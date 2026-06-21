Japón golea en el partido 1000 de los Mundiales y clasifica

Japón firmó una noche histórica en el Mundial 2026.

Con una contundente goleada 4-0 sobre Túnez en Monterrey, el conjunto asiático no solo selló su clasificación a los dieciseisavos de final, sino que lo hizo en un partido simbólico: el número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

La victoria confirma el gran momento de Japón, que avanza con autoridad a la siguiente ronda y se posiciona como uno de los equipos más sólidos de su grupo.

Una goleada con peso histórico

El duelo ante Túnez no fue un partido más.

Además de definir buena parte del destino del grupo F, quedó marcado como el encuentro número 1000 en la historia de los Mundiales, y Japón aprovechó el escenario para dejar una actuación dominante de principio a fin.

El 4-0 reflejó una superioridad clara y sin discusión.

Inicio arrollador que marcó el camino