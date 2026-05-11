Incendio en los Everglades

Solo 20% contenido

Humo amenaza suburbios

Un incendio forestal de gran magnitud avanza en los Everglades de Florida, muy cerca de los suburbios del área metropolitana de Miami, encendiendo alertas por el humo y la cercanía a zonas residenciales.

El siniestro, identificado como Max Road Miramar, ha consumido cerca de 4,800 acres y apenas se encuentra contenido en un 20%, según datos oficiales del Servicio Forestal de Florida.

Las llamas se extienden a ambos lados de la frontera entre los condados de Miami-Dade y Broward, complicando las labores de control y coordinación entre agencias.

Las autoridades han advertido a los residentes sobre el “peligroso humo” que cubre amplias zonas y reduce la visibilidad en varias carreteras.

Autoridades piden evitar la zona

El incendio fue reportado por primera vez el domingo y desde entonces ha movilizado a múltiples equipos de emergencia.