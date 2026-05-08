Erupción mortal en Indonesia

Rescatan a 17 senderistas

Ceniza amenaza poblaciones cercanas Indonesia volvió a enfrentar una tragedia provocada por su intensa actividad volcánica luego de que la erupción del volcán Dukono sorprendiera a un grupo de excursionistas en la isla de Halmahera, dejando al menos tres personas muertas y varios heridos. Las autoridades locales confirmaron además el rescate de 17 senderistas que quedaron atrapados en medio de la emergencia, mientras continúan las alertas por nuevas explosiones y la expansión de ceniza volcánica en áreas cercanas. La erupción ocurrió durante la mañana del viernes y tomó desprevenidos a decenas de visitantes que se encontraban recorriendo la montaña, una de las atracciones turísticas más conocidas de la región. El incidente volvió a poner en evidencia el peligro constante que representan los volcanes activos en Indonesia, país ubicado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. La erupción del Dukono sorprendió a excursionistas en plena montaña

🇮🇩 A powerful eruption of Mount Dukono has occurred on Halmahera Island in Indonesia A massive column of ash and smoke rose more than 10 kilometers into the sky. At least 3 people have been confirmed dead, and 15 others have been hospitalized with various injuries. pic.twitter.com/Fufnav0knh — Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2026

Las autoridades informaron que la explosión inicial del volcán Dukono ocurrió a las 7:41 de la mañana, hora local, generando pánico entre los senderistas que se encontraban ascendiendo la montaña. El jefe de la policía de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, confirmó a EFE que las víctimas mortales fueron dos ciudadanos singapurenses, de 27 y 30 años, además de un ciudadano indonesio. La erupción se extendió por más de 16 minutos y estuvo acompañada por fuertes estruendos que pudieron escucharse a varios kilómetros de distancia. Según la agencia de vulcanología de Indonesia, la actividad volcánica provocó una enorme columna de humo y ceniza que alcanzó unos 10 mil metros sobre la cima del Dukono, una situación que complicó de inmediato las labores de rescate y evacuación.

Los equipos de rescate lograron evacuar a la mayoría de los senderistas La Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) detalló que un grupo de quince excursionistas logró descender de la montaña tras la erupción. Entre ellos había siete ciudadanos singapurenses y ocho indonesios. Otros dos senderistas permanecieron colaborando en las tareas de búsqueda y rescate en la zona afectada. Mientras tanto, varios sobrevivientes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica debido a heridas de distinta gravedad. Las autoridades mantienen vigilancia permanente porque el volcán continúa registrando actividad.

Además, advirtieron que las condiciones podrían empeorar en cualquier momento debido a nuevas emisiones de gases y ceniza. La nube de ceniza mantiene bajo alerta a poblaciones cercanas Las autoridades indonesias advirtieron que el peligro no terminó tras la primera explosión. En un comunicado oficial señalaron que la situación sigue siendo crítica por el desplazamiento de la nube volcánica hacia zonas pobladas. «La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de la población y altera las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental», alertaron. Desde diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos había recomendado evitar actividades en un radio de cuatro kilómetros alrededor del cráter activo Malupang Warirang, ubicado en el flanco suroeste del Dukono.

Pese a ello, el volcán seguía siendo frecuentado por turistas y excursionistas atraídos por los paisajes naturales de la zona. Indonesia sigue expuesta a tragedias por su intensa actividad volcánica Indonesia es uno de los países con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta debido a su ubicación sobre el Anillo de Fuego del Pacífico. Cada año registra miles de temblores y frecuentes erupciones volcánicas.

El país alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 permanecen activos y 65 son considerados peligrosos por las autoridades. La tragedia del Dukono recordó otros desastres recientes ocurridos en el archipiélago. En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi dejó 23 personas muertas en la isla de Sumatra. Meses después, cerca de mil personas fueron evacuadas tras la actividad del volcán Semeru en Java, incluyendo más de un centenar de alpinistas. Las autoridades continúan monitoreando el Dukono ante el riesgo de nuevas explosiones mientras los equipos de emergencia permanecen desplegados en la zona afectada. Te Puede Interesar: Hombre es condenado a cadena perpetua por ataque con bombas incendiarias en Colorado