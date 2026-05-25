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Filtran la camiseta especial del América para su aniversario 110
Se filtró el posible uniforme retro del América para celebrar su aniversario 110 junto a adidas.
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Filtran la camiseta especial del América para su aniversario 110

Publicado el25/05/2026 a las 07:23

Club América ya prepara una celebración histórica rumbo a su 110 aniversario y todo apunta a que tendrá un uniforme muy especial.

El sitio especializado Footy Headlines filtró detalles de la posible nueva indumentaria retro que adidas lanzaría para las Águilas.

Inspirado en la época dorada

Foto: Footy Headlines

El uniforme estaría inspirado en la década de los 70, considerada una de las etapas más icónicas del club azulcrema.

Según la filtración, la camiseta tendría:

  • Color amarillo pálido
  • Detalles en azul marino
  • El clásico logo trébol de adidas
  • Escudo retro del América

Habrá varias versiones

La colección incluiría:

  • Jersey versión jugador
  • Jersey versión aficionado
  • Manga corta y manga larga

No solo será el uniforme

Foto: EFE

Adidas también estaría preparando una línea completa de ropa vintage con estilo retro para acompañar el aniversario.

El club cumplirá 110 años en octubre y la expectativa entre aficionados ya comenzó a crecer tras la filtración.

Falta confirmación oficial

Hasta el momento, ni adidas ni el América han confirmado oficialmente el uniforme.

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