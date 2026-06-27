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Inglaterra cumple, gana y avanza como líder tras vencer a Panamá
Inglaterra venció a Panamá, terminó líder invicto y avanzó a 16avos del Mundial 2026 con Bellingham y Kane como figuras.
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Inglaterra cumple, gana y avanza como líder tras vencer a Panamá

Publicado el27/06/2026 a las 14:20

Inglaterra hizo los deberes y no dejó lugar a dudas en el cierre de la fase de grupos.

Con un triunfo sólido ante Panamá, los Three Lions sellaron su clasificación como líderes invictos y confirmaron su candidatura en el Mundial 2026.

Inglaterra rompe el muro panameño en el momento justo

Foto: EFE. Inglaterra cumple, gana y avanza como líder tras vencer a Panamá

Durante gran parte del partido, Panamá resistió con orden.

El equipo canalero apostó por un bloque bajo y logró incomodar a Inglaterra, que dominó la posesión pero careció de profundidad en el primer tiempo.

Sin embargo, el equilibrio se rompió en el complemento.

Bellingham lidera y Kane sentencia el partido

Foto: EFE. Inglaterra cumple, gana y avanza como líder tras vencer a Panamá

El cambio de ritmo llegó con Jude Bellingham.

El mediocampista abrió el marcador tras una jugada a balón parado y luego asistió a Harry Kane, quien definió de cabeza para sentenciar el encuentro.

El talento individual marcó la diferencia.

Panamá compite, pero se despide sin premio

Inglaterra
Foto: EFE. Inglaterra cumple, gana y avanza como líder tras vencer a Panamá

Pese a la derrota, Panamá dejó una buena imagen.

Defendió con disciplina, generó algunas aproximaciones y hasta llegó a marcar un gol que fue anulado por fuera de juego en los minutos finales.

No logró reflejar su esfuerzo en el marcador.

Inglaterra avanza con paso firme e invicto

Foto: EFE. Foto: EFE. Inglaterra cumple, gana y avanza como líder tras vencer a Panamá

Con este resultado, Inglaterra terminó como líder del Grupo L.

El equipo europeo superó la fase de grupos sin derrotas y ahora espera rival en los dieciseisavos de final, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

El mensaje es claro: Inglaterra va en serio.

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