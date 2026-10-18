El Barcelona vence al Betis por 5-2 este sábado 17 de octubre en el Estadio La Cartuja de Sevilla y alcanza nueve victorias consecutivas en LaLiga. Con ello iguala el mejor arranque de temporada en la historia del campeonato, una marca que el Real Madrid había establecido en la campaña 1968-69. El equipo de Hansi Flick mantiene el 9-0-0 y llegará lanzado a una semana grande, con el Clásico en el horizonte.

Yamal abre la cuenta y el Betis responde

El partido comenzó a las 12:30 p. m. ET ante 66,924 espectadores. Lamine Yamal necesitó solo 10 minutos para marcar: sacó un disparo de pierna izquierda desde fuera del área al ángulo superior izquierdo, con asistencia de Jules Koundé.

El Betis, que llegaba en el tercer puesto, empató en el minuto 27. Tras un tiro de esquina, Valentín Gómez conectó de cabeza, desde muy cerca, un centro de Pablo Fornals. Antes del descanso hubo ocasiones en ambas áreas: Álvaro Valles detuvo con una buena mano un remate de Karim Adeyemi, tras un pase de Yamal, y Joan García respondió a un disparo de Héctor Bellerín.

Rodri adelanta al Barça y se anula un golazo de Lo Celso

El Barcelona volvió a ponerse al frente en el minuto 41, de nuevo a balón parado. Rodri remató de cabeza, desde el centro del área, un centro de Fermín López tras un córner y se aprovechó de la duda de Valles. Fue su primer gol con el Barça.

Poco después, el Betis vio anulado un aparente empate. Giovani Lo Celso metió una volea de pierna izquierda al ángulo desde fuera del área, pero el tanto no valió por una mano previa en la jugada.

La roja a Bernal cambia el partido

En la segunda parte, el Barcelona vio anulado un gol de Gabriel Jesus por un fuera de juego mínimo. Instantes después, en el minuto 51, Jesus sí marcó con un remate de derecha desde el centro del área tras un pase de Yamal, para el 3-1.

El Betis reaccionó de inmediato. En el minuto 53, Abde Ezzalzouli salió de la trampa del fuera de juego y definió con la derecha, desde fuera del área, al palo derecho, tras un pase filtrado de Lo Celso en contragolpe (3-2).