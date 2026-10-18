El Bayern Múnich goleó 6-1 al RB Leipzig este sábado 17 de octubre en el Allianz Arena, en un partido que comenzó a las 12:30 p. m. ET, y recuperó el primer puesto de la Bundesliga. Luis Díaz fue la gran figura con un triplete, en un triunfo que el equipo de Vincent Kompany necesitaba tras dos empates seguidos y a pocos días de recibir al Arsenal en la Champions League.

Un arranque arrollador

El Bayern se puso al frente a los 12 minutos. Díaz aprovechó un pase filtrado de Joshua Kimmich y definió dentro del área, junto al poste izquierdo, sin opciones para el arquero Maarten Vandevoordt.

El segundo llegó a los 26 minutos y también tuvo a Díaz como protagonista, esta vez como asistente. El colombiano encaró a la defensa visitante y habilitó a Aleksandar Pavlovic, que definió con zurda desde la izquierda del área. A los 34, Michael Olise intercambió pases con Harry Kane y sacó un disparo de larga distancia con la zurda para el 3-0 con el que se fue el equipo al descanso.

El complemento selló la goleada

El Bayern no bajó el ritmo tras el descanso. Apenas iniciado el segundo tiempo, a los 47 minutos, Díaz recibió un pase de Kane y marcó el cuarto. Poco después, a los 52, Kane definió desde muy cerca un pase retrasado de Nathaniel Brown tras una contra rápida para el 5-0.

Díaz completó su triplete a los 69 minutos con un disparo desde fuera del área, a la derecha del arco, tras un córner servido por Olise. Ya en el tiempo añadido, Andrija Maksimovic descontó para el Leipzig con un remate de zurda dentro del área, tras una asistencia de Brajan Gruda.

Las figuras y los números

Luis Díaz: tres goles, una asistencia y 6 remates, la cifra más alta del Bayern.

tres goles, una asistencia y 6 remates, la cifra más alta del Bayern. Harry Kane: un gol y dos asistencias. Con esta anotación suma 11 goles esta temporada entre club y selección.

un gol y dos asistencias. Con esta anotación suma 11 goles esta temporada entre club y selección. Michael Olise: anotó su noveno gol de la campaña y dio una asistencia.

anotó su noveno gol de la campaña y dio una asistencia. Joshua Kimmich: lideró al equipo con 85 pases precisos y asistió en el primer gol.

lideró al equipo con 85 pases precisos y asistió en el primer gol. Dayot Upamecano: 7 intervenciones defensivas. El arquero Jonas Urbig sumó 3 atajadas.

7 intervenciones defensivas. El arquero Jonas Urbig sumó 3 atajadas. Leipzig: Vandevoordt hizo 11 atajadas y Castello Lukeba encabezó al equipo con 19 intervenciones defensivas y 63 pases precisos. Gruda tuvo 3 remates.

Liderato en la Bundesliga