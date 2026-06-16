Imelda Tuñón rompe el silencio y lanza fuertes revelaciones sobre su relación con Julián Figueroa

Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia

Acusan control en relación

Posible conflicto legal

Imelda Tuñón volvió al centro de la polémica tras responder a declaraciones recientes sobre su fallecido esposo, Julián Figueroa.

La cantante reaccionó a los comentarios de Aranza, quien aseguró haber vivido un momento incómodo con el artista.

“Lo lamento por ella porque qué ofensa que una persona que tiene un compromiso haga eso”, expresó Tuñón.

También afirmó que la versión le sorprendió, aunque consideró que existen elementos que respaldarían ese señalamiento.

Reconoce postura de Aranza y posibles pruebas

A pesar de la controversia, Tuñón destacó la reacción de Aranza ante la situación, valorando que marcara límites.

“Yo le agradezco mucho a Aranza… me parece que es una mujer bastante linda”, dijo en entrevista.

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La cantante incluso sugirió que podrían existir pruebas que confirmen el comportamiento del intérprete.

“Yo creo que ella tiene las pruebas de que fue verdad”, añadió al referirse al supuesto episodio.