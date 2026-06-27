Inglaterra cumple, gana y avanza como líder tras vencer a Panamá
Publicado el27/06/2026 a las 14:20
Inglaterra hizo los deberes y no dejó lugar a dudas en el cierre de la fase de grupos.
Con un triunfo sólido ante Panamá, los Three Lions sellaron su clasificación como líderes invictos y confirmaron su candidatura en el Mundial 2026.
Inglaterra rompe el muro panameño en el momento justo
Durante gran parte del partido, Panamá resistió con orden.
El equipo canalero apostó por un bloque bajo y logró incomodar a Inglaterra, que dominó la posesión pero careció de profundidad en el primer tiempo.
Sin embargo, el equilibrio se rompió en el complemento.
Bellingham lidera y Kane sentencia el partido
El cambio de ritmo llegó con Jude Bellingham.
El mediocampista abrió el marcador tras una jugada a balón parado y luego asistió a Harry Kane, quien definió de cabeza para sentenciar el encuentro.
El talento individual marcó la diferencia.
Panamá compite, pero se despide sin premio
Pese a la derrota, Panamá dejó una buena imagen.
Defendió con disciplina, generó algunas aproximaciones y hasta llegó a marcar un gol que fue anulado por fuera de juego en los minutos finales.
No logró reflejar su esfuerzo en el marcador.
Inglaterra avanza con paso firme e invicto
Con este resultado, Inglaterra terminó como líder del Grupo L.
El equipo europeo superó la fase de grupos sin derrotas y ahora espera rival en los dieciseisavos de final, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.
El mensaje es claro: Inglaterra va en serio.
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