Impactante tragedia en Brasil : Joven de 21 años muere tras ser lanzada sin protección en salto extremo

Joven muere en salto extremo

Presunto fallo de seguridad

Investigan a organizadores brasileños

Una actividad de turismo de aventura terminó en tragedia en Brasil luego de que una joven de 21 años perdiera la vida tras caer cerca de 40 metros durante un salto de rope jump en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo.

La víctima fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba en una actividad realizada en la conocida “Ponte do Esqueleto”, un lugar frecuentado por aficionados a los deportes extremos y al turismo de aventura.

Según los antecedentes preliminares divulgados por la Policía Militar y publicados por G1 de Globo, la joven habría sido lanzada desde la plataforma sin estar conectada correctamente al sistema de seguridad que debía sostenerla durante el descenso.

Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron conmoción debido a la gravedad de lo ocurrido y a las circunstancias que rodean el caso.

Testigos aseguran que la cuerda de seguridad no fue conectada antes del salto

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Brasil, los responsables de la actividad no habrían realizado la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad antes de ejecutar el lanzamiento.

Testigos presentes en el lugar afirmaron que los encargados del salto presuntamente olvidaron asegurar la cuerda que debía proteger a la participante.

Un video grabado por asistentes muestra el momento en que María Eduarda es impulsada al vacío por dos instructores y, apenas segundos después, se escuchan gritos de desesperación entre quienes observaban la actividad.

En la grabación se oye claramente la advertencia de algunas personas al percatarse del error.

“¡Gente, la cuerda!”, gritan varios testigos mientras observan la caída de la joven.

Según los informes preliminares, la víctima sufrió un politraumatismo producto del fuerte impacto.