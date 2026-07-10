España elimina a Bélgica y avanza a semifinales

España sufrió hasta el último suspiro, pero un gol agónico de Mikel Merino le dio la victoria 2-1 sobre Bélgica y el pase a las semifinales del Mundial 2026.

La Roja avanza con dramatismo y se medirá ante Francia por un lugar en la final, en uno de los duelos más esperados del torneo.

Un partido controlado, pero sin definición

España dominó el balón desde el inicio.

El equipo de Luis de la Fuente manejó la posesión y el ritmo, pero encontró dificultades para romper el bloque defensivo belga.

La falta de claridad pesó.

Bélgica resistió y aprovechó su momento

El rival no fue pasivo.