Japón y Suecia empatan, hacen negocio y clasifican a 16avos
Publicado el25/06/2026 a las 16:48
Japón y Suecia entendieron el momento y no fallaron.
Con un empate 1-1 en Dallas, ambos equipos aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un resultado que terminó beneficiando a los dos.
El empate permitió a Japón avanzar como segundo de grupo y a Suecia meterse como uno de los mejores terceros.
Un empate que servía… y se sostuvo
Desde el inicio, el contexto era claro.
Con Países Bajos ganando su partido, Japón y Suecia sabían que el empate podía clasificarlos a ambos, lo que marcó el ritmo del encuentro, especialmente en varios tramos del primer tiempo.
La tensión estuvo presente, pero sin descontrol.
Japón golpeó primero en el complemento
El partido se abrió tras el descanso.
Daizen Maeda apareció con una gran definición cruzada para poner el 1-0 y acercar aún más a Japón a la siguiente ronda.
Un gol que parecía encaminar todo.
Suecia reaccionó rápido y mantuvo el equilibrio
La respuesta fue inmediata.
Anthony Elanga firmó el empate con un potente remate desde fuera del área apenas minutos después, devolviendo la igualdad y asegurando el resultado que necesitaban.
Todo volvió a estar en calma.
Un cierre con tensión, pero sin cambios
En los minutos finales hubo oportunidades para ambos.
Suecia estuvo cerca de darlo vuelta y Japón también tuvo opciones para ganar, pero el marcador no se movió y el 1-1 terminó sellando la clasificación compartida.
El resultado no se tocó.
Japón y Suecia avanzan con distintos caminos
El empate dejó definidos los lugares.
Japón terminó segundo del grupo con cinco puntos, mientras que Suecia avanzó como uno de los mejores terceros con cuatro unidades.
Dos objetivos cumplidos en un mismo partido.
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