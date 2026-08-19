Incendio cerca de Madrid vuelve a encender las alarmas: miles quedan confinados por las llamas
Publicado el19/08/2026 a las 12:27
- Incendio forestal en Madrid
- Unas 3,500 personas confinadas
- Desplegaron 42 medios de emergencia
Un nuevo incendio forestal cerca de Madrid obligó a confinar a miles de personas en Aldea del Fresno, una localidad situada unos 50 kilómetros al oeste de la capital española.
El fuego movilizó un amplio operativo mientras el viento y temperaturas de hasta 36 °C complicaban el trabajo de los equipos que intentaban frenar el avance de las llamas.
Las autoridades ordenaron que cerca de 3,500 residentes permanecieran confinados y evacuaron varias viviendas ubicadas en las afueras debido a la proximidad del incendio.
La emergencia llega semanas después de otros graves incendios en la región de Madrid y Ávila, un antecedente que vuelve especialmente preocupante la aparición de nuevas llamas.
Incendio en Aldea del Fresno: estos son los puntos clave
- Puntos clave: El operativo desplegó nueve medios aéreos y 33 terrestres para combatir un incendio que amenazó zonas habitadas y obligó a adoptar medidas extraordinarias.
El incendio activó la situación operativa 2 del plan Infoma, una categoría utilizada cuando existe una amenaza directa para la población o bienes no forestales y son necesarios recursos extraordinarios.
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- Por qué importa: Aldea del Fresno ya había resultado afectada por los incendios de finales de julio, por lo que esta nueva emergencia golpea nuevamente a una zona que continúa bajo vigilancia.
Aquellos incendios obligaron a unas 60,000 personas a abandonar sus hogares y quemaron aproximadamente 27,000 hectáreas distribuidas entre 17 municipios de la región de Madrid.
Más de 3,000 personas fueron confinadas por el incendio
El dato: Alrededor de 3,500 habitantes de Aldea del Fresno recibieron la orden de permanecer confinados mientras los servicios de emergencia trabajaban para controlar el fuego.
Las condiciones meteorológicas elevaron la dificultad del operativo: el viento favorecía el avance de las llamas mientras las temperaturas alcanzaban los 36 °C durante la jornada.
- El proceso: Nueve medios aéreos apoyaron desde el aire las tareas de extinción, mientras 33 medios terrestres fueron desplegados para contener el incendio y proteger las zonas amenazadas.
A las 19:15, hora española, la Comunidad de Madrid comunicó en X que las labores de extinción habían resultado “muy efectivas” y que el incendio estaba “ya en fase de estabilización”.
Incendio forestal en Aldea del Fresno.
La Comunidad de Madrid activa Situación Operativa 2 del #INFOMA.
Trabajando 20 dotaciones terrestres y 5 aéreas de #BomberosCM, #BomberosForestalesCM y #AgentesForestalesCM.
Confinadas las poblaciones de Aldea del Fresno y Villamantilla.… pic.twitter.com/toDrkn4Okr
— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 19, 2026
Autoridades investigan qué provocó el nuevo fuego cerca de Madrid
- Qué pueden hacer: Las personas afectadas deben respetar las órdenes de confinamiento o evacuación establecidas por las autoridades mientras continúe el operativo y evitar acercarse a las zonas afectadas.
Aunque el fuego entró en fase de estabilización, los equipos de emergencia informaron que continuarían trabajando durante las siguientes horas para avanzar en su control.
- El límite: La causa del incendio todavía se desconoce. Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid descartaron que estuviera relacionado con los incendios registrados en la zona casi un mes antes.
España ha enfrentado varias olas de calor extremo durante el verano boreal, en un escenario marcado por condiciones que han favorecido una sucesión de incendios forestales en distintas zonas del país, detalló ‘Impacto Castex‘ y ‘ABC‘.
🕗 Actualización 19:15h.
🚁 El trabajo de los servicios de extinción ha sido muy efectivo y el #IFAldeadelFresno está ya en fase de estabilización.
El operativo formado por 9 medios aéreos y 33 medios terrestres continuará las labores durante las próximas horas.#BomberosCM,… pic.twitter.com/nRvNQvGrTu
— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 19, 2026