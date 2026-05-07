GM retira líquido defectuoso

Detectan sedimentos en envases

NHTSA alerta sobre riesgo General Motors retiró del mercado más de 40.000 envases de líquido de frenos tras detectar posibles fallas relacionadas con sedimentos visibles en algunos productos. La medida afecta unidades del líquido de frenos ACDelco GMW DOT 3 distribuidas en Estados Unidos. Las autoridades federales señalaron que ciertos envases podrían no cumplir con los estándares de seguridad requeridos. Los reguladores advirtieron que los sedimentos detectados podrían afectar el funcionamiento de los frenos en determinadas situaciones. La retirada involucra productos distribuidos por concesionarios y canales vinculados a General Motors y ACDelco.

El retiro afecta un lote específico fabricado en 2022

Segun USATODAY, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el retiro involucra más de 40.000 unidades. General Motors explicó que el problema se limita al lote número 01977 091222. La compañía indicó que ningún otro lote de producción se encuentra afectado. El líquido fue fabricado en 2022 y comercializado como líquido de frenos y embrague de reemplazo. El producto fue distribuido mediante concesionarios y compradores directos asociados a General Motors y ACDelco.

La NHTSA informó que las pruebas detectaron sedimentos visibles en algunos envases. Las autoridades concluyeron que el producto no cumplía con las normas federales de seguridad. TE PUEDE INTERESAR: Hombre es condenado a cadena perpetua por ataque con bombas incendiarias en Colorado Los reguladores federales notificaron a General Motors sobre el problema por primera vez en agosto de 2025. La alerta surgió luego de pruebas de cumplimiento realizadas por terceros en junio de 2024.

Esas pruebas identificaron irregularidades en muestras correspondientes al lote afectado. Las pruebas federales confirmaron irregularidades en el producto La NHTSA realizó pruebas adicionales en marzo sobre muestras sin abrir del mismo lote. Las nuevas evaluaciones volvieron a detectar sedimentos visibles en el líquido de frenos. Las autoridades confirmaron nuevamente que el producto no cumplía con los estándares federales. General Motors indicó que el sedimento parece provenir de dos aditivos utilizados en el líquido de frenos.

La empresa señaló que no se trata de contaminación externa. Según explicó la compañía, las partículas normalmente son filtradas antes del embotellado del producto. Sin embargo, en este lote específico el proceso no evitó la presencia visible de sedimentos. Los reguladores advirtieron que, en determinadas circunstancias, esos residuos podrían interferir con el funcionamiento adecuado de los frenos. Hasta ahora, General Motors aseguró que no ha recibido reportes de accidentes relacionados con el problema.

La compañía tampoco informó lesiones ni reclamaciones de garantía vinculadas con el líquido retirado. GM comenzará las notificaciones a distribuidores y compradores General Motors informó que en abril decidió avanzar con el retiro tras completar su revisión interna. La empresa indicó que confirmó los resultados obtenidos en las pruebas federales. Como parte del proceso, GM reembolsará a concesionarios y compradores directos el valor restante del lote afectado. Las notificaciones a distribuidores comenzaron el 6 de mayo.

Mientras tanto, los compradores directos comenzarán a ser contactados a partir del 8 de junio. La compañía recomendó a los consumidores revisar el número de lote del producto adquirido. También pidió seguir las instrucciones entregadas por minoristas y distribuidores. Los compradores pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de General Motors para obtener más información. El número habilitado por la compañía es el 866-467-9700.