Javier Aguirre lanza advertencia: nadie tiene seguro su lugar en el Mundial 2026

Javier Aguirre dejó claro que nadie tiene asegurado su lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

A solo 21 días del debut de México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, el técnico aseguró que la convocatoria sigue completamente abierta.

Aguirre sigue atento a la Liguilla

El estratega confirmó que sigue muy de cerca lo que sucede en la Liguilla del Clausura 2026.

Incluso reconoció que varios futbolistas podrían ganarse un lugar de último momento.

Los nombres que levantan la mano

Entre los jugadores que podrían entrar a la convocatoria aparecen: