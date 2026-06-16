Irán debuta en el Mundial entre protestas, abucheos y una afición fracturada
Publicado el16/06/2026 a las 08:10
- Protestas rodean debut iraní.
- Himno genera división.
- Fútbol une afición dividida.
La selección de Irán vivió un estreno marcado por la controversia durante su primer partido en el Mundial, disputado en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood, California.
Mientras el equipo enfrentaba a Nueva Zelanda dentro del campo, en los alrededores del recinto cientos de personas se congregaron para manifestar su rechazo al régimen iraní, generando una atmósfera cargada de tensión política y social.
La jornada dejó en evidencia las profundas divisiones que existen entre los iraníes dentro y fuera de su país.
Por un lado, aficionados acudieron para respaldar a la selección nacional y disfrutar de la competencia deportiva.
Por otro, grupos opositores aprovecharon la visibilidad internacional del torneo para denunciar violaciones a los derechos humanos y expresar su desacuerdo con las autoridades de Teherán.
Manifestantes aprovechan el Mundial para denunciar al régimen iraní
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Horas antes del encuentro, alrededor de 200 personas se concentraron en las inmediaciones del estadio portando pancartas, consignas y banderas del denominado «León y el Sol», símbolo utilizado por sectores opositores al Gobierno iraní.
Entre los manifestantes se encontraba Parsa, quien protagonizó una de las imágenes más llamativas de la jornada al colocar la bandera oficial iraní en el suelo para que los asistentes la pisaran como acto de protesta.
«No acepto esta bandera que ves aquí tendida en el suelo. Esta bandera mata a personas. Han matado a mucha gente de mi generación que solo quiere libertad. FIFA sabe que no nos gusta esta bandera y que no lo aceptamos, pero queremos que el mundo sepa que no apoyamos la corrupción ni el terrorismo», indicó a EFE.
A su alrededor, los participantes coreaban consignas contra el régimen mientras varios puestos ofrecían camisetas con fotografías de personas fallecidas en Irán, como una forma de rendir homenaje a sus memorias y mantener visibles sus historias.
Muchos asistentes también exhibían retratos de ciudadanos y deportistas que, según los manifestantes, fueron asesinados por las autoridades iraníes.
Además, algunas personas portaban banderas de Israel y Estados Unidos, países que mantienen una relación conflictiva con el Gobierno de Teherán.
Opositores y simpatizantes muestran posturas enfrentadas
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Entre quienes participaron en las protestas se encontraba Bahar, una joven que ya había expresado su rechazo durante los entrenamientos previos de la selección iraní en Los Ángeles.
«Levantamos esta bandera de millones de iraníes valientes alzaron por las calles porque quieren una vida normal y recuperar el país», afirmó a EFE.
Sin embargo, las manifestaciones opositoras no fueron las únicas expresiones visibles durante la jornada. También hubo grupos que intentaron transmitir mensajes de paz y convivencia.
Rashid y su hijo, por ejemplo, se ubicaron cerca de una de las entradas principales para repartir ejemplares del Corán entre los asistentes, buscando enviar una señal de unidad y respeto dentro de la comunidad iraní.
Al mismo tiempo, otros grupos expresaban su apoyo a la causa palestina y rechazaban cualquier muestra de cercanía hacia Israel y Estados Unidos, reflejando la diversidad de opiniones presentes entre los asistentes.
El ambiente de tensión también se trasladó a las gradas
Las diferencias observadas en el exterior del estadio no desaparecieron una vez iniciado el partido.
Dentro del recinto, los aficionados reprodujeron el mismo contraste de opiniones que se había visto durante las horas previas.
Aunque la FIFA había establecido restricciones para evitar símbolos considerados políticos, numerosos asistentes ingresaron con banderas, camisetas y accesorios relacionados con movimientos opositores al Gobierno iraní.
Cuando se desplegó la bandera oficial de Irán antes del inicio del encuentro, los aplausos de apoyo se mezclaron con fuertes silbidos y expresiones de desaprobación.
Una reacción similar se produjo durante la interpretación del himno nacional, que fue recibido tanto con muestras de respeto como con abucheos.
El fútbol logra unir por momentos a una afición dividida
Pese a las diferencias ideológicas y políticas, el partido también ofreció momentos de unión. Durante el desarrollo del encuentro, gran parte del público alentó a la selección iraní y celebró las acciones destacadas del equipo.
Con el estadio prácticamente lleno, la emoción deportiva permitió que miles de personas compartieran instantes de entusiasmo colectivo.
Incluso se organizaron varias olas en las tribunas, generando una imagen de unidad temporal entre sectores que fuera del estadio mantenían posiciones enfrentadas.
La jornada dejó una postal compleja para Irán en su debut mundialista: una afición dividida por profundas diferencias políticas, pero capaz de encontrar en el fútbol, aunque sea por algunos momentos, un espacio común para compartir la pasión por el deporte.
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FUENTE: EFE