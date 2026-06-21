Tragedia en hotel de lujo en República Dominicana: incendio deja un muerto y evacuación masiva

Incendio ocurre en hotel

Evacúan a 1,690 personas

Desatan emergencia inmediata

Un incendio registrado en un exclusivo hotel frente al mar en República Dominicana provocó la muerte de un turista y generó momentos de pánico entre cientos de huéspedes. El siniestro ocurrió en el Viva Dominicus Beach Hotel, en Bayahibe, durante las primeras horas del viernes 19 de junio.

Las llamas se expandieron rápidamente por las instalaciones, obligando a una evacuación urgente para evitar una tragedia mayor. De acuerdo con los reportes oficiales, un total de 1,690 personas tuvieron que abandonar el complejo turístico.

Las autoridades de emergencia confirmaron que varias personas resultaron heridas durante el incidente. Sin embargo, no se detalló la gravedad de las lesiones ni el número exacto de afectados.

«El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informa que las unidades de emergencia están atendiendo un incendio [en el hotel]», indicaron los servicios DAEH en un comunicado. La situación generó una respuesta inmediata por parte de distintas unidades especializadas.

Operativo de emergencia para controlar el fuego

Tras la alerta, equipos de rescate, bomberos y personal de emergencia se movilizaron rápidamente al lugar para contener el incendio. El operativo se centró en evacuar a los huéspedes y evitar la propagación del fuego a otras áreas del hotel.

«El COE mantiene el control y la coordinación general de las operaciones de respuesta», señalaron las autoridades en su actualización oficial. Asimismo, el despliegue incluyó múltiples instituciones del sistema nacional de respuesta.

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Además, se informó que los equipos trabajaron sin interrupciones para lograr extinguir por completo las llamas. «Los equipos continúan trabajando de manera ininterrumpida para controlar y extinguir por completo el incendio», añadieron.

La magnitud del incendio obligó a mantener protocolos estrictos de seguridad durante varias horas. Además, la prioridad fue garantizar la integridad de los huéspedes y del personal del hotel.