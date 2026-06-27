Inglaterra cumple, gana y avanza como líder tras vencer a Panamá

Inglaterra hizo los deberes y no dejó lugar a dudas en el cierre de la fase de grupos.

Con un triunfo sólido ante Panamá, los Three Lions sellaron su clasificación como líderes invictos y confirmaron su candidatura en el Mundial 2026.

Inglaterra rompe el muro panameño en el momento justo

Durante gran parte del partido, Panamá resistió con orden.

El equipo canalero apostó por un bloque bajo y logró incomodar a Inglaterra, que dominó la posesión pero careció de profundidad en el primer tiempo.

Sin embargo, el equilibrio se rompió en el complemento.

Bellingham lidera y Kane sentencia el partido

El cambio de ritmo llegó con Jude Bellingham.