Jenicka López responde con firmeza a quienes cuestionan su transformación física

Jenicka López responde a críticas

Disciplina no se compra

Perdió 80 libras

Jenicka López respondió a las críticas sobre su transformación física y aseguró que su pérdida de 80 libras fue resultado de esfuerzo personal antes de recurrir a procedimientos médicos.

En un video en redes sociales, mostró el antes y después de su transformación, destacó que inició el proceso antes de cualquier cirugía y celebró la disciplina que la ayudó a lograr el cambio.

La creadora de contenido afirmó que logró su transformación gracias a la constancia, cambios en su alimentación y ejercicio, y señaló que las cirugías solo complementaron ese esfuerzo.

Asimismo, la respuesta llegó tras comentarios que insinuaban que “compró su cuerpo”, afirmaciones que decidió enfrentar públicamente.

“Perdí 80 libras de forma natural”

En su mensaje, Jenicka explicó: “Perdí 80 libras de forma natural antes de cualquier cirugía”, escribió, subrayando que el cambio fue resultado de determinación personal.

Además, reconoció que posteriormente se sometió a procedimientos como abdominoplastia y BBL, pero insistió en que estos no reemplazan el esfuerzo previo.

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“La cirugía no fue la solución fácil ni el final del camino para mí; de hecho, hizo las cosas más difíciles”, aseguró.

Para la influencer, el verdadero reto ha sido mantener los resultados alcanzados, algo que —según afirmó— requiere compromiso diario.