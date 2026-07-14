Padre de Nodal rompe el silencio: responde a rumores sobre Cazzu y revela tensiones familiares

Jaime González papá de Nodal

Responde a rumores financieros

Habla sobre su nieta

Jaime González, padre de Christian Nodal, reaccionó a versiones recientes. Se le vincula con un supuesto apoyo económico a Cazzu.

El tema surge en medio del conflicto legal por la hija de ambos. La situación ha generado atención en redes y medios.

Durante una entrevista, fue cuestionado directamente sobre el rumor. La versión señalaba respaldo a proyectos de la cantante.

“Eso no te lo puedo responder. Esas son cosas personales”. Así respondió ante cámaras, evitando profundizar.

Rumores, silencio y vida privada bajo presión

El productor evitó confirmar o negar la información difundida. Optó por mantener el tema en el ámbito privado.

La versión había sido difundida por una periodista meses atrás. Apuntaba a apoyo en proyectos en EE.UU. y Latinoamérica.

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El contexto legal entre Nodal y Cazzu mantiene el foco mediático. Principalmente por el bienestar de la menor Inti.

Las declaraciones reavivan el interés sobre la relación entre familias. Y sobre el rol de los padres en el conflicto.