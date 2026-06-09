IRS compartió datos de migrantes con ICE y surgen nuevas acusaciones

IRS compartió datos con ICE

Detectan graves fallas de seguridad

Exigen sanciones y transparencia

El acuerdo de intercambio de información entre el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) volvió a quedar bajo escrutinio.

Un nuevo informe del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) identificó importantes deficiencias en los estándares de seguridad utilizados para proteger datos fiscales de contribuyentes durante la transferencia de información entre ambas agencias.

Por qué importa: El informe se suma a las controversias que rodean el convenio impulsado como parte de la estrategia migratoria de la administración federal.

El acuerdo ya había provocado la salida de altos funcionarios del IRS, incluido su comisionado interino, además de diversas demandas presentadas por organizaciones civiles.

TIGTA detecta fallas en el intercambio de datos entre IRS e ICE

El intercambio de datos entre el el ICE y el IRS proporciona información inexacta sobre los contribuyentes La agencia tributaria ha comunicado el domicilio de 47.000 personas a la agencia migratoria ✍ @Pcaromartin

https://t.co/JRKUIlftwA — EL PAÍS México (@elpaismexico) June 8, 2026

La evaluación del organismo auditor señala que en junio de 2025 ICE solicitó al IRS información relacionada con más de 1.2 millones de registros.

Como resultado de esa petición, el IRS logró verificar la identidad de aproximadamente 47 mil personas.

Posteriormente, la agencia tributaria compartió con ICE la última dirección registrada de esos contribuyentes.

Sin embargo, TIGTA encontró problemas significativos durante el proceso técnico utilizado para validar y transferir la información.