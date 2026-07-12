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Inglaterra vence a Noruega y avanza semifinales
Inglaterra derrotó a Noruega en la prórroga con doblete de Bellingham y avanzó a semifinales del Mundial 2026.
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Inglaterra vence a Noruega y avanza semifinales

Publicado el11/07/2026 a las 15:14

  • Bellingham lidera clasificación
  • Gol decisivo en prórroga
  • Inglaterra a semifinales

Inglaterra venció a Noruega en un dramático partido que se definió en la prórroga gracias a un doblete de Jude Bellingham, asegurando su lugar en semifinales.

Los ingleses siguen vivos en el Mundial tras un duelo al límite y ahora esperan rival entre Argentina y Suiza por el pase a la final.

Un cierre lleno de tensión

Inglaterra
FOTO: EFE. Inglaterra vence a Noruega y avanza semifinales

El desenlace fue electrizante.

Inglaterra resistió la presión final de Noruega y logró sostener la ventaja en los últimos minutos del tiempo extra.

El pase se confirmó al final.

Bellingham, el héroe inesperado

Mundial - Inglaterra
FOTO: EFE. Inglaterra vence a Noruega y avanza semifinales

La figura fue clara.

El mediocampista marcó dos goles clave, incluyendo el tanto decisivo en la prórroga tras un error del arquero rival.

Su impacto fue total.

Un gol que cambió la historia

FOTO: EFE. Inglaterra vence a Noruega y avanza semifinales

El momento clave llegó en el alargue.

Bellingham aprovechó un rebote tras un mal despeje del portero Nyland para marcar el gol que inclinó el partido a favor de Inglaterra.

El error fue determinante.

Noruega luchó, pero se quedó sin fuerza

FOTO: EFE

El desgaste pasó factura.

El equipo nórdico dominó tramos del partido, especialmente en la segunda mitad, pero perdió precisión en el cierre.

El cansancio fue evidente.

Polémica en el empate inglés

Haaland
FOTO: EFE

Hubo controversia.

Se cuestionó si el balón tocó el cable de la cámara en una jugada clave, aunque la FIFA descartó la irregularidad.

El juego continuó.

Inglaterra resistió la presión

Noruega
FOTO: EFE

El equipo supo sufrir.

En los minutos finales, Noruega intentó reaccionar, pero no logró concretar sus oportunidades.

El control cambió.

Un paso más hacia el título

FOTO: EFE

El objetivo sigue.

Con esta victoria, Inglaterra se instala en semifinales y mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar el Mundial.

La ilusión crece.

Espera rival para la semifinal

El camino no termina.

Los Three Lions aguardan ahora al ganador entre Argentina y Suiza para definir quién avanzará a la gran final.

El desafío será mayor.

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