ICE niega salarios a inmigrantes detenidos y desata nueva polémica nacional

ICE niega derechos salariales.

Eliminan pago diario mínimo.

Crecen críticas a GEO Group.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actualizó los estándares que regulan los centros de detención migratoria en Estados Unidos y dejó una definición que ya está generando controversia entre organizaciones defensoras de inmigrantes, legisladores y expertos en derechos laborales.

La modificación establece que las personas detenidas bajo custodia migratoria no son consideradas empleados, por lo que no tendrían acceso a salarios ni beneficios laborales protegidos por leyes estatales o locales.

Por qué es importante: La decisión llega en medio de una creciente presión sobre el sistema migratorio estadounidense y mientras varias empresas privadas que administran centros de detención enfrentan demandas relacionadas con las condiciones de trabajo de los inmigrantes recluidos.

ICE elimina referencias salariales y redefine el estatus de los detenidos

Los cambios fueron revelados por una investigación de The Washington Post, que señala que la nueva versión de los estándares nacionales elimina referencias previas relacionadas con compensaciones económicas para las personas detenidas.

Las normas anteriores contemplaban que algunos inmigrantes pudieran recibir al menos un dólar diario por determinadas tareas realizadas dentro de los centros.

Sin embargo, el nuevo documento establece que los detenidos “no son empleados” y, por lo tanto, no están sujetos a regulaciones laborales estatales o locales relacionadas con salarios mínimos, prestaciones o beneficios laborales.

La modificación tiene implicaciones importantes porque podría fortalecer la posición legal de las compañías privadas que operan instalaciones de detención frente a diversas demandas presentadas en distintos estados.

Diversos inmigrantes han argumentado en tribunales que realizaron labores consideradas esenciales para el funcionamiento de los centros a cambio de una compensación mínima de apenas un dólar por día.

Las empresas involucradas sostienen que estas actividades forman parte de programas voluntarios autorizados por el Gobierno federal y que no constituyen una relación laboral tradicional.