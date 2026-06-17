Kane lidera a Inglaterra en un partidazo ante Croacia en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra arrancó con fuerza su participación en el Mundial 2026 al derrotar 4-2 a Croacia en un vibrante encuentro correspondiente al Grupo L disputado en el Estadio Dallas.

Con una destacada actuación de Harry Kane, autor de dos goles, los ingleses demostraron su poder ofensivo ante un rival que nunca dejó de competir.

Kane abrió el camino

Los Three Lions tomaron ventaja temprano en el partido gracias a un penal convertido por Harry Kane al minuto 11.

El delantero tuvo que repetir el cobro luego de que jugadores croatas ingresaran al área antes de la ejecución inicial, que había terminado en fallo.

Croacia respondió

Pese al dominio inglés, Croacia encontró el empate al minuto 35 con un espectacular disparo de Martin Baturina desde fuera del área.

Sin embargo, Kane volvió a aparecer antes del descanso para marcar el 2-1 con un remate de cabeza tras una jugada preparada en un tiro de esquina.