España elimina a Bélgica y avanza a semifinales
Publicado el10/07/2026 a las 12:41
España sufrió hasta el último suspiro, pero un gol agónico de Mikel Merino le dio la victoria 2-1 sobre Bélgica y el pase a las semifinales del Mundial 2026.
La Roja avanza con dramatismo y se medirá ante Francia por un lugar en la final, en uno de los duelos más esperados del torneo.
Un partido controlado, pero sin definición
España dominó el balón desde el inicio.
El equipo de Luis de la Fuente manejó la posesión y el ritmo, pero encontró dificultades para romper el bloque defensivo belga.
La falta de claridad pesó.
Bélgica resistió y aprovechó su momento
El rival no fue pasivo.
Aunque defendió con orden, Bélgica logró igualar el marcador antes del descanso y llevó el partido a un escenario de máxima tensión.
El equilibrio se mantuvo.
El desgaste marcó el segundo tiempo
La intensidad pasó factura.
Lesiones, cambios obligados y un ritmo alto complicaron el desarrollo del partido, especialmente para un equipo belga cada vez más replegado.
El final se acercaba.
España insistió hasta el límite
El empuje no se detuvo.
La Roja vivió en campo rival, acumulando posesión y presión, pero sin encontrar espacios claros para definir el partido.
El empate parecía inevitable.
Mikel Merino cambió todo en segundos
La historia se rompió en el cierre.
El mediocampista ingresó desde el banco y en su segunda intervención marcó el gol decisivo tras un rebote dentro del área.
El impacto fue inmediato.
Un gol que vale semifinales
El tanto desató la locura.
España selló el 2-1 definitivo en los minutos finales, dejando sin reacción a Bélgica, que quedó eliminada tras resistir durante gran parte del encuentro.
La clasificación fue sufrida.
Ahora, un duelo gigante ante Francia
El camino sigue.
España enfrentará a Francia en semifinales, en un choque que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.
La prueba será máxima.
La Roja mantiene viva la ilusión
El objetivo está cerca.
Con carácter y resiliencia, España sigue en carrera por el título y buscará dar otro golpe ante uno de los favoritos del torneo.
El sueño continúa.
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