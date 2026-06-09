ICE confirma muerte de inmigrante bajo custodia en Luisiana
Publicado el09/06/2026 a las 11:40
- ICE suma 19 muertes
- Fallece inmigrante en Luisiana
- Esperan resultados de autopsia
La muerte de un inmigrante de origen georgiano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) volvió a poner atención sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.
Mamuka Artmeladze, de 43 años, falleció en Luisiana después de ser encontrado inconsciente en su celda.
Reportan muerte bajo custodia de ICE en Luisiana
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En Estados Unidos, un inmigrante oriundo de la República de Georgia ha fallecido en un centro de detención del ICE. Mamuka Artmeladze es la persona número 50 que muere bajo la custodia del ICE desde que Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos.… pic.twitter.com/ciTS2cLNnf
— Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) June 9, 2026
Su caso se suma a una creciente cifra de muertes registradas este año mientras personas migrantes permanecían bajo custodia federal.
Por qué importa: El fallecimiento eleva a 19 el número de inmigrantes muertos bajo custodia de ICE en lo que va de 2026.
Además, ocurre en un centro que ya enfrenta cuestionamientos por presunta negligencia.
Fue encontrado inconsciente en su celda
El pasado 4 de junio, #MamukaArtmeladze un migrante originario de Georgia fue encontrado sin vida en una celda del Centro Correccional Winn, en Luisiana. De acuerdo con un comunicado del @ICEgov, Artmeladze fue trasladado al Centro Médico de la Parroquia de… pic.twitter.com/LefnWIdoYC
— TV Migrante (@TvMigrante) June 9, 2026
Artmeladze, originario de Georgia, fue hallado inconsciente la noche del 4 de junio en el Centro Correccional Winn, ubicado en Luisiana.
Según las autoridades, personal de emergencia respondió de inmediato al incidente dentro de la instalación.
Posteriormente, el inmigrante fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
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Sin embargo, fue declarado muerto aproximadamente dos horas después.
Las autoridades indicaron que la causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada.
Los resultados de la autopsia serán los que establezcan qué ocurrió y permitan conocer las circunstancias del fallecimiento.
El centro ya estaba bajo investigación
La muerte de Artmeladze representa el segundo fallecimiento registrado en menos de dos meses dentro del Centro Correccional Winn.
La instalación ha estado bajo investigación debido a denuncias relacionadas con una supuesta negligencia.
El nuevo caso aumenta el escrutinio sobre las condiciones en las que permanecen las personas detenidas en este centro migratorio.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el fallecimiento guarda alguna relación con las denuncias existentes.
La investigación sobre el caso continúa mientras se esperan los resultados forenses.
Su caso se suma a una cifra récord de muertes
De acuerdo con la información proporcionada por ICE, Artmeladze fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el 25 de septiembre de 2022.
Tras esa detención fue puesto en libertad condicional.
Las autoridades le instruyeron presentarse ante ICE en un plazo de 60 días.
Según la agencia, el inmigrante no cumplió con esa orden.
Posteriormente, fue detenido nuevamente el 5 de febrero de 2026.
La captura ocurrió durante un operativo dirigido a conductores de vehículos comerciales considerados un riesgo para la seguridad pública cerca de Alabama.
ICE señaló en un comunicado que decidió mantenerlo bajo custodia tras determinar que no contaba con estatus legal para permanecer en Estados Unidos.
Con su fallecimiento, la cifra de inmigrantes muertos bajo custodia de ICE durante 2026 asciende a 19.
El caso también se produce después de que en 2025 se registraran 32 muertes bajo custodia de la agencia.
Esa cifra correspondió al primer año de Gobierno de Donald Trump y representó el número más alto de fallecimientos en más de dos décadas.
Mientras continúan las investigaciones sobre la muerte de Artmeladze, las autoridades esperan los resultados de la autopsia para esclarecer las causas del deceso.