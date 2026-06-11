Aguirre lanza advertencia a Sudáfrica y avisa: «Estamos listos»
Publicado el10/06/2026 a las 18:26
A horas de la inauguración del Mundial 2026, Javier Aguirre aseguró que la Selección Mexicana llega preparada para comenzar el torneo con una victoria ante Sudáfrica.
Durante una conferencia de prensa en el Estadio Azteca, el estratega mexicano destacó la evolución del equipo en los últimos meses.
“Puede ser un gran día para nosotros, con respeto al rival”, afirmó.
Aguirre elogia a Sudáfrica
El técnico dejó claro que no subestima al conjunto africano y destacó el trabajo del entrenador Hugo Broos.
Además, señaló como una de las principales amenazas al joven delantero Relebohile Mofokeng.
México busca romper una mala racha
Aguirre reconoció que el Tri acumula siete partidos inaugurales consecutivos sin ganar en Copas del Mundo.
“Mañana hay que romper esa estadística”, comentó.
El Vasco confía en sus jugadores
El seleccionador aseguró que el plantel llega en buenas condiciones físicas y anímicas, incluso aquellos futbolistas que superaron lesiones recientes.
También dejó claro que ya tiene definido su once titular, aunque evitó revelar nombres.
España, entre las favoritas
Antes de concluir la conferencia, Aguirre también habló de España, selección a la que considera una de las grandes candidatas para conquistar la Copa del Mundo.
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