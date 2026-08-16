Abelardo de la Espriella mueve ficha con Trump: pide frenar aranceles tras el devastador sismo
Publicado el16/08/2026 a las 10:00
- Abelardo de la Espriella aranceles
- Trump recibió la solicitud
- Sismo deja 294 muertos
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió a Donald Trump suspender temporalmente los aranceles que Estados Unidos aplica a determinados productos colombianos, mientras el país enfrenta las consecuencias económicas del terremoto.
La solicitud fue planteada durante una conversación telefónica de aproximadamente diez minutos, en la que ambos mandatarios abordaron la emergencia y los desafíos que tendrá Colombia durante el proceso de reconstrucción.
- Por qué importa: Una suspensión temporal del arancel del 12.5% podría reducir la presión sobre sectores exportadores colombianos, entre ellos el de las flores, en un momento marcado por daños, víctimas y necesidades extraordinarias de reconstrucción.
- Puntos clave: De la Espriella agradeció a Trump la ayuda económica y el despliegue de equipos estadounidenses de rescate, mientras intenta reforzar la cooperación entre ambos países frente a la emergencia.
De la Espriella pide a Trump suspender aranceles a Colombia
- El dato: La petición se concentra en suspender temporalmente el arancel del 12.5% aplicado por Estados Unidos a algunas importaciones procedentes de Colombia, una medida que todavía depende de una decisión estadounidense.
“Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, escribió De la Espriella en X después de hablar con Trump.
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El mandatario relacionó su solicitud con las dificultades fiscales que enfrenta Colombia: el déficit fiscal fue equivalente al 6.4% del PIB en 2025 y la deuda pública alcanzó 1,167 billones de pesos al cierre del primer semestre.
Según De la Espriella, Trump también expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto, manifestó solidaridad con las familias damnificadas y transmitió su “afecto por Colombia” durante la conversación.
Colombia busca apoyo de Estados Unidos para la reconstrucción
- El proceso: La estrategia del gobierno colombiano combina la recepción de asistencia internacional para atender la emergencia con gestiones económicas destinadas a disminuir parte de la presión sobre empresas afectadas directa o indirectamente por el terremoto.
“Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, afirmó De la Espriella al destacar la importancia que concede a la relación bilateral.
El presidente colombiano también conversó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien agradeció la ayuda humanitaria y el envío de equipos de rescate israelíes para colaborar en las operaciones posteriores al terremoto.
La dimensión de la emergencia ayuda a explicar la ofensiva diplomática: hasta el sábado, el balance oficial reportaba 294 fallecidos, 3,935 heridos y 320 personas desaparecidas como consecuencia del desastre.
Terremoto en Colombia deja cientos de muertos y desaparecidos
El epicentro del terremoto estuvo localizado en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y sus consecuencias alcanzaron diferentes regiones del país, según el balance de las autoridades.
- Qué pueden hacer: Los empresarios colombianos deberán esperar una respuesta de Washington antes de considerar cualquier modificación en los costos asociados con los aranceles; por ahora, la petición presidencial no representa una suspensión efectiva.
Para los exportadores afectados, especialmente aquellos cuyos productos están sujetos al gravamen estadounidense, una eventual pausa podría convertirse en un alivio durante el periodo de reconstrucción y recuperación económica.
- El límite: De la Espriella informó sobre la solicitud realizada a Trump, pero no anunció un acuerdo ni una fecha para eliminar temporalmente el arancel. La decisión final permanece en manos del gobierno estadounidense.
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Trump aún debe responder a la petición
La conversación representa un acercamiento político entre Bogotá y Washington en un momento crítico, pero el resultado económico dependerá de si Estados Unidos acepta convertir la petición colombiana en una medida concreta.
Además, la propuesta también vincula dos asuntos de enorme impacto para Colombia: la recuperación después de un terremoto con cientos de víctimas y las condiciones comerciales que enfrentan empresas que dependen del mercado estadounidense.
Por ahora, la ayuda estadounidense ya incluye respaldo económico y equipos de rescate, mientras Colombia busca ampliar esa cooperación hacia el terreno comercial para facilitar la recuperación de sus empresas.
La siguiente señal decisiva llegará desde Washington: hasta que exista una respuesta formal, el arancel del 12.5% continúa siendo el punto central de una petición con la que De la Espriella busca ganar espacio económico para la reconstrucción, apuntó ‘DW‘ y ‘SDP Noticias‘.