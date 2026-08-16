Abelardo de la Espriella mueve ficha con Trump: pide frenar aranceles tras el devastador sismo

Abelardo de la Espriella aranceles

Trump recibió la solicitud

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió a Donald Trump suspender temporalmente los aranceles que Estados Unidos aplica a determinados productos colombianos, mientras el país enfrenta las consecuencias económicas del terremoto.

La solicitud fue planteada durante una conversación telefónica de aproximadamente diez minutos, en la que ambos mandatarios abordaron la emergencia y los desafíos que tendrá Colombia durante el proceso de reconstrucción.

Por qué importa: Una suspensión temporal del arancel del 12.5% podría reducir la presión sobre sectores exportadores colombianos, entre ellos el de las flores, en un momento marcado por daños, víctimas y necesidades extraordinarias de reconstrucción.

Una suspensión temporal del arancel del 12.5% podría reducir la presión sobre sectores exportadores colombianos, entre ellos el de las flores, en un momento marcado por daños, víctimas y necesidades extraordinarias de reconstrucción. Puntos clave: De la Espriella agradeció a Trump la ayuda económica y el despliegue de equipos estadounidenses de rescate, mientras intenta reforzar la cooperación entre ambos países frente a la emergencia.

De la Espriella pide a Trump suspender aranceles a Colombia

El dato: La petición se concentra en suspender temporalmente el arancel del 12.5% aplicado por Estados Unidos a algunas importaciones procedentes de Colombia, una medida que todavía depende de una decisión estadounidense.

“Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, escribió De la Espriella en X después de hablar con Trump.

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El mandatario relacionó su solicitud con las dificultades fiscales que enfrenta Colombia: el déficit fiscal fue equivalente al 6.4% del PIB en 2025 y la deuda pública alcanzó 1,167 billones de pesos al cierre del primer semestre.

Según De la Espriella, Trump también expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto, manifestó solidaridad con las familias damnificadas y transmitió su “afecto por Colombia” durante la conversación.