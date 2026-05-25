Cruz Azul remonta en CU y conquista el Clausura 2026
Publicado el24/05/2026 a las 18:30
Cruz Azul volvió a demostrar que este equipo tiene algo distinto.
Carácter, paciencia y una enorme capacidad para sufrir terminaron llevando a La Máquina a una remontada inolvidable en Ciudad Universitaria.
Pumas golpeó primero
Pumas UNAM arrancó mejor la Final y encendió el Estadio Olímpico Universitario con un golazo de Robert Morales al minuto 31.
El delantero sacó un potente disparo cruzado que venció a Kevin Mier y puso a soñar a toda la afición auriazul.
Cruz Azul reaccionó tras el descanso
La Máquina salió con otra actitud para la segunda mitad.
El empate llegó al 54’, cuando un centro peligroso terminó en autogol de Rubén Duarte.
Ahí comenzó a cambiar todo.
Keylor mantuvo vivo a Pumas
Keylor Navas evitó en varias ocasiones el segundo gol cementero con atajadas fundamentales.
Sin embargo, el desgaste comenzó a pasar factura para los universitarios.
La expulsión de Uriel Antuna dejó a Pumas con diez hombres en los minutos finales.
Cruz Azul aprovechó el momento y se lanzó completamente al ataque.
Rotondi firmó el gol del campeonato
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Cuando parecía que todo terminaría en tiempos extra, apareció Carlos Rotondi al minuto 95.
El argentino encontró un balón dentro del área y definió con la zurda para marcar el 1-2 definitivo.
La Máquina volvió a creer
El silbatazo final desató la locura celeste.
Cruz Azul silenció CU, remontó la Final y volvió a conquistar el futbol mexicano.
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