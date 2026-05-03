Inter es campeón de la Serie A y va por el doblete
El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A tras vencer 2-0 al Parma y asegurar matemáticamente el título a falta de tres jornadas. Un título sin discusión Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter (@inter) El conjunto nerazzurri llegó necesitando solo un punto, pero salió a ganar […]
Publicado el03/05/2026 a las 17:15
El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A tras vencer 2-0 al Parma y asegurar matemáticamente el título a falta de tres jornadas.
Un título sin discusión
Ver esta publicación en Instagram
El conjunto nerazzurri llegó necesitando solo un punto, pero salió a ganar desde el inicio.
El dominio fue claro durante todo el partido, reflejando la superioridad que mantuvo a lo largo de la temporada.
Thuram abre el camino
Marcus Thuram marcó el primer gol al minuto 45+1 con un remate cruzado que hizo estallar San Siro.
El tanto encaminó el título número 21 del club.
Mkhitaryan sentencia
Ver esta publicación en Instagram
En la segunda mitad, Henrikh Mkhitaryan puso el 2-0 definitivo tras una asistencia de Lautaro Martínez.
Con ese gol, el Inter selló el campeonato y dejó sin opciones al Napoli.
A un paso de una temporada histórica
Ver esta publicación en Instagram
El Inter ahora apunta al doblete.
El equipo está a solo un partido de conquistar también la Coppa Italia, donde enfrentará a la Lazio.
Te puede interesar: En la Raya”: el podcast deportivo de MundoNow que llega sin filtros