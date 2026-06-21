Japón golea en el partido 1000 de los Mundiales y clasifica
Publicado el21/06/2026 a las 08:42
Japón firmó una noche histórica en el Mundial 2026.
Con una contundente goleada 4-0 sobre Túnez en Monterrey, el conjunto asiático no solo selló su clasificación a los dieciseisavos de final, sino que lo hizo en un partido simbólico: el número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.
La victoria confirma el gran momento de Japón, que avanza con autoridad a la siguiente ronda y se posiciona como uno de los equipos más sólidos de su grupo.
Una goleada con peso histórico
El duelo ante Túnez no fue un partido más.
Además de definir buena parte del destino del grupo F, quedó marcado como el encuentro número 1000 en la historia de los Mundiales, y Japón aprovechó el escenario para dejar una actuación dominante de principio a fin.
El 4-0 reflejó una superioridad clara y sin discusión.
Inicio arrollador que marcó el camino
Japón golpeó desde el arranque.
Apenas comenzado el partido, Daichi Kamada abrió el marcador tras una gran jugada colectiva, desatando un dominio total en el primer tiempo.
La presión alta, la velocidad por bandas y la precisión en ataque desbordaron a un Túnez que nunca logró acomodarse.
Ueda lidera la clasificación con una noche brillante
Ayase Ueda fue la gran figura del partido.
El delantero firmó un doblete y aportó una asistencia, siendo decisivo en los momentos clave.
Su actuación terminó de inclinar la balanza y consolidó la goleada que aseguró el pase a la siguiente fase.
Japón mostró una contundencia que lo distingue: pocas ocasiones, máxima eficacia.
Control total y sentencia en el complemento
Con la ventaja en el marcador, Japón manejó el partido con inteligencia.
Túnez no encontró respuestas en ningún momento y apenas generó peligro. Cuando el equipo asiático volvió a acelerar, amplió la diferencia con goles de Junya Ito y nuevamente Ueda para cerrar una noche perfecta.
Túnez, eliminado sin reacción
La derrota deja a Túnez fuera del Mundial 2026.
El equipo africano mostró debilidades defensivas y una preocupante falta de ideas en ataque. Nunca logró competir ante un rival que fue superior en todos los aspectos del juego.
Japón ya está en los 16avos
Con esta victoria, Japón asegura su lugar en los dieciseisavos de final.
El equipo llega a la última jornada ante Suecia con la clasificación en el bolsillo y la posibilidad de pelear por el primer lugar del grupo.
Japón buscará cerrar la fase como líder, mientras que Túnez se despide de la Copa con una actuación que deja muchas dudas.
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