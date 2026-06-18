ICE cometió abusos durante operativo en Minnesota, según Human Rights Watch
Publicado el18/06/2026 a las 08:56
- HRW denuncia abusos de ICE.
- Miles de inmigrantes detenidos.
- Reportan discriminación racial.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que un amplio despliegue de agentes federales de inmigración en Minnesota derivó en violaciones generalizadas de derechos humanos y evidenció prácticas abusivas en la aplicación de las leyes migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La denuncia forma parte del informe titulado “Una crisis fabricada: Comunidades de Minnesota aterrorizadas por el gobierno federal”, divulgado este jueves por la organización internacional.
El informe vincula la Operación Metro Surge con miles de detenciones
NEW: The Trump administration’s deployment of thousands of federal immigration agents to Minnesota led to widespread human rights violations, terrorized residents, and spotlighted the deeply abusive patterns in US immigration enforcement.
In a new report, HRW documents how the… pic.twitter.com/fqolYggj4q
— Human Rights Watch (@hrw) June 18, 2026
De acuerdo con HRW, la llamada Operación Metro Surge, implementada por la Administración de Donald Trump entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, provocó una crisis humanitaria en varias comunidades del estado, especialmente en las ciudades de Mineápolis y Saint Paul.
La organización sostiene que las tácticas empleadas durante el operativo reflejan un patrón más amplio de despliegues masivos y acciones abusivas por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según el informe, aproximadamente 4.000 inmigrantes fueron detenidos durante la operación.
HRW asegura que más del 75 % de esas personas no contaban con antecedentes penales en Estados Unidos.
Para elaborar el documento, la organización realizó entrevistas a más de 130 personas, incluyendo inmigrantes, abogados, defensores de derechos humanos y otros profesionales relacionados con el tema.
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HRW documenta denuncias por uso excesivo de la fuerza
Uno de los aspectos más graves señalados en el informe es la denuncia de que agentes del ICE causaron la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti durante el operativo realizado en enero.
Además, la organización afirma que numerosos residentes fueron amenazados con fuerza letal y que agentes federales les apuntaron con armas sin justificación en repetidas ocasiones.
El informe también denuncia daños materiales y acciones físicas contra personas que, según HRW, no mostraban resistencia.
Asimismo, también rompieron ventanas de automóviles «sin justificación», arrojaron o empujaron físicamente al suelo a personas que no se resistían y lanzaron contra manifestantes armas «menos letales», como granadas aturdidoras, a veces a corta distancia y sin previo aviso, agrega el informe.
HRW sostiene que estas prácticas generaron temor generalizado en las comunidades afectadas y aumentaron la tensión durante las protestas relacionadas con el operativo.
Las acusaciones incluyen discriminación racial y arrestos de ciudadanos estadounidenses
La organización también denuncia que agentes federales incurrieron en discriminación racial durante las detenciones y arrestos.
Según el informe, varias personas fueron detenidas o encarceladas basándose en su apariencia física, raza o etnia.
Además, HRW asegura que más de 500 ciudadanos estadounidenses que participaron en protestas fueron arrestados durante el desarrollo de la operación.
«Ciudadanos de color entrevistados por HRW dijeron que tenían tanto temor a la discriminación racial que comenzaron a llevar sus pasaportes a todas partes», indica HRW.
La organización considera que este tipo de situaciones refleja un ambiente de temor e incertidumbre que afectó a miles de residentes.
El operativo impactó la salud, la educación y el empleo
HRW señala que la Operación Metro Surge alteró profundamente la vida cotidiana de los habitantes de Minnesota durante varios meses.
Según el informe, algunos centros médicos registraron fuertes reducciones en la asistencia de pacientes debido al miedo generado por las acciones migratorias.
«En el punto álgido del operativo, algunas clínicas de salud experimentaron caídas drásticas en el número de pacientes -hasta un 50 % en algunos centros- e incluso algunos faltaron a citas urgentes o de emergencia», destaca la oenegé.
La organización también afirma que miles de estudiantes dejaron de asistir a clases presenciales o migraron temporalmente a modalidades virtuales.
Del mismo modo, numerosos trabajadores evitaron conducir por temor a ser detenidos, situación que habría provocado la pérdida de empleos en distintos sectores.
Human Rights Watch pide reformas y mayor supervisión
Ante las conclusiones del informe, HRW solicita reformas estructurales tanto en el ICE como en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
La organización reclama mayores mecanismos de transparencia, supervisión independiente y medidas efectivas para prevenir el uso innecesario de la fuerza.
Además, pide que exista rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno para investigar las denuncias documentadas durante la Operación Metro Surge y garantizar el respeto de los derechos humanos en futuros operativos migratorios.
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FUENTE: EFE