Buscan vacuna contra hantavirus

Brote mortal genera alarma

Virus sigue sin cura El reciente brote de hantavirus registrado en un crucero que viajó desde Argentina hacia la Antártida volvió a poner bajo presión a científicos y autoridades sanitarias internacionales. Mientras expertos investigan cómo ocurrió el contagio que dejó al menos tres muertos, laboratorios y centros de investigación trabajan contrarreloj en un objetivo que durante décadas ha sido esquivo: desarrollar una vacuna efectiva contra esta enfermedad altamente mortal. Aunque el hantavirus sigue siendo poco común, su capacidad para provocar insuficiencia respiratoria severa y matar hasta al 40% de los pacientes infectados ha convertido el desarrollo de una vacuna en una prioridad científica. La carrera por una vacuna contra el hantavirus ya está en marcha Uno de los proyectos más avanzados actualmente es liderado por investigadores de VIDO, un centro especializado en enfermedades infecciosas que desarrolla varias vacunas experimentales contra los llamados hantavirus del “Nuevo Mundo”. Estos virus son responsables del síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS), una enfermedad grave que afecta principalmente a América del Norte y Sudamérica.

Los científicos están trabajando en tres enfoques distintos: Una vacuna basada en ARN mensajero.

Una vacuna de subunidad proteica.

Una vacuna vectorizada usando el virus de Newcastle. El objetivo es identificar una fórmula capaz de generar inmunidad fuerte en el tracto respiratorio, el principal punto de entrada del virus al cuerpo humano. Las vacunas intranasales podrían ser clave Uno de los aspectos más innovadores de estas investigaciones es que las vacunas están siendo diseñadas para administrarse por vía intranasal. Esto significa que, en lugar de aplicarse únicamente mediante inyección tradicional, algunas podrían utilizarse como aerosol nasal para fortalecer las defensas directamente en las vías respiratorias.

Los investigadores consideran que este enfoque podría ofrecer una respuesta inmunológica más rápida y efectiva frente al hantavirus, especialmente porque la enfermedad afecta principalmente los pulmones. El hantavirus sigue siendo uno de los virus más peligrosos transmitidos por roedores El hantavirus se transmite principalmente a través de partículas contaminadas provenientes de la orina, saliva o excremento de ratones infectados. Las personas suelen contagiarse durante actividades cotidianas como: Limpiar bodegas cerradas.

Barrer garajes.

Abrir cabañas abandonadas.

Manipular cajas viejas.

Acampar o hacer senderismo. Cuando las partículas contaminadas quedan suspendidas en el aire, pueden ser inhaladas fácilmente. En Estados Unidos, la variante más conocida es el virus Sin Nombre, mientras que en Sudamérica preocupa especialmente el virus Andes, una cepa asociada en casos excepcionales con transmisión entre personas.

El reciente brote en el crucero aumentó la preocupación La Organización Mundial de la Salud confirmó que varios pasajeros del crucero desarrollaron síndrome pulmonar por hantavirus después de viajar por el Atlántico Sur. El caso despertó especial preocupación porque los expertos investigan si pudo existir transmisión entre humanos, algo extremadamente raro, pero posible con el virus Andes. Hasta ahora, las autoridades sanitarias continúan estudiando si los pasajeros tuvieron contacto con roedores durante el viaje o antes de abordar el barco. Los síntomas pueden avanzar rápidamente El hantavirus suele comenzar con síntomas similares a una gripe común:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolores musculares.

Fatiga.

Dolor fuerte en piernas y espalda. Pero en pocos días algunos pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria severa debido a la acumulación de líquido en los pulmones. La rapidez del deterioro es una de las razones por las cuales los científicos consideran urgente contar con vacunas preventivas. Aún no existe vacuna aprobada Pese a décadas de investigación, todavía no existe una vacuna aprobada para prevenir el hantavirus en la mayoría de los países. Sin embargo, expertos consideran que los avances recientes en tecnología de ARN mensajero —utilizada ampliamente durante la pandemia de COVID-19— podrían acelerar el desarrollo de nuevas herramientas contra esta enfermedad.