Filtran la camiseta especial del América para su aniversario 110
Publicado el25/05/2026 a las 07:23
Club América ya prepara una celebración histórica rumbo a su 110 aniversario y todo apunta a que tendrá un uniforme muy especial.
El sitio especializado Footy Headlines filtró detalles de la posible nueva indumentaria retro que adidas lanzaría para las Águilas.
Inspirado en la época dorada
El uniforme estaría inspirado en la década de los 70, considerada una de las etapas más icónicas del club azulcrema.
Según la filtración, la camiseta tendría:
- Color amarillo pálido
- Detalles en azul marino
- El clásico logo trébol de adidas
- Escudo retro del América
Habrá varias versiones
La colección incluiría:
- Jersey versión jugador
- Jersey versión aficionado
- Manga corta y manga larga
No solo será el uniforme
Adidas también estaría preparando una línea completa de ropa vintage con estilo retro para acompañar el aniversario.
El club cumplirá 110 años en octubre y la expectativa entre aficionados ya comenzó a crecer tras la filtración.
Falta confirmación oficial
Hasta el momento, ni adidas ni el América han confirmado oficialmente el uniforme.
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