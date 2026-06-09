ICE confirma muerte de inmigrante bajo custodia en Luisiana

ICE suma 19 muertes

Fallece inmigrante en Luisiana

Esperan resultados de autopsia

La muerte de un inmigrante de origen georgiano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) volvió a poner atención sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.

Mamuka Artmeladze, de 43 años, falleció en Luisiana después de ser encontrado inconsciente en su celda.

Reportan muerte bajo custodia de ICE en Luisiana

[Scroll down for English] En Estados Unidos, un inmigrante oriundo de la República de Georgia ha fallecido en un centro de detención del ICE. Mamuka Artmeladze es la persona número 50 que muere bajo la custodia del ICE desde que Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos.… pic.twitter.com/ciTS2cLNnf — Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) June 9, 2026

Su caso se suma a una creciente cifra de muertes registradas este año mientras personas migrantes permanecían bajo custodia federal.

Por qué importa: El fallecimiento eleva a 19 el número de inmigrantes muertos bajo custodia de ICE en lo que va de 2026.

Además, ocurre en un centro que ya enfrenta cuestionamientos por presunta negligencia.