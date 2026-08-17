Nueva York activa alerta por inundaciones mientras lluvias mortales golpean Indiana
Publicado el17/08/2026 a las 04:46
La ciudad advierte sobre posibles inundaciones repentinas y problemas durante los traslados del lunes, mientras Indiana enfrenta las consecuencias de días de lluvias e inundaciones récord.
- Nueva York comenzó este lunes bajo una alerta meteorológica después de que las autoridades advirtieran que fuertes lluvias y tormentas eléctricas podrían provocar inundaciones repentinas en algunas zonas de la ciudad.
Por qué importa: La advertencia llega mientras Indiana enfrenta las consecuencias de inundaciones que dejaron al menos siete muertos, una muestra del peligro que pueden representar las lluvias intensas cuando el agua sube rápidamente.
Nueva York activa su plan ante el riesgo de inundaciones
La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York (NYCEM) activó el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas ante el riesgo previsto entre la noche del domingo 16 y la madrugada del lunes 17 de agosto.
- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) colocó a la ciudad bajo un riesgo marginal, nivel 1 de 4, por lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.
En números: Se pronosticaron entre 0.5 y 0.75 pulgadas de lluvia en gran parte del área, aunque durante tormentas podrían caer hasta 1 pulgada por hora.
Las principales preocupaciones son las inundaciones urbanas menores, problemas en lugares con drenaje deficiente y episodios aislados de inundaciones repentinas, especialmente cerca de la costa.
Las lluvias podrían complicar los traslados en NY hoy lunes
Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían afectar los desplazamientos nocturnos y el tráfico durante la mañana del lunes.
“Podríamos experimentar cambios en las condiciones climáticas entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, incluyendo periodos de fuertes lluvias que podrían afectar los desplazamientos”, dijo la comisionada de NYCEM, Christina Farrell.
La recomendación: La ciudad pidió no conducir, caminar ni andar en bicicleta por calles inundadas y prestar especial atención si se vive en sótanos o zonas bajas.
También se esperaban ráfagas de viento de entre 10 y 20 mph, con algunas de hasta 30 mph.
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Indiana muestra el peligro de las inundaciones severas
La alerta en Nueva York coincide con una situación mucho más grave en Indiana, donde al menos siete personas murieron después de días de fuertes lluvias e inundaciones récord, según NBC News.
La tragedia sirve como contexto sobre la rapidez con la que las lluvias persistentes pueden convertirse en una emergencia. Sin embargo, las condiciones de Indiana no significan que Nueva York vaya a enfrentar un escenario similar.
La diferencia: En Nueva York, las autoridades identificaron principalmente un riesgo de inundaciones urbanas menores y episodios repentinos localizados.
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Nueva York pide especial atención en sótanos y calles inundadas
El alcalde Zohran Mamdani pidió a los residentes prepararse y mantenerse atentos a las alertas oficiales mientras las agencias municipales monitorean las condiciones.
- “Hemos activado el Plan de Emergencia contra Inundaciones Repentinas de la ciudad y las agencias municipales están preparadas para afrontar posibles impactos”, afirmó.
Qué hacer: Las personas que viven en sótanos deben estar preparadas para trasladarse a un piso superior o lugar seguro antes de que entre el agua.
La ciudad también recomendó mantener cargados teléfonos y equipos médicos, asegurar objetos exteriores y consultar Notify NYC. Las lluvias debían disminuir durante la mañana del lunes, aunque podrían regresar chubascos y tormentas aisladas posteriormente.