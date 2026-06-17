Kane lidera a Inglaterra en un partidazo ante Croacia en el Mundial 2026
Publicado el17/06/2026 a las 13:15
La selección de Inglaterra arrancó con fuerza su participación en el Mundial 2026 al derrotar 4-2 a Croacia en un vibrante encuentro correspondiente al Grupo L disputado en el Estadio Dallas.
Con una destacada actuación de Harry Kane, autor de dos goles, los ingleses demostraron su poder ofensivo ante un rival que nunca dejó de competir.
Kane abrió el camino
Los Three Lions tomaron ventaja temprano en el partido gracias a un penal convertido por Harry Kane al minuto 11.
El delantero tuvo que repetir el cobro luego de que jugadores croatas ingresaran al área antes de la ejecución inicial, que había terminado en fallo.
Croacia respondió
Pese al dominio inglés, Croacia encontró el empate al minuto 35 con un espectacular disparo de Martin Baturina desde fuera del área.
Sin embargo, Kane volvió a aparecer antes del descanso para marcar el 2-1 con un remate de cabeza tras una jugada preparada en un tiro de esquina.
Cuando parecía que Inglaterra se marcharía con ventaja al descanso, Ivan Perisic asistió de gran manera a Petar Musa, quien empujó el balón para establecer el 2-2 en tiempo agregado.
Inglaterra impuso su calidad
En la segunda mitad, Inglaterra volvió a inclinar la balanza a su favor gracias al talento individual.
Jude Bellingham apareció con una gran definición para colocar el 3-2 y devolver la ventaja a los británicos.
Ya en la recta final, Marcus Rashford sentenció el encuentro con una definición dentro del área al minuto 85.
Debut soñado para los Three Lions
El triunfo coloca a Inglaterra como uno de los equipos que mejor impresión dejó en la primera jornada del Mundial 2026.
Croacia mostró momentos de buen futbol y capacidad de reacción, pero terminó siendo superada por la contundencia ofensiva inglesa.
Con esta victoria, los Three Lions arrancan con tres puntos y envían un mensaje claro al resto de los candidatos al título.
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