Filtran la camiseta especial del América para su aniversario 110

Club América ya prepara una celebración histórica rumbo a su 110 aniversario y todo apunta a que tendrá un uniforme muy especial.

El sitio especializado Footy Headlines filtró detalles de la posible nueva indumentaria retro que adidas lanzaría para las Águilas.

Inspirado en la época dorada

El uniforme estaría inspirado en la década de los 70, considerada una de las etapas más icónicas del club azulcrema.

Según la filtración, la camiseta tendría:

Color amarillo pálido

Detalles en azul marino

El clásico logo trébol de adidas

Escudo retro del América

Habrá varias versiones

La colección incluiría: