Inundaciones en Texas dejan rescates masivos y destrucción

Más de 570 rescatados

Lluvias históricas en días

Comunidades quedaron aisladas

Las intensas lluvias que azotan Texas provocaron inundaciones severas que ya han dejado al menos dos muertos y cientos de personas rescatadas en distintas zonas del estado.

El fenómeno afecta a millones de residentes, interrumpe servicios básicos y evidencia la vulnerabilidad de comunidades ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

Rescates urgentes y comunidades aisladas

Equipos de emergencia actuaron contrarreloj para salvar a personas atrapadas.

Más de 570 personas han sido rescatadas en zonas inundadas.

En Ozona, decenas fueron evacuadas en botes desde apartamentos y parques de casas móviles.

Las aguas también cubrieron carreteras clave y aislaron comunidades enteras.

En Uvalde, una de las zonas más afectadas, las inundaciones cortaron accesos y dañaron viviendas.