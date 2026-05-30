Jenicka López responde con firmeza a quienes cuestionan su transformación física
Publicado el30/05/2026 a las 12:18
- Jenicka López responde a críticas
- Disciplina no se compra
- Perdió 80 libras
Jenicka López respondió a las críticas sobre su transformación física y aseguró que su pérdida de 80 libras fue resultado de esfuerzo personal antes de recurrir a procedimientos médicos.
En un video en redes sociales, mostró el antes y después de su transformación, destacó que inició el proceso antes de cualquier cirugía y celebró la disciplina que la ayudó a lograr el cambio.
La creadora de contenido afirmó que logró su transformación gracias a la constancia, cambios en su alimentación y ejercicio, y señaló que las cirugías solo complementaron ese esfuerzo.
Asimismo, la respuesta llegó tras comentarios que insinuaban que “compró su cuerpo”, afirmaciones que decidió enfrentar públicamente.
“Perdí 80 libras de forma natural”
En su mensaje, Jenicka explicó: “Perdí 80 libras de forma natural antes de cualquier cirugía”, escribió, subrayando que el cambio fue resultado de determinación personal.
Además, reconoció que posteriormente se sometió a procedimientos como abdominoplastia y BBL, pero insistió en que estos no reemplazan el esfuerzo previo.
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“La cirugía no fue la solución fácil ni el final del camino para mí; de hecho, hizo las cosas más difíciles”, aseguró.
Para la influencer, el verdadero reto ha sido mantener los resultados alcanzados, algo que —según afirmó— requiere compromiso diario.
La disciplina no se compra
Frente a quienes sostienen que su transformación no cuenta por haberse operado, Jenicka dijo: “Mi dinero no compró: disciplina, fuerza, consistencia, autocontrol, motivación, confianza”, expresó con contundencia.
La influencer explicó que ninguna intervención quirúrgica puede sustituir una mentalidad enfocada ni el trabajo constante que implica cambiar hábitos de vida.
“Mi dinero no compró una mente sana y mi corazón”, añadió, dejando claro que su proceso también fue emocional y mental.
Su mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una defensa no solo personal, sino también de quienes enfrentan críticas por sus decisiones sobre su cuerpo.
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Un proceso documentado desde 2022
Jenicka inició su transformación física en enero de 2022 y desde entonces ha compartido avances y retrocesos con su comunidad digital.
Además, durante este tiempo, ha hablado abiertamente sobre rutinas de ejercicio, cambios en su alimentación y procedimientos estéticos que decidió realizar tras bajar de peso.
Para ella, mostrar el proceso completo ha sido una manera de inspirar a otros y demostrar que la constancia es clave.
Su reciente publicación confirma que se mantiene firme en su convicción de que el verdadero cambio comienza con la decisión personal de transformarse, señaló ‘Univisión‘.