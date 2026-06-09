IRS compartió datos de migrantes con ICE y surgen nuevas acusaciones
Publicado el09/06/2026 a las 13:09
- IRS compartió datos con ICE
- Detectan graves fallas de seguridad
- Exigen sanciones y transparencia
El acuerdo de intercambio de información entre el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) volvió a quedar bajo escrutinio.
Un nuevo informe del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) identificó importantes deficiencias en los estándares de seguridad utilizados para proteger datos fiscales de contribuyentes durante la transferencia de información entre ambas agencias.
Por qué importa: El informe se suma a las controversias que rodean el convenio impulsado como parte de la estrategia migratoria de la administración federal.
El acuerdo ya había provocado la salida de altos funcionarios del IRS, incluido su comisionado interino, además de diversas demandas presentadas por organizaciones civiles.
TIGTA detecta fallas en el intercambio de datos entre IRS e ICE
El intercambio de datos entre el el ICE y el IRS proporciona información inexacta sobre los contribuyentes
La agencia tributaria ha comunicado el domicilio de 47.000 personas a la agencia migratoria
✍ @Pcaromartin
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— EL PAÍS México (@elpaismexico) June 8, 2026
La evaluación del organismo auditor señala que en junio de 2025 ICE solicitó al IRS información relacionada con más de 1.2 millones de registros.
Como resultado de esa petición, el IRS logró verificar la identidad de aproximadamente 47 mil personas.
Posteriormente, la agencia tributaria compartió con ICE la última dirección registrada de esos contribuyentes.
Sin embargo, TIGTA encontró problemas significativos durante el proceso técnico utilizado para validar y transferir la información.
Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con el sistema de verificación de datos conocido como TIN Matching.
Según un expediente judicial de febrero pasado, un juez federal determinó que el IRS violó la ley en aproximadamente 42 mil 695 ocasiones.
La resolución hace referencia a la divulgación indebida de direcciones postales de contribuyentes a través de dicho sistema.
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El informe también identifica dificultades relacionadas con la calidad y uniformidad de las bases de datos utilizadas por ICE.
TIGTA explicó que la falta de consistencia en los formatos impidió que el IRS cotejara correctamente numerosos registros.
Pequeñas variaciones en nombres y direcciones provocaron que algunos casos coincidentes fueran omitidos.
En otros casos, los errores pudieron derivar en la entrega de información incorrecta.
Auditorías previas ya habían detectado vulnerabilidades
📌 Un informe alerta sobre riesgos de seguridad en el acuerdo del IRS y ICE para intercambiar datos de los contribuyentes.https://t.co/hJ60XjOhqw
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 8, 2026
El informe recuerda que TIGTA había realizado una auditoría preventiva a los sistemas de ICE en noviembre de 2023.
Esa revisión se efectuó en el marco de un acuerdo anterior con el Departamento de Justicia.
Durante aquella evaluación se identificaron múltiples deficiencias relacionadas con la protección de la Información Fiscal Federal (FTI).
No obstante, la versión pública del informe mantiene censurados varios detalles sobre el número exacto de fallas detectadas.
El inspector general indicó que esas observaciones seguían abiertas cuando ocurrió la transferencia de datos entre las agencias.
Además, ICE no presentó un Plan de Acción Correctiva antes de firmar el nuevo memorando de entendimiento en abril de 2025.
La agencia migratoria entregó documentación sobre acciones correctivas hasta julio de 2025.
Sin embargo, según TIGTA, dicha documentación no incluyó una fecha específica para completar la implementación de las medidas propuestas.
ICE también informó que instruyó a su personal para evitar recibir información fiscal directamente.
Como alternativa, recomendó que las revisiones se realizaran mediante Oficinas de Fiscales de Estados Unidos o en coordinación con la división de Investigación Criminal del IRS.
Aun así, el organismo auditor señaló que no pudo verificar la efectividad de ese procedimiento.
Organizaciones y legisladores piden responsabilidades
Los hallazgos generaron nuevas reacciones entre organizaciones civiles y legisladores.
Democracy Forward, que representa legalmente a una de las partes demandantes contra el IRS, presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).
El objetivo es obtener una versión sin censura del informe elaborado por TIGTA.
La organización sostiene que los apartados testados impiden conocer el alcance real de las vulnerabilidades que pudieron afectar a la comunidad migrante.
Por otra parte, integrantes del Comité de Finanzas del Senado solicitaron el inicio de procedimientos judiciales contra los funcionarios involucrados.
Los legisladores argumentan que pudieron producirse violaciones a las leyes de privacidad fiscal.
También señalaron que el acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría servido para encubrir infracciones sistemáticas a la confidencialidad de los contribuyentes.
TIGTA concluyó que los repositorios de datos del IRS son complejos y fragmentados.
Esa estructura, según el informe, aumenta los riesgos cuando la información se comparte con agencias receptoras que no han corregido completamente sus fallas de seguridad.
Mientras continúan las investigaciones y los litigios, el organismo de auditoría mantiene abierta su revisión sobre los protocolos de intercambio de información entre ambas agencias.