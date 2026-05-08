¡Alerta mundial! Científicos aceleran vacuna contra el hantavirus tras brote mortal en crucero
Buscan vacuna contra hantavirus Brote mortal genera alarma Virus sigue sin cura El reciente brote de hantavirus registrado en un crucero que viajó desde Argentina hacia la Antártida volvió a poner bajo presión a científicos y autoridades sanitarias internacionales. Mientras expertos investigan cómo ocurrió el contagio que dejó al menos tres muertos, laboratorios y centros […]
Publicado el08/05/2026 a las 09:08
- Buscan vacuna contra hantavirus
- Brote mortal genera alarma
- Virus sigue sin cura
El reciente brote de hantavirus registrado en un crucero que viajó desde Argentina hacia la Antártida volvió a poner bajo presión a científicos y autoridades sanitarias internacionales.
Mientras expertos investigan cómo ocurrió el contagio que dejó al menos tres muertos, laboratorios y centros de investigación trabajan contrarreloj en un objetivo que durante décadas ha sido esquivo: desarrollar una vacuna efectiva contra esta enfermedad altamente mortal.
Aunque el hantavirus sigue siendo poco común, su capacidad para provocar insuficiencia respiratoria severa y matar hasta al 40% de los pacientes infectados ha convertido el desarrollo de una vacuna en una prioridad científica.
La carrera por una vacuna contra el hantavirus ya está en marcha
Uno de los proyectos más avanzados actualmente es liderado por investigadores de VIDO, un centro especializado en enfermedades infecciosas que desarrolla varias vacunas experimentales contra los llamados hantavirus del “Nuevo Mundo”.
Estos virus son responsables del síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS), una enfermedad grave que afecta principalmente a América del Norte y Sudamérica.
Los científicos están trabajando en tres enfoques distintos:
- Una vacuna basada en ARN mensajero.
- Una vacuna de subunidad proteica.
- Una vacuna vectorizada usando el virus de Newcastle.
El objetivo es identificar una fórmula capaz de generar inmunidad fuerte en el tracto respiratorio, el principal punto de entrada del virus al cuerpo humano.
Las vacunas intranasales podrían ser clave
Uno de los aspectos más innovadores de estas investigaciones es que las vacunas están siendo diseñadas para administrarse por vía intranasal.
Esto significa que, en lugar de aplicarse únicamente mediante inyección tradicional, algunas podrían utilizarse como aerosol nasal para fortalecer las defensas directamente en las vías respiratorias.
Los investigadores consideran que este enfoque podría ofrecer una respuesta inmunológica más rápida y efectiva frente al hantavirus, especialmente porque la enfermedad afecta principalmente los pulmones.
El hantavirus sigue siendo uno de los virus más peligrosos transmitidos por roedores
El hantavirus se transmite principalmente a través de partículas contaminadas provenientes de la orina, saliva o excremento de ratones infectados.
Las personas suelen contagiarse durante actividades cotidianas como:
- Limpiar bodegas cerradas.
- Barrer garajes.
- Abrir cabañas abandonadas.
- Manipular cajas viejas.
- Acampar o hacer senderismo.
Cuando las partículas contaminadas quedan suspendidas en el aire, pueden ser inhaladas fácilmente.
En Estados Unidos, la variante más conocida es el virus Sin Nombre, mientras que en Sudamérica preocupa especialmente el virus Andes, una cepa asociada en casos excepcionales con transmisión entre personas.
El reciente brote en el crucero aumentó la preocupación
La Organización Mundial de la Salud confirmó que varios pasajeros del crucero desarrollaron síndrome pulmonar por hantavirus después de viajar por el Atlántico Sur.
El caso despertó especial preocupación porque los expertos investigan si pudo existir transmisión entre humanos, algo extremadamente raro, pero posible con el virus Andes.
Hasta ahora, las autoridades sanitarias continúan estudiando si los pasajeros tuvieron contacto con roedores durante el viaje o antes de abordar el barco.
Los síntomas pueden avanzar rápidamente
El hantavirus suele comenzar con síntomas similares a una gripe común:
- Fiebre.
- Escalofríos.
- Dolores musculares.
- Fatiga.
- Dolor fuerte en piernas y espalda.
Pero en pocos días algunos pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria severa debido a la acumulación de líquido en los pulmones.
La rapidez del deterioro es una de las razones por las cuales los científicos consideran urgente contar con vacunas preventivas.
Aún no existe vacuna aprobada
Pese a décadas de investigación, todavía no existe una vacuna aprobada para prevenir el hantavirus en la mayoría de los países.
Sin embargo, expertos consideran que los avances recientes en tecnología de ARN mensajero —utilizada ampliamente durante la pandemia de COVID-19— podrían acelerar el desarrollo de nuevas herramientas contra esta enfermedad.
Además de las vacunas experimentales de VIDO, investigadores también utilizan modelos animales como hámsters sirios y primates para estudiar cómo responde el sistema inmunológico frente al virus.
La prevención sigue siendo la principal defensa
Mientras las vacunas continúan en desarrollo, las autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones para reducir el riesgo de contagio:
- Ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos.
- Usar mascarillas y guantes.
- No barrer excrementos secos de ratones.
- Sellar agujeros y entradas en viviendas.
- Mantener alimentos protegidos.
Los expertos recuerdan que, aunque el hantavirus es raro, sigue siendo una enfermedad extremadamente agresiva y potencialmente mortal.
Aunque el hantavirus sigue siendo una enfermedad rara, su alta mortalidad mantiene en alerta a la comunidad científica internacional.
Mientras expertos investigan el reciente brote relacionado con un crucero en el Atlántico Sur, el desarrollo de nuevas vacunas representa una de las mayores esperanzas para prevenir futuras infecciones y reducir el impacto de un virus que aún no tiene cura ni tratamiento específico.
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FUENTE: Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) / ScienceDirect / UCHealth.