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Inglaterra sacude el Mundial 2026: Tuchel deja fuera a varias estrellas
Inglaterra reveló su lista para el Mundial 2026 con varias ausencias sorpresivas y polémica en redes.
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Inglaterra sacude el Mundial 2026: Tuchel deja fuera a varias estrellas

Publicado el22/05/2026 a las 06:40

Inglaterra presentó oficialmente su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y las decisiones de Thomas Tuchel ya provocaron polémica.

La convocatoria dejó fuera a varias figuras importantes de los últimos años.

Las grandes ausencias de Inglaterra

Foto: Shutterstock

Entre los nombres que no estarán en la Copa del Mundo destacan:

  • Phil Foden
  • Cole Palmer
  • Luke Shaw
  • Trent Alexander-Arnold
  • Harry Maguire

Maguire incluso reconoció públicamente sentirse “destrozado” por quedarse fuera del torneo.

Tuchel apuesta por experiencia y sorpresas

Foto: shutterstock

El técnico alemán decidió mantener a futbolistas históricos como:

  • Harry Kane
  • Jude Bellingham
  • Marcus Rashford
  • Jordan Henderson

Nuevos nombres en la lista

También aparecen varias sorpresas gracias a su gran temporada en clubes europeos.

Entre ellas destacan:

  • Ivan Toney
  • Morgan Rogers
  • Kobbie Mainoo
  • Noni Madueke
  • Dan Burn

Inglaterra comparte grupo con Colombia

FOTO: Shutterstock

Los Three Lions integrarán el Grupo L junto a:

  • Croacia
  • Panamá
  • Colombia

Inglaterra buscará conquistar su segunda Copa del Mundo y romper una sequía mundialista que se mantiene desde 1966.

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