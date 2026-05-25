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Cruz Azul remonta en CU y conquista el Clausura 2026
Cruz Azul remontó ante Pumas en CU y conquistó el título del Clausura 2026 con gol agónico de Rotondi.
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Cruz Azul remonta en CU y conquista el Clausura 2026
Foto: EFE

Publicado el24/05/2026 a las 18:30

Cruz Azul volvió a demostrar que este equipo tiene algo distinto.

Carácter, paciencia y una enorme capacidad para sufrir terminaron llevando a La Máquina a una remontada inolvidable en Ciudad Universitaria.

Pumas golpeó primero

Foto: EFE

Pumas UNAM arrancó mejor la Final y encendió el Estadio Olímpico Universitario con un golazo de Robert Morales al minuto 31.

El delantero sacó un potente disparo cruzado que venció a Kevin Mier y puso a soñar a toda la afición auriazul.

Cruz Azul reaccionó tras el descanso

Foto: EFE

La Máquina salió con otra actitud para la segunda mitad.

El empate llegó al 54’, cuando un centro peligroso terminó en autogol de Rubén Duarte.

Ahí comenzó a cambiar todo.

Keylor mantuvo vivo a Pumas

Keylor Navas evitó en varias ocasiones el segundo gol cementero con atajadas fundamentales.

Sin embargo, el desgaste comenzó a pasar factura para los universitarios.

La expulsión de Uriel Antuna dejó a Pumas con diez hombres en los minutos finales.

Cruz Azul aprovechó el momento y se lanzó completamente al ataque.

Rotondi firmó el gol del campeonato

 

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Cuando parecía que todo terminaría en tiempos extra, apareció Carlos Rotondi al minuto 95.

El argentino encontró un balón dentro del área y definió con la zurda para marcar el 1-2 definitivo.

La Máquina volvió a creer

El silbatazo final desató la locura celeste.

Cruz Azul silenció CU, remontó la Final y volvió a conquistar el futbol mexicano.

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