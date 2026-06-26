Japón y Suecia empatan, hacen negocio y clasifican a 16avos

Japón y Suecia entendieron el momento y no fallaron.

Con un empate 1-1 en Dallas, ambos equipos aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un resultado que terminó beneficiando a los dos.

El empate permitió a Japón avanzar como segundo de grupo y a Suecia meterse como uno de los mejores terceros.

Un empate que servía… y se sostuvo

Desde el inicio, el contexto era claro.

Con Países Bajos ganando su partido, Japón y Suecia sabían que el empate podía clasificarlos a ambos, lo que marcó el ritmo del encuentro, especialmente en varios tramos del primer tiempo.

La tensión estuvo presente, pero sin descontrol.

Japón golpeó primero en el complemento