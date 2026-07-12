Inglaterra vence a Noruega y avanza semifinales
Publicado el11/07/2026 a las 15:14
- Bellingham lidera clasificación
- Gol decisivo en prórroga
- Inglaterra a semifinales
Inglaterra venció a Noruega en un dramático partido que se definió en la prórroga gracias a un doblete de Jude Bellingham, asegurando su lugar en semifinales.
Los ingleses siguen vivos en el Mundial tras un duelo al límite y ahora esperan rival entre Argentina y Suiza por el pase a la final.
Un cierre lleno de tensión
El desenlace fue electrizante.
Inglaterra resistió la presión final de Noruega y logró sostener la ventaja en los últimos minutos del tiempo extra.
El pase se confirmó al final.
Bellingham, el héroe inesperado
La figura fue clara.
El mediocampista marcó dos goles clave, incluyendo el tanto decisivo en la prórroga tras un error del arquero rival.
Su impacto fue total.
Un gol que cambió la historia
El momento clave llegó en el alargue.
Bellingham aprovechó un rebote tras un mal despeje del portero Nyland para marcar el gol que inclinó el partido a favor de Inglaterra.
El error fue determinante.
Noruega luchó, pero se quedó sin fuerza
El desgaste pasó factura.
El equipo nórdico dominó tramos del partido, especialmente en la segunda mitad, pero perdió precisión en el cierre.
El cansancio fue evidente.
Polémica en el empate inglés
Hubo controversia.
Se cuestionó si el balón tocó el cable de la cámara en una jugada clave, aunque la FIFA descartó la irregularidad.
El juego continuó.
Inglaterra resistió la presión
El equipo supo sufrir.
En los minutos finales, Noruega intentó reaccionar, pero no logró concretar sus oportunidades.
El control cambió.
Un paso más hacia el título
El objetivo sigue.
Con esta victoria, Inglaterra se instala en semifinales y mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar el Mundial.
La ilusión crece.
Espera rival para la semifinal
El camino no termina.
Los Three Lions aguardan ahora al ganador entre Argentina y Suiza para definir quién avanzará a la gran final.
El desafío será mayor.
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