¡Alertas por lluvias intensas! Fin de semana festivo bajo amenaza por tormentas

Millones bajo amenaza

Texas enfrenta inundaciones

Lluvias afectan feriado Las lluvias intensas amenazan a millones de personas en Texas y gran parte del sur de Estados Unidos durante el fin de semana del Día de los Caídos. Por qué importa: Más de 33 millones de estadounidenses permanecen bajo riesgo de inundaciones repentinas debido a un patrón meteorológico que continuará durante varios días. Las autoridades meteorológicas advirtieron que la amenaza podría empeorar conforme avance el fin de semana festivo. Inundaciones en Texas amenazan a millones ⚠️ Houston’s rainy mess may be about to get much worse over Memorial Day weekend. Forecasters say the storms soaking Southeast Texas this week are only the beginning, with flooding concerns expected to increase as multiple rounds of heavy rain move into the region over the… pic.twitter.com/M1R3qGJJpA

— Chron (@chron) May 20, 2026 Una masa de humedad tropical proveniente del Golfo se mantiene sobre partes del sur del país, según Fox Weather. Ese sistema interactúa con tormentas de movimiento lento que se desarrollan a lo largo de un frente estacionario. La combinación aumenta la intensidad de las lluvias y eleva el potencial de inundaciones repentinas.

Las tormentas podrían mantenerse activas durante varios días consecutivos. El jueves, la amenaza principal se concentró en el norte y este de Texas. También afectó partes de Oklahoma, Arkansas, Kansas y Missouri. El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA emitió una alerta de riesgo de inundaciones repentinas de nivel 2 sobre 4. TE PUEDE INTERESAR: Ola de calor histórica dispara alertas y lleva a millones a los 90 grados en pleno mayo

La advertencia incluye áreas metropolitanas como Dallas, Tulsa y Fort Smith. La costa del Golfo en Texas y Luisiana también permanece bajo vigilancia. Houston figura entre las ciudades con mayor preocupación ante las fuertes precipitaciones previstas. Luisiana, Arkansas y Misisipi continúan bajo riesgo de nivel 1 sobre 4 durante gran parte de la semana. Atlanta registró severas inundaciones durante la hora pico TURN AROUND, DON’T DROWN 🌊: Dramatic traffic camera video captured the moment a driver became stranded and was rescued from rising floodwaters in Atlanta, Georgia, on Wednesday after heavy rain swamped roads across the area. pic.twitter.com/7WuxDyrBvP

— FOX Weather (@foxweather) May 21, 2026 El patrón meteorológico ya provocó impactos importantes en el sureste del país. El miércoles, fuertes lluvias causaron inundaciones repentinas en el centro de Atlanta. El aguacero ocurrió durante la hora punta de la tarde.

Los sistemas de drenaje en el cruce de las autopistas interestatales 75 y 85 quedaron rebasados. El agua atrapó varios vehículos bajo varios metros de inundación. Las autoridades realizaron múltiples rescates acuáticos para ayudar a conductores afectados. Las imágenes mostraron calles completamente cubiertas por el agua. La situación confirmó las preocupaciones sobre la intensidad de este evento meteorológico.

Antes de eso, una primera ronda de tormentas eléctricas afectó partes del centro de Texas durante la noche del martes. Los pronósticos indican que el escenario podría repetirse en distintos puntos del sur durante los próximos días. Se esperan acumulaciones de lluvia peligrosas hasta el feriado El Centro de Pronósticos de FOX alertó sobre precipitaciones intensas en zonas vulnerables. En algunas áreas podrían caer entre 2,5 y 7,5 centímetros de lluvia en poco tiempo. Ese volumen podría generar inundaciones rápidas en carreteras y zonas urbanas.

Hasta el Día de los Caídos, algunas regiones podrían acumular entre 5 y 8 pulgadas de lluvia. Las áreas con mayor riesgo incluyen partes del este de Texas y Luisiana. Houston aparece nuevamente entre las ciudades bajo mayor vigilancia. Los meteorólogos advirtieron que este evento será prolongado. Las tormentas podrían extenderse durante todo el fin de semana festivo.