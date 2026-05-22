Javier Aguirre lanza advertencia: nadie tiene seguro su lugar en el Mundial 2026
Publicado el22/05/2026 a las 07:25
Javier Aguirre dejó claro que nadie tiene asegurado su lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.
A solo 21 días del debut de México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, el técnico aseguró que la convocatoria sigue completamente abierta.
Aguirre sigue atento a la Liguilla
El estratega confirmó que sigue muy de cerca lo que sucede en la Liguilla del Clausura 2026.
Incluso reconoció que varios futbolistas podrían ganarse un lugar de último momento.
Los nombres que levantan la mano
Entre los jugadores que podrían entrar a la convocatoria aparecen:
- Carlos Rodríguez
- Jordan Carrillo
- Bryan González
- Richard Ledezma
- Marcel Ruiz
“La lista sigue abierta”
El propio Aguirre fue contundente al hablar sobre posibles sorpresas.
“Sí son opción… la lista está abierta todavía para los 26”, aseguró el técnico nacional.
Nadie tiene el puesto asegurado
El entrenador explicó que siguen analizando rendimientos, estados físicos y actualidad futbolística.
También reconoció que le agrada ver a tantos jugadores peleando por un lugar en el Tri.
México debutará en casa
La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica.
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