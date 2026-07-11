Inundaciones en Misuri dejan una desaparecida y ponen en alerta a varios estados por nuevas tormentas
Publicado el11/07/2026 a las 11:49
- Inundaciones en Misuri
- Mujer sigue desaparecida
- Cientos de rescates realizados
Las intensas lluvias que golpearon la región central de Estados Unidos mantienen en alerta a las autoridades, mientras continúa la búsqueda de una mujer desaparecida tras las inundaciones registradas en Misuri.
Los equipos de emergencia trabajan en distintos puntos del estado después de una jornada marcada por rescates masivos, carreteras anegadas y comunidades afectadas por el rápido aumento del nivel del agua.
Aunque las precipitaciones más intensas ocurrieron el viernes, los pronósticos indican que el riesgo de inundaciones repentinas continuará durante el fin de semana en varios estados.
Meteorólogos advierten que nuevas tormentas podrían impactar las mismas zonas que ya resultaron afectadas, incrementando el peligro para residentes y equipos de rescate.
Más de 350 rescates tras el desbordamiento de ríos y arroyos
Las lluvias más intensas se concentraron en los condados de Iron y Reynolds, en Misuri, donde se reportaron acumulados de hasta 12.25 pulgadas de agua.
El Comando de Incidentes C del Regent de Missouri informó que hasta la noche del viernes se habían realizado más de 351 rescates en distintas comunidades.
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Entre las personas evacuadas se encontraban alrededor de 200 niños que permanecían en el campamento Taum Sauk y fueron trasladados de forma preventiva a San Luis.
Las autoridades destacaron que la prioridad continúa siendo localizar a personas atrapadas y brindar apoyo a las familias afectadas por las inundaciones.
Continúa la búsqueda de una mujer desaparecida
La Oficina del Sheriff del Condado de Crawford confirmó que una mujer permanece desaparecida después de que el agua irrumpiera violentamente en su vivienda.
De acuerdo con el reporte oficial, la víctima y su novio llamaron a los servicios de emergencia cuando el agua comenzó a subir durante la madrugada.
Mientras ambos intentaban escapar, una pared de la casa colapsó debido a la fuerza de la corriente y la mujer fue arrastrada por la inundación.
Los equipos de búsqueda suspendieron temporalmente las labores durante la noche y retomaron el operativo desde las primeras horas del sábado.
Drones y brigadas terrestres participan en el operativo
Las autoridades mantienen un despliegue de personal especializado para recorrer las zonas afectadas por tierra, aire y, cuando las condiciones lo permitan, por agua.
El subcomisario de la Oficina del Sheriff del Condado de Crawford, Adam Carnal, explicó la estrategia que seguirá el operativo.
«Continuaremos con la búsqueda terrestre», declaró el funcionario al detallar las acciones previstas para localizar a la mujer desaparecida.
Además, precisó: «Estamos utilizando drones para la búsqueda aérea y, si es posible, también por agua», con el objetivo de ampliar el área inspeccionada.
Las lluvias seguirán durante el fin de semana
El Centro de Predicción Meteorológica mantiene un pronóstico preocupante por la posibilidad de nuevas lluvias intensas sobre los valles de los ríos Mississippi, Tennessee y Ohio.
Especialistas explican que un frente frío avanzará lentamente antes de quedar prácticamente estacionario, favoreciendo la formación repetida de tormentas.
Ese patrón permitirá el ingreso constante de humedad desde las Grandes Llanuras del Sur hacia varias regiones del este del país.
Como consecuencia, numerosas localidades podrían recibir nuevas precipitaciones sobre terrenos que ya se encuentran completamente saturados.
Varias ciudades permanecen bajo vigilancia
Las alertas por inundaciones repentinas continúan vigentes en partes del sureste de Misuri, Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental.
Los pronósticos prevén acumulaciones adicionales de entre dos y tres pulgadas de lluvia hasta el domingo en diversos sectores del valle del Mississippi.
Ciudades como San Luis y Nashville podrían registrar entre tres y cinco pulgadas adicionales debido al paso repetido de tormentas eléctricas.
El domingo, la amenaza se desplazará hacia el este, alcanzando sectores de Tennessee, Carolina del Norte y el sur de Virginia.
El riesgo se extenderá hacia la costa del Golfo
A comienzos de la próxima semana, el patrón atmosférico favorecerá el desarrollo de nuevas tormentas sobre la costa del Golfo de México.
La mayor preocupación se concentra en el este de Texas y Luisiana, donde continúan vigentes alertas por posibles inundaciones repentinas.
Houston y Nueva Orleans figuran entre las ciudades con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas durante los próximos días.
Mientras las labores de rescate continúan en Misuri, las autoridades mantienen el llamado a seguir las alertas meteorológicas ante un sistema que todavía amenaza con provocar nuevas inundaciones en amplias zonas del país, detalló ‘Fox Weather‘.