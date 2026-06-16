Impactante tragedia en Brasil : Joven de 21 años muere tras ser lanzada sin protección en salto extremo
Publicado el16/06/2026 a las 07:48
- Joven muere en salto extremo
- Presunto fallo de seguridad
- Investigan a organizadores brasileños
Una actividad de turismo de aventura terminó en tragedia en Brasil luego de que una joven de 21 años perdiera la vida tras caer cerca de 40 metros durante un salto de rope jump en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo.
La víctima fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba en una actividad realizada en la conocida “Ponte do Esqueleto”, un lugar frecuentado por aficionados a los deportes extremos y al turismo de aventura.
Según los antecedentes preliminares divulgados por la Policía Militar y publicados por G1 de Globo, la joven habría sido lanzada desde la plataforma sin estar conectada correctamente al sistema de seguridad que debía sostenerla durante el descenso.
Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron conmoción debido a la gravedad de lo ocurrido y a las circunstancias que rodean el caso.
Testigos aseguran que la cuerda de seguridad no fue conectada antes del salto
JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs
— Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Brasil, los responsables de la actividad no habrían realizado la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad antes de ejecutar el lanzamiento.
Testigos presentes en el lugar afirmaron que los encargados del salto presuntamente olvidaron asegurar la cuerda que debía proteger a la participante.
Un video grabado por asistentes muestra el momento en que María Eduarda es impulsada al vacío por dos instructores y, apenas segundos después, se escuchan gritos de desesperación entre quienes observaban la actividad.
En la grabación se oye claramente la advertencia de algunas personas al percatarse del error.
“¡Gente, la cuerda!”, gritan varios testigos mientras observan la caída de la joven.
Según los informes preliminares, la víctima sufrió un politraumatismo producto del fuerte impacto.
Equipos de emergencia intentaron salvarle la vida tras la caída
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Tras el accidente, las personas que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente para auxiliar a María Eduarda.
Los presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.
Sin embargo, cuando los equipos médicos arribaron al lugar, únicamente pudieron constatar el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída.
La Policía Militar confirmó posteriormente que se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.
Publicaciones previas de la joven adquieren un significado dramático tras la tragedia
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Horas antes del accidente, María Eduarda había compartido en sus redes sociales varios registros relacionados con la experiencia.
Entre las publicaciones aparecían imágenes de la preparación para el salto, las pulseras de identificación entregadas a los participantes y fotografías tomadas en el puente donde se desarrollaba la actividad.
Uno de los mensajes publicados por la joven llamó especialmente la atención tras conocerse su fallecimiento.
“¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?”, escribió de manera distendida antes del accidente.
La frase fue ampliamente compartida por usuarios en redes sociales luego de que se conociera el desenlace de la jornada.
Autoridades investigan a los organizadores mientras crecen las dudas sobre los protocolos de seguridad
La investigación continúa en Brasil para establecer cómo ocurrió el accidente y si existieron negligencias durante la operación del salto.
Según medios brasileños, seis personas vinculadas a la organización de la actividad fueron llevadas a una comisaría para prestar declaración.
Las autoridades informaron que tres de ellas permanecen detenidas mientras avanzan las diligencias.
La empresa organizadora promocionaba la experiencia de rope jump por aproximadamente 180 reales y mantenía nuevas fechas programadas para los próximos meses.
Mientras tanto, la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas ha reabierto el debate sobre las medidas de seguridad en actividades extremas y sobre los mecanismos de fiscalización aplicados a este tipo de eventos en Brasil.
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FUENTE: ADN / ABC Noticias