Incendio sin control obliga a evacuar comunidades en Colorado tras arrasar miles de acres
Publicado el18/05/2026 a las 11:02
- Incendio ocurre en Colorado
- Evacuación obligatoria en Baca
- Alerta bandera roja activa
Autoridades del condado de Baca, en Colorado, ordenaron evacuaciones obligatorias ante el avance de un incendio forestal que ya ha consumido más de 13,000 acres.
Las llamas se desplazan con rapidez y representan una amenaza directa para viviendas, infraestructuras y la seguridad de los residentes en la zona afectada.
La ciudad de Campo y áreas cercanas a la carretera 24, desde la autopista 287 hasta la frontera estatal, fueron incluidas en la orden de evacuación inmediata.
Funcionarios locales advirtieron que la situación es crítica y pidieron a la población abandonar el área sin demora.
Autoridades alertan sobre riesgo extremo
La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Baca señaló que existe un peligro activo para la vida y la propiedad.
Las instrucciones oficiales recomiendan evacuar hacia el norte, ya que el fuego avanza hacia el sur y el noroeste.
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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta de bandera roja debido a fuertes vientos y niveles muy bajos de humedad.
Estas condiciones climáticas incrementan el riesgo de propagación rápida y dificultan las labores de contención.
Incendio se originó en Oklahoma
El siniestro, identificado como el incendio Sharpe, comenzó el viernes en el condado de Cimarron, Oklahoma.
Desde entonces, cruzó la frontera estatal y se extendió hacia el sur de Colorado impulsado por ráfagas intensas.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, informó que se han desplegado recursos estatales para apoyar el combate del fuego.
Entre las acciones implementadas se incluye el uso de apoyo aéreo para respaldar a los equipos que trabajan en tierra.
Oklahomans in the Panhandle are facing active wildfires, and our state is mobilizing resources to respond. @OKForestService has activated air support for the Sharpe Fire in Cimarron County to support crews on the ground.@okem is activated and is deploying resources to assist… pic.twitter.com/NaC8hV5Yh1
— Governor Kevin Stitt (@GovStitt) May 17, 2026
Coordinación interestatal ante emergencia
El Servicio de Gestión de Emergencias de Oklahoma activó sus protocolos y envió recursos adicionales para asistir a las autoridades locales.
La cooperación entre ambos estados busca contener el avance del incendio y proteger a las comunidades cercanas.
Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, aunque el riesgo sigue siendo elevado.
Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del fuego mientras piden a los residentes mantenerse atentos a nuevas instrucciones oficiales, señaló ‘Fox Weather‘.
🔥 ZERO CONTAINMENT: An intense wildfire broke out in central Minnesota on Saturday with evacuation orders issued in the region. This video shows firefighters battling the Flanders fire encompassing 600 acres with zero containment as of Saturday evening. pic.twitter.com/PhwgUqiATN
— FOX Weather (@foxweather) May 17, 2026