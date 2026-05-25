Cruz Azul remonta en CU y conquista el Clausura 2026

Cruz Azul volvió a demostrar que este equipo tiene algo distinto.

Carácter, paciencia y una enorme capacidad para sufrir terminaron llevando a La Máquina a una remontada inolvidable en Ciudad Universitaria.

Pumas golpeó primero

Pumas UNAM arrancó mejor la Final y encendió el Estadio Olímpico Universitario con un golazo de Robert Morales al minuto 31.

El delantero sacó un potente disparo cruzado que venció a Kevin Mier y puso a soñar a toda la afición auriazul.

Cruz Azul reaccionó tras el descanso

La Máquina salió con otra actitud para la segunda mitad.

El empate llegó al 54’, cuando un centro peligroso terminó en autogol de Rubén Duarte.