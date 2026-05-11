Fuego fuera de control en los Everglades: casi 5,000 acres consumidos cerca de Miami
Incendio en los Everglades Solo 20% contenido Humo amenaza suburbios Un incendio forestal de gran magnitud avanza en los Everglades de Florida, muy cerca de los suburbios del área metropolitana de Miami, encendiendo alertas por el humo y la cercanía a zonas residenciales. El siniestro, identificado como Max Road Miramar, ha consumido cerca de 4,800 […]
Publicado el11/05/2026 a las 08:57
- Incendio en los Everglades
- Solo 20% contenido
- Humo amenaza suburbios
Un incendio forestal de gran magnitud avanza en los Everglades de Florida, muy cerca de los suburbios del área metropolitana de Miami, encendiendo alertas por el humo y la cercanía a zonas residenciales.
El siniestro, identificado como Max Road Miramar, ha consumido cerca de 4,800 acres y apenas se encuentra contenido en un 20%, según datos oficiales del Servicio Forestal de Florida.
Las llamas se extienden a ambos lados de la frontera entre los condados de Miami-Dade y Broward, complicando las labores de control y coordinación entre agencias.
Las autoridades han advertido a los residentes sobre el “peligroso humo” que cubre amplias zonas y reduce la visibilidad en varias carreteras.
Autoridades piden evitar la zona
El incendio fue reportado por primera vez el domingo y desde entonces ha movilizado a múltiples equipos de emergencia.
El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que trabaja junto a funcionarios forestales estatales para proteger viviendas cercanas al área afectada.
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Imágenes aéreas difundidas muestran llamas muy próximas a una urbanización, así como una espesa columna de humo visible a lo largo de varios kilómetros.
El Departamento de Policía de Pembroke Pines alertó que conductores se detenían a observar el fuego en la US-27, generando “peligrosos atascos de tráfico”.
Llamado a respetar cierres
Ante el avance del incendio, el senador de Florida Rick Scott instó públicamente a la población a respetar los cierres viales establecidos por seguridad.
“Respetar los cierres de carreteras locales” fue el mensaje difundido en redes sociales para evitar accidentes y facilitar el paso de los equipos de emergencia.
La combinación de humo denso y tránsito detenido ha elevado el riesgo en las principales vías cercanas a la zona afectada.
Las autoridades reiteraron que detenerse a tomar fotografías o grabar videos puede poner en peligro tanto a los conductores como a los socorristas.
Sequía agrava temporada crítica
El incendio ocurre en plena temporada de fuegos forestales en Florida, en un contexto marcado por una sequía histórica que afecta gran parte del estado.
De acuerdo con el Servicio Forestal, desde comienzos del año casi 2,000 incendios han arrasado alrededor de 120,000 acres en todo el territorio estatal.
La mayoría de Florida enfrenta condiciones de sequía excepcional o extrema, lo que favorece la rápida propagación de las llamas, detalló ‘Fox Weather‘.
Aunque Miami registra aproximadamente una pulgada menos de lluvia de lo habitual este año, varias zonas de los Everglades se encuentran bajo sequía extrema, un factor que mantiene en alerta a las autoridades mientras continúa la lucha por contener el fuego.