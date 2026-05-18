Incendio sin control obliga a evacuar comunidades en Colorado tras arrasar miles de acres

Incendio ocurre en Colorado

Evacuación obligatoria en Baca

Alerta bandera roja activa

Autoridades del condado de Baca, en Colorado, ordenaron evacuaciones obligatorias ante el avance de un incendio forestal que ya ha consumido más de 13,000 acres.

Las llamas se desplazan con rapidez y representan una amenaza directa para viviendas, infraestructuras y la seguridad de los residentes en la zona afectada.

La ciudad de Campo y áreas cercanas a la carretera 24, desde la autopista 287 hasta la frontera estatal, fueron incluidas en la orden de evacuación inmediata.

Funcionarios locales advirtieron que la situación es crítica y pidieron a la población abandonar el área sin demora.

Autoridades alertan sobre riesgo extremo

La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Baca señaló que existe un peligro activo para la vida y la propiedad.