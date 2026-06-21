Tragedia en hotel de lujo en República Dominicana: incendio deja un muerto y evacuación masiva
Publicado el21/06/2026 a las 07:29
- Incendio ocurre en hotel
- Evacúan a 1,690 personas
- Desatan emergencia inmediata
Un incendio registrado en un exclusivo hotel frente al mar en República Dominicana provocó la muerte de un turista y generó momentos de pánico entre cientos de huéspedes. El siniestro ocurrió en el Viva Dominicus Beach Hotel, en Bayahibe, durante las primeras horas del viernes 19 de junio.
Las llamas se expandieron rápidamente por las instalaciones, obligando a una evacuación urgente para evitar una tragedia mayor. De acuerdo con los reportes oficiales, un total de 1,690 personas tuvieron que abandonar el complejo turístico.
Las autoridades de emergencia confirmaron que varias personas resultaron heridas durante el incidente. Sin embargo, no se detalló la gravedad de las lesiones ni el número exacto de afectados.
«El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informa que las unidades de emergencia están atendiendo un incendio [en el hotel]», indicaron los servicios DAEH en un comunicado. La situación generó una respuesta inmediata por parte de distintas unidades especializadas.
Operativo de emergencia para controlar el fuego
Tras la alerta, equipos de rescate, bomberos y personal de emergencia se movilizaron rápidamente al lugar para contener el incendio. El operativo se centró en evacuar a los huéspedes y evitar la propagación del fuego a otras áreas del hotel.
«El COE mantiene el control y la coordinación general de las operaciones de respuesta», señalaron las autoridades en su actualización oficial. Asimismo, el despliegue incluyó múltiples instituciones del sistema nacional de respuesta.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
Además, se informó que los equipos trabajaron sin interrupciones para lograr extinguir por completo las llamas. «Los equipos continúan trabajando de manera ininterrumpida para controlar y extinguir por completo el incendio», añadieron.
La magnitud del incendio obligó a mantener protocolos estrictos de seguridad durante varias horas. Además, la prioridad fue garantizar la integridad de los huéspedes y del personal del hotel.
Condiciones que agravaron el incendio
Las autoridades también explicaron que ciertos factores contribuyeron a la rápida propagación del fuego dentro del hotel. Entre ellos, destacaron la presencia de materiales inflamables en la estructura del techo.
Según los bomberos, estas condiciones facilitaron que las llamas se extendieran con mayor rapidez de lo esperado. A esto se sumaron las condiciones de viento que intensificaron el avance del incendio.
El siniestro se volvió más difícil de controlar debido a estas circunstancias, lo que complicó las labores iniciales de contención. Pese a ello, los equipos lograron evitar que el daño fuera aún mayor.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el origen exacto del incendio. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del incidente.
Ver esta publicación en Instagram
Reubicación de huéspedes tras la emergencia
Luego de controlar la situación, las autoridades implementaron medidas para atender a los turistas afectados. La evacuación obligó a trasladar a los huéspedes a otros hoteles cercanos.
Esta reubicación se realizó como parte del protocolo de seguridad para garantizar condiciones adecuadas tras el incendio. Los turistas recibieron apoyo mientras se estabilizaba la situación en el complejo afectado.
El incidente ha generado preocupación entre visitantes y operadores turísticos de la zona. Se trata de uno de los destinos más concurridos del país caribeño.
Aunque el incendio ya fue controlado, las labores de evaluación continúan en el lugar. Las autoridades buscan determinar el impacto total del siniestro y prevenir futuros riesgos, señaló ‘CNN‘.