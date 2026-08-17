Nueva York activa alerta por inundaciones mientras lluvias mortales golpean Indiana

La ciudad advierte sobre posibles inundaciones repentinas y problemas durante los traslados del lunes, mientras Indiana enfrenta las consecuencias de días de lluvias e inundaciones récord.

Nueva York comenzó este lunes bajo una alerta meteorológica después de que las autoridades advirtieran que fuertes lluvias y tormentas eléctricas podrían provocar inundaciones repentinas en algunas zonas de la ciudad.

Por qué importa: La advertencia llega mientras Indiana enfrenta las consecuencias de inundaciones que dejaron al menos siete muertos, una muestra del peligro que pueden representar las lluvias intensas cuando el agua sube rápidamente.

Nueva York activa su plan ante el riesgo de inundaciones

La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York (NYCEM) activó el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas ante el riesgo previsto entre la noche del domingo 16 y la madrugada del lunes 17 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) colocó a la ciudad bajo un riesgo marginal, nivel 1 de 4, por lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.

En números: Se pronosticaron entre 0.5 y 0.75 pulgadas de lluvia en gran parte del área, aunque durante tormentas podrían caer hasta 1 pulgada por hora.

Las principales preocupaciones son las inundaciones urbanas menores, problemas en lugares con drenaje deficiente y episodios aislados de inundaciones repentinas, especialmente cerca de la costa.

Las lluvias podrían complicar los traslados en NY hoy lunes

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían afectar los desplazamientos nocturnos y el tráfico durante la mañana del lunes.