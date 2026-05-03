Ver esta publicación en Instagram

El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A tras vencer 2-0 al Parma y asegurar matemáticamente el título a falta de tres jornadas.

El conjunto nerazzurri llegó necesitando solo un punto, pero salió a ganar desde el inicio.

El dominio fue claro durante todo el partido, reflejando la superioridad que mantuvo a lo largo de la temporada.

Thuram abre el camino

Marcus Thuram marcó el primer gol al minuto 45+1 con un remate cruzado que hizo estallar San Siro.

El tanto encaminó el título número 21 del club.

Mkhitaryan sentencia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter (@inter)

En la segunda mitad, Henrikh Mkhitaryan puso el 2-0 definitivo tras una asistencia de Lautaro Martínez.

Con ese gol, el Inter selló el campeonato y dejó sin opciones al Napoli.