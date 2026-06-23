Inglaterra y Ghana firman un empate sin goles
Publicado el23/06/2026 a las 13:16
Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en un encuentro del Grupo L del Mundial 2026 disputado en Boston, en un partido marcado por el dominio inglés, la resistencia defensiva africana y una alarmante falta de precisión en el último tercio.
El empate deja el grupo completamente abierto y refleja dos estilos opuestos: Inglaterra con control absoluto del balón y Ghana apostando todo a la defensa.
Un partido sin remates a portería
El dato lo dice todo.
No hubo ni un solo disparo a puerta en los primeros 45 minutos, en lo que terminó siendo una primera parte histórica por su falta de contundencia ofensiva.
Inglaterra monopolizó la posesión, pero no logró romper el bloque defensivo planteado por Ghana.
Ghana resistió con orden absoluto
El plan africano fue claro desde el inicio.
Con líneas muy juntas y una estructura defensiva sólida, el equipo de Carlos Queiroz neutralizó a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía, evitando cualquier situación clara dentro del área.
Aunque apenas generó peligro ofensivo, cumplió su objetivo de mantener el marcador en cero.
Inglaterra dominó, pero sin claridad
El equipo de Thomas Tuchel tuvo la pelota, pero no las ideas.
Pese a sumar remates y encerrar a Ghana en su campo durante largos tramos del partido, la selección inglesa falló en precisión y definición, acumulando ocasiones sin dirección clara.
Harry Kane y Bellingham estuvieron bien controlados durante todo el encuentro.
Un segundo tiempo con más intentos, mismo desenlace
El complemento no cambió el guion.
Inglaterra incrementó la presión con múltiples cambios ofensivos, pero Ghana siguió firme en defensa, despejando centros y bloqueando disparos.
Las mejores ocasiones llegaron en jugadas aisladas, sin continuidad ni claridad en la definición.
Un empate que deja todo abierto en el Grupo L
El resultado mantiene la tensión máxima.
Ambas selecciones suman un punto en un grupo que sigue completamente abierto, con todo por decidir en la última jornada.
Un partido sin goles, pero con un claro ganador táctico en la resistencia defensiva africana.
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