Itatí Cantoral revive el terror en el Ángel: «Pensé que iba a morir» durante los festejos de la Selección Mexicana

Itatí Cantoral en el Ángel

Multitud provocó caos

Tragedia dejó cuatro muertos

La celebración por el pase de la Selección Mexicana a los Octavos de Final del Mundial terminó convertida en una noche de angustia para miles de personas que acudieron al Ángel de la Independencia, entre ellas la actriz Itatí Cantoral.

La intérprete reveló que vivió momentos de auténtico pánico junto a su hija María Itatí, de 17 años, y un grupo de amigas de la joven cuando la multitud comenzó a descontrolarse.

Su testimonio salió a la luz días después de los festejos, en los que cuatro personas perdieron la vida, tres de ellas por asfixia, de acuerdo con información de las autoridades.

Las declaraciones de la actriz ofrecen una mirada personal de lo ocurrido durante una de las concentraciones más multitudinarias registradas en la capital del país.

Itatí Cantoral relata los minutos de mayor angustia

En una entrevista para el canal digital de Pepe y Teo, la actriz recordó que todo transcurría con normalidad mientras disfrutaban del partido y del ambiente previo a la celebración.

Sin embargo, explicó que la situación cambió de manera repentina cuando la cantidad de personas comenzó a aumentar sin control.

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«Desgraciadamente yo tuve también esta experiencia de que fueron 5 minutos donde yo pensé que iba a morir junto con mi hija y sus amiguitas», relató durante la conversación.

Más adelante confesó: «Les tuve que pedir disculpas a sus papás», al recordar que las amigas de su hija estaban bajo su responsabilidad durante esa salida.