Incendio cerca de Madrid vuelve a encender las alarmas: miles quedan confinados por las llamas

Incendio forestal en Madrid

Unas 3,500 personas confinadas

Desplegaron 42 medios de emergencia

Un nuevo incendio forestal cerca de Madrid obligó a confinar a miles de personas en Aldea del Fresno, una localidad situada unos 50 kilómetros al oeste de la capital española.

El fuego movilizó un amplio operativo mientras el viento y temperaturas de hasta 36 °C complicaban el trabajo de los equipos que intentaban frenar el avance de las llamas.

Las autoridades ordenaron que cerca de 3,500 residentes permanecieran confinados y evacuaron varias viviendas ubicadas en las afueras debido a la proximidad del incendio.

La emergencia llega semanas después de otros graves incendios en la región de Madrid y Ávila, un antecedente que vuelve especialmente preocupante la aparición de nuevas llamas.

Incendio en Aldea del Fresno: estos son los puntos clave

Puntos clave: El operativo desplegó nueve medios aéreos y 33 terrestres para combatir un incendio que amenazó zonas habitadas y obligó a adoptar medidas extraordinarias.

El incendio activó la situación operativa 2 del plan Infoma, una categoría utilizada cuando existe una amenaza directa para la población o bienes no forestales y son necesarios recursos extraordinarios.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

Por qué importa: Aldea del Fresno ya había resultado afectada por los incendios de finales de julio, por lo que esta nueva emergencia golpea nuevamente a una zona que continúa bajo vigilancia.

Aquellos incendios obligaron a unas 60,000 personas a abandonar sus hogares y quemaron aproximadamente 27,000 hectáreas distribuidas entre 17 municipios de la región de Madrid.