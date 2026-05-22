Inglaterra sacude el Mundial 2026: Tuchel deja fuera a varias estrellas

Inglaterra presentó oficialmente su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y las decisiones de Thomas Tuchel ya provocaron polémica.

La convocatoria dejó fuera a varias figuras importantes de los últimos años.

Las grandes ausencias de Inglaterra

Entre los nombres que no estarán en la Copa del Mundo destacan:

Phil Foden

Cole Palmer

Luke Shaw

Trent Alexander-Arnold

Harry Maguire

Maguire incluso reconoció públicamente sentirse “destrozado” por quedarse fuera del torneo.

Tuchel apuesta por experiencia y sorpresas

El técnico alemán decidió mantener a futbolistas históricos como: