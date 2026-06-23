Inglaterra y Ghana firman un empate sin goles

Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en un encuentro del Grupo L del Mundial 2026 disputado en Boston, en un partido marcado por el dominio inglés, la resistencia defensiva africana y una alarmante falta de precisión en el último tercio.

El empate deja el grupo completamente abierto y refleja dos estilos opuestos: Inglaterra con control absoluto del balón y Ghana apostando todo a la defensa.

Un partido sin remates a portería

El dato lo dice todo.

No hubo ni un solo disparo a puerta en los primeros 45 minutos, en lo que terminó siendo una primera parte histórica por su falta de contundencia ofensiva.

Inglaterra monopolizó la posesión, pero no logró romper el bloque defensivo planteado por Ghana.

Ghana resistió con orden absoluto

El plan africano fue claro desde el inicio.