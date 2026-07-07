Itatí Cantoral revive el terror en el Ángel: «Pensé que iba a morir» durante los festejos de la Selección Mexicana
Publicado el07/07/2026 a las 11:15
- Itatí Cantoral en el Ángel
- Multitud provocó caos
- Tragedia dejó cuatro muertos
La celebración por el pase de la Selección Mexicana a los Octavos de Final del Mundial terminó convertida en una noche de angustia para miles de personas que acudieron al Ángel de la Independencia, entre ellas la actriz Itatí Cantoral.
La intérprete reveló que vivió momentos de auténtico pánico junto a su hija María Itatí, de 17 años, y un grupo de amigas de la joven cuando la multitud comenzó a descontrolarse.
Su testimonio salió a la luz días después de los festejos, en los que cuatro personas perdieron la vida, tres de ellas por asfixia, de acuerdo con información de las autoridades.
Las declaraciones de la actriz ofrecen una mirada personal de lo ocurrido durante una de las concentraciones más multitudinarias registradas en la capital del país.
Itatí Cantoral relata los minutos de mayor angustia
En una entrevista para el canal digital de Pepe y Teo, la actriz recordó que todo transcurría con normalidad mientras disfrutaban del partido y del ambiente previo a la celebración.
Sin embargo, explicó que la situación cambió de manera repentina cuando la cantidad de personas comenzó a aumentar sin control.
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«Desgraciadamente yo tuve también esta experiencia de que fueron 5 minutos donde yo pensé que iba a morir junto con mi hija y sus amiguitas», relató durante la conversación.
Más adelante confesó: «Les tuve que pedir disculpas a sus papás», al recordar que las amigas de su hija estaban bajo su responsabilidad durante esa salida.
La multitud cambió el ambiente en segundos
Cantoral explicó que ella y las jóvenes llegaron con anticipación para observar el encuentro en las pantallas instaladas cerca del Ángel de la Independencia.
Según narró, la celebración transcurría de forma tranquila hasta que la concentración de personas comenzó a crecer rápidamente.
«No sé en qué momento sucedió. Estuvimos muy contentas», comentó antes de agregar: «El ambiente se empieza a poner pesado, yo iba con chicos de 17 años».
También recordó: «Se los juro, en un segundo nos cambió todo el panorama, no sé ni cómo fue, pero montones y montones de gente que no sé de dónde se avientan o como por qué se avientan».
La actriz creyó que no lograrían salir
El aumento de la presión entre la multitud hizo que la actriz temiera por la seguridad de todas las personas que la acompañaban.
Durante la entrevista aseguró que hubo varios minutos en los que sintió que escapar era prácticamente imposible.
«Como 5 o 10 minutos donde yo pensé que ni yo ni mi hija ni sus amigas íbamos a salir con vida», confesó al recordar el momento más crítico de la noche.
Su relato coincide con los reportes sobre el caos registrado durante los festejos, donde miles de asistentes intentaban desplazarse en un espacio completamente saturado.
@cristuzo13
En entrevista con #PepeyTeo la actriz #ItatiCantoral narra la experiencia que vivio junto a sus hijos en los festejos de la selección nacional…
Los festejos terminaron con una tragedia
Las celebraciones por el triunfo de México reunieron a una multitud que, según reportes citados por la agencia AP, superó 1.4 millones de asistentes en la zona del Ángel de la Independencia.
De acuerdo con las autoridades, cuatro personas fallecieron durante esa noche y tres de ellas murieron por asfixia, presuntamente tras una estampida humana.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció posteriormente que fue «muy difícil gestionar los riesgos» ante la enorme cantidad de personas concentradas en el lugar.
Brugada también aseguró que se trató de «la concentración más grande» registrada en la historia de la capital, mientras continúan las reflexiones sobre las medidas de seguridad necesarias para eventos masivos de esa magnitud.