Padre de Nodal rompe el silencio: responde a rumores sobre Cazzu y revela tensiones familiares
Publicado el14/07/2026 a las 12:16
- Jaime González papá de Nodal
- Responde a rumores financieros
- Habla sobre su nieta
Jaime González, padre de Christian Nodal, reaccionó a versiones recientes. Se le vincula con un supuesto apoyo económico a Cazzu.
El tema surge en medio del conflicto legal por la hija de ambos. La situación ha generado atención en redes y medios.
Durante una entrevista, fue cuestionado directamente sobre el rumor. La versión señalaba respaldo a proyectos de la cantante.
“Eso no te lo puedo responder. Esas son cosas personales”. Así respondió ante cámaras, evitando profundizar.
Rumores, silencio y vida privada bajo presión
El productor evitó confirmar o negar la información difundida. Optó por mantener el tema en el ámbito privado.
La versión había sido difundida por una periodista meses atrás. Apuntaba a apoyo en proyectos en EE.UU. y Latinoamérica.
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El contexto legal entre Nodal y Cazzu mantiene el foco mediático. Principalmente por el bienestar de la menor Inti.
Las declaraciones reavivan el interés sobre la relación entre familias. Y sobre el rol de los padres en el conflicto.
Relación familiar y distancia con su nieta
González también habló de su vínculo con su nieta Inti. Reconoció que no ha podido verla recientemente.
“Desgraciadamente no la he visto, me muero por verla”. Expresó con evidente emoción durante la entrevista.
Aseguró que espera reencontrarse con ella pronto. Mencionó su cumpleaños como una posible fecha.
El distanciamiento ha llamado la atención del público. Se da en medio de la disputa entre los artistas.
Niega conflictos con Nodal y habla de negocios
Sobre su relación con Christian Nodal, negó problemas. Afirmó que mantienen comunicación constante.
“No, no hay problema de nada… Hablé con él hace dos días”. Con esto descartó un distanciamiento personal.
También abordó los derechos del nombre artístico del cantante. Explicó que él los posee como parte de la inversión inicial.
“Que me marque… es mi hijo, lo amo y estoy listo para lo que quiera”. Dejó abierta la puerta a un acuerdo futuro.