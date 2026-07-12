Inglaterra vence a Noruega y avanza semifinales

Bellingham lidera clasificación

Gol decisivo en prórroga

Inglaterra a semifinales

Inglaterra venció a Noruega en un dramático partido que se definió en la prórroga gracias a un doblete de Jude Bellingham, asegurando su lugar en semifinales.

Los ingleses siguen vivos en el Mundial tras un duelo al límite y ahora esperan rival entre Argentina y Suiza por el pase a la final.

Un cierre lleno de tensión

El desenlace fue electrizante.

Inglaterra resistió la presión final de Noruega y logró sostener la ventaja en los últimos minutos del tiempo extra.

El pase se confirmó al final.

Bellingham, el héroe inesperado