Inglaterra sacude el Mundial 2026: Tuchel deja fuera a varias estrellas
Publicado el22/05/2026 a las 06:40
Inglaterra presentó oficialmente su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y las decisiones de Thomas Tuchel ya provocaron polémica.
La convocatoria dejó fuera a varias figuras importantes de los últimos años.
Las grandes ausencias de Inglaterra
Entre los nombres que no estarán en la Copa del Mundo destacan:
- Phil Foden
- Cole Palmer
- Luke Shaw
- Trent Alexander-Arnold
- Harry Maguire
Maguire incluso reconoció públicamente sentirse “destrozado” por quedarse fuera del torneo.
Tuchel apuesta por experiencia y sorpresas
El técnico alemán decidió mantener a futbolistas históricos como:
- Harry Kane
- Jude Bellingham
- Marcus Rashford
- Jordan Henderson
Nuevos nombres en la lista
También aparecen varias sorpresas gracias a su gran temporada en clubes europeos.
Entre ellas destacan:
- Ivan Toney
- Morgan Rogers
- Kobbie Mainoo
- Noni Madueke
- Dan Burn
Inglaterra comparte grupo con Colombia
Los Three Lions integrarán el Grupo L junto a:
- Croacia
- Panamá
- Colombia
Inglaterra buscará conquistar su segunda Copa del Mundo y romper una sequía mundialista que se mantiene desde 1966.
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