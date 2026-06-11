Aguirre lanza advertencia a Sudáfrica y avisa: «Estamos listos»

A horas de la inauguración del Mundial 2026, Javier Aguirre aseguró que la Selección Mexicana llega preparada para comenzar el torneo con una victoria ante Sudáfrica.

Durante una conferencia de prensa en el Estadio Azteca, el estratega mexicano destacó la evolución del equipo en los últimos meses.

“Puede ser un gran día para nosotros, con respeto al rival”, afirmó.

Aguirre elogia a Sudáfrica

El técnico dejó claro que no subestima al conjunto africano y destacó el trabajo del entrenador Hugo Broos.

Además, señaló como una de las principales amenazas al joven delantero Relebohile Mofokeng.

México busca romper una mala racha

Aguirre reconoció que el Tri acumula siete partidos inaugurales consecutivos sin ganar en Copas del Mundo.