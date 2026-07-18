Inundaciones en Texas dejan rescates masivos y destrucción
Publicado el18/07/2026 a las 00:20
- Más de 570 rescatados
- Lluvias históricas en días
- Comunidades quedaron aisladas
Las intensas lluvias que azotan Texas provocaron inundaciones severas que ya han dejado al menos dos muertos y cientos de personas rescatadas en distintas zonas del estado.
El fenómeno afecta a millones de residentes, interrumpe servicios básicos y evidencia la vulnerabilidad de comunidades ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
Rescates urgentes y comunidades aisladas
Equipos de emergencia actuaron contrarreloj para salvar a personas atrapadas.
Más de 570 personas han sido rescatadas en zonas inundadas.
En Ozona, decenas fueron evacuadas en botes desde apartamentos y parques de casas móviles.
Las aguas también cubrieron carreteras clave y aislaron comunidades enteras.
En Uvalde, una de las zonas más afectadas, las inundaciones cortaron accesos y dañaron viviendas.
Lluvias récord agravan el desastre
Las precipitaciones alcanzaron niveles extremos en pocos días.
Cayeron cerca de un billón de galones de agua en las zonas más golpeadas.
Algunas áreas recibieron más de 60 centímetros de lluvia en una semana.
Las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y colapso de infraestructuras.
Incluso un puente se derrumbó en medio de la emergencia.
Daños, víctimas y caos en carreteras
Las inundaciones han dejado al menos dos víctimas mortales.
Una persona murió arrastrada por el agua mientras conducía.
Otra víctima falleció tras ser arrasada su vivienda móvil.
Las carreteras sufrieron cierres prolongados y múltiples accidentes.
Un tramo de más de 80 kilómetros permanece intransitable.
Riesgos persistentes y lenta recuperación
Millones de personas estuvieron bajo alerta de inundación.
Las autoridades advierten que el peligro continúa por nuevas lluvias.
Los residentes comienzan a regresar y enfrentan pérdidas totales.
Negocios y viviendas quedaron cubiertos de lodo y escombros.
La recuperación podría extenderse durante semanas en varias comunidades.
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