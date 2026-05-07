Cadena perpetua en Colorado

Ataque dejó múltiples heridos

Fiscalía pidió pena máxima Un hombre acusado de cometer un ataque con bombas incendiarias contra una manifestación en Colorado fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mohamed Sabry Soliman, de 46 años, se declaró culpable de más de 100 cargos relacionados con el atentado ocurrido el 1 de junio de 2025. Entre los delitos aceptados se encuentran asesinato e intento de asesinato. El caso ha sido descrito por las autoridades como un acto de terror dirigido contra una comunidad judía durante una manifestación de apoyo a rehenes israelíes. El acusado también enfrenta un proceso federal separado en el que podría recibir la pena de muerte.

El acusado recibió la pena máxima en Colorado

Segun USATODAY, la jueza Nancy Woodruff Salomone informó que Soliman enfrentaba 101 cargos sustantivos y 68 agravantes relacionados con delitos violentos. El acusado habló ante el tribunal a través de un intérprete de árabe. Durante la audiencia se declaró culpable de todos los cargos leídos por la jueza. También pidió perdón y negó algunas de las acusaciones formuladas en su contra. Soliman fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado.

Además, recibió la pena máxima en la mayoría de los otros cargos. La jueza le otorgó crédito por el tiempo ya cumplido en tres delitos menores. TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a joven de 17 años por asesinato relacionado con supuesto reto viral en Times Square Salomone explicó que la decisión buscaba “poner fin a la relación del Sr. Soliman con el condado de Boulder”. “El tribunal considera que sus acciones fueron actos de terror”, declaró la jueza.

También afirmó que el ataque hizo que toda una comunidad se sintiera insegura. “Todas esas acciones son intolerables”, agregó durante la sentencia. Mientras tanto, el acusado sigue enfrentando cargos federales. En ese proceso, la fiscalía podría solicitar la pena de muerte. El ataque dejó una mujer muerta y varios heridos

Según la fiscalía, Soliman gritó “¡Palestina libre!” antes de lanzar cócteles molotov contra una manifestación en Boulder.

El grupo se encontraba reunido en apoyo a los rehenes israelíes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Más de una docena de personas resultaron heridas durante el ataque. Karen Diamond, de 82 años, murió posteriormente a causa de las heridas sufridas. La fiscalía aseguró que Soliman planeó el ataque durante más de un año. El fiscal Michael Dougherty afirmó que el acusado intentó conseguir un arma.

Sin embargo, al no lograrlo, decidió fabricar artefactos incendiarios. Durante la audiencia, la fiscalía mostró recibos de materiales utilizados para fabricar los cócteles molotov. También presentó fotografías de las víctimas antes del ataque y de las marcas de quemaduras dejadas en la escena. Las autoridades federales señalaron además que Soliman llevaba una mochila rociadora llena de gasolina. Según la denuncia federal, el acusado declaró a los investigadores que “quería matar a todos los sionistas”.

Soliman pidió la pena de muerte para sí mismo Durante la audiencia, varias víctimas y sobrevivientes relataron el impacto del ataque. Una pareja mostró fotografías de su perro, que murió durante el atentado. Los hijos de Karen Diamond no asistieron a la audiencia. Sin embargo, el fiscal leyó una declaración enviada por la familia. En el mensaje afirmaron que el esposo de Diamond sufrió graves quemaduras y pasó más de un mes en cuidados intensivos.

También describieron el sufrimiento vivido por la víctima antes de morir. “Lo único que pedimos es que el agresor no vuelva a ver a su familia”, señalaron. El fiscal Dougherty pidió la pena máxima para Soliman. Describió el ataque como “premeditado”, “brutal”, “monstruoso” y “cobarde”. Además, aseguró que el acusado estaba dispuesto a causar más muertes.

“Simplemente no tuvo la oportunidad”, afirmó. A través de un intérprete, Soliman pidió disculpas a las víctimas y a la familia de Karen Diamond. También aseguró que actuó solo y que ocultó sus planes a su familia. Negó ser antisemita y afirmó estar “en contra de Israel”. Sin embargo, pidió que se le impusiera la pena de muerte en el caso federal.