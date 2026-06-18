ICE cometió abusos durante operativo en Minnesota, según Human Rights Watch

HRW denuncia abusos de ICE.

Miles de inmigrantes detenidos.

Reportan discriminación racial.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que un amplio despliegue de agentes federales de inmigración en Minnesota derivó en violaciones generalizadas de derechos humanos y evidenció prácticas abusivas en la aplicación de las leyes migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La denuncia forma parte del informe titulado “Una crisis fabricada: Comunidades de Minnesota aterrorizadas por el gobierno federal”, divulgado este jueves por la organización internacional.

El informe vincula la Operación Metro Surge con miles de detenciones

NEW: The Trump administration’s deployment of thousands of federal immigration agents to Minnesota led to widespread human rights violations, terrorized residents, and spotlighted the deeply abusive patterns in US immigration enforcement. In a new report, HRW documents how the… pic.twitter.com/fqolYggj4q — Human Rights Watch (@hrw) June 18, 2026

De acuerdo con HRW, la llamada Operación Metro Surge, implementada por la Administración de Donald Trump entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, provocó una crisis humanitaria en varias comunidades del estado, especialmente en las ciudades de Mineápolis y Saint Paul.

La organización sostiene que las tácticas empleadas durante el operativo reflejan un patrón más amplio de despliegues masivos y acciones abusivas por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el informe, aproximadamente 4.000 inmigrantes fueron detenidos durante la operación.

HRW asegura que más del 75 % de esas personas no contaban con antecedentes penales en Estados Unidos.

Para elaborar el documento, la organización realizó entrevistas a más de 130 personas, incluyendo inmigrantes, abogados, defensores de derechos humanos y otros profesionales relacionados con el tema.

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