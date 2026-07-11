Inundaciones en Misuri dejan una desaparecida y ponen en alerta a varios estados por nuevas tormentas

Inundaciones en Misuri

Mujer sigue desaparecida

Cientos de rescates realizados

Las intensas lluvias que golpearon la región central de Estados Unidos mantienen en alerta a las autoridades, mientras continúa la búsqueda de una mujer desaparecida tras las inundaciones registradas en Misuri.

Los equipos de emergencia trabajan en distintos puntos del estado después de una jornada marcada por rescates masivos, carreteras anegadas y comunidades afectadas por el rápido aumento del nivel del agua.

Aunque las precipitaciones más intensas ocurrieron el viernes, los pronósticos indican que el riesgo de inundaciones repentinas continuará durante el fin de semana en varios estados.

Meteorólogos advierten que nuevas tormentas podrían impactar las mismas zonas que ya resultaron afectadas, incrementando el peligro para residentes y equipos de rescate.

Más de 350 rescates tras el desbordamiento de ríos y arroyos

Las lluvias más intensas se concentraron en los condados de Iron y Reynolds, en Misuri, donde se reportaron acumulados de hasta 12.25 pulgadas de agua.

El Comando de Incidentes C del Regent de Missouri informó que hasta la noche del viernes se habían realizado más de 351 rescates en distintas comunidades.

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Entre las personas evacuadas se encontraban alrededor de 200 niños que permanecían en el campamento Taum Sauk y fueron trasladados de forma preventiva a San Luis.

Las autoridades destacaron que la prioridad continúa siendo localizar a personas atrapadas y brindar apoyo a las familias afectadas por las inundaciones.