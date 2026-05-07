Arrestan adolescente por homicidio

Crimen ligado a TikTok

Buscan a dos cómplices Un adolescente de 17 años fue arrestado por el asesinato de un hombre cerca de Times Square, en Nueva York. Las autoridades relacionan el crimen con un supuesto reto viral difundido en redes sociales. El caso ocurrió el pasado lunes por la noche y ha generado atención por la versión entregada por el propio sospechoso a la Policía. El homicidio ocurrió en una de las zonas más concurridas de Manhattan y las autoridades investigan el posible vínculo entre violencia callejera y contenidos virales en plataformas digitales. La Policía también continúa buscando a otros dos jóvenes presuntamente involucrados en el ataque.

El adolescente fue acusado de asesinato Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Crime Watch New York City (@crimewatchnewyork)

Segun la agencia EFE, las autoridades de Nueva York informaron este jueves sobre el arresto del joven de 17 años. El menor fue detenido el miércoles en Brooklyn.

Según medios locales como New York Daily News y CBS, el adolescente está acusado del apuñalamiento mortal de Leónidas Baez, de 39 años. El ataque ocurrió poco antes de la medianoche en una calle cercana a Times Square. La Policía indicó que el sospechoso llevaba un bisturí encima al momento de su detención. TE PUEDE INTERESAR: Melania Trump desata inesperada reacción al hablar de Donald Trump El joven enfrenta cargos por asesinato y posesión de armas.

Las autoridades señalaron además que todavía buscan a dos presuntos cómplices relacionados con el caso. Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre sus identidades. La investigación continúa mientras las autoridades revisan pruebas y videos de seguridad de la zona. El crimen habría estado relacionado con un reto de TikTok De acuerdo con New York Daily News y CBS, el adolescente declaró a la Policía que estaba siguiendo un reto viral de TikTok. El supuesto desafío consistía en “molestar a adictos al crack”.

Según la versión entregada a los investigadores, el joven y sus acompañantes eligieron a la víctima al azar. Los reportes indican que Leónidas Baez aparentemente estaba durmiendo en la calle cuando ocurrió el ataque. Las autoridades no han confirmado oficialmente detalles adicionales sobre el reto viral mencionado por el sospechoso. Sin embargo, la declaración ha provocado atención debido al posible vínculo entre redes sociales y actos violentos. El medio Gothamist informó que la Policía obtuvo imágenes de cámaras de seguridad relacionadas con el caso.

En el video se observa a Baez discutiendo con tres personas antes del ataque. No obstante, el apuñalamiento no aparece registrado en las imágenes obtenidas por los investigadores. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido. La víctima estaba de visita en Nueva York Leónidas Baez tenía 39 años y residía en el estado de Massachusetts. Su familia declaró al Daily News que le gustaba viajar.

También señalaron que se encontraba de paso por Nueva York al momento del ataque. El crimen ocurrió cerca de Times Square, una de las zonas turísticas más visitadas de la ciudad. La muerte de Baez ha generado preocupación por la violencia registrada en espacios públicos de Manhattan. Las autoridades continúan recopilando pruebas y tratando de localizar a los otros dos sospechosos. Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre la relación entre los involucrados.