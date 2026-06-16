Irán debuta en el Mundial entre protestas, abucheos y una afición fracturada

Protestas rodean debut iraní.

Himno genera división.

Fútbol une afición dividida.

La selección de Irán vivió un estreno marcado por la controversia durante su primer partido en el Mundial, disputado en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood, California.

Mientras el equipo enfrentaba a Nueva Zelanda dentro del campo, en los alrededores del recinto cientos de personas se congregaron para manifestar su rechazo al régimen iraní, generando una atmósfera cargada de tensión política y social.

La jornada dejó en evidencia las profundas divisiones que existen entre los iraníes dentro y fuera de su país.

Por un lado, aficionados acudieron para respaldar a la selección nacional y disfrutar de la competencia deportiva.

Por otro, grupos opositores aprovecharon la visibilidad internacional del torneo para denunciar violaciones a los derechos humanos y expresar su desacuerdo con las autoridades de Teherán.

Manifestantes aprovechan el Mundial para denunciar al régimen iraní

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Horas antes del encuentro, alrededor de 200 personas se concentraron en las inmediaciones del estadio portando pancartas, consignas y banderas del denominado «León y el Sol», símbolo utilizado por sectores opositores al Gobierno iraní.

Entre los manifestantes se encontraba Parsa, quien protagonizó una de las imágenes más llamativas de la jornada al colocar la bandera oficial iraní en el suelo para que los asistentes la pisaran como acto de protesta.

«No acepto esta bandera que ves aquí tendida en el suelo. Esta bandera mata a personas. Han matado a mucha gente de mi generación que solo quiere libertad. FIFA sabe que no nos gusta esta bandera y que no lo aceptamos, pero queremos que el mundo sepa que no apoyamos la corrupción ni el terrorismo», indicó a EFE.

A su alrededor, los participantes coreaban consignas contra el régimen mientras varios puestos ofrecían camisetas con fotografías de personas fallecidas en Irán, como una forma de rendir homenaje a sus memorias y mantener visibles sus historias.

Muchos asistentes también exhibían retratos de ciudadanos y deportistas que, según los manifestantes, fueron asesinados por las autoridades iraníes.

Además, algunas personas portaban banderas de Israel y Estados Unidos, países que mantienen una relación conflictiva con el Gobierno de Teherán.