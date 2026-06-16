Imelda Tuñón rompe el silencio y lanza fuertes revelaciones sobre su relación con Julián Figueroa
Publicado el16/06/2026 a las 11:25
- Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia
- Acusan control en relación
- Posible conflicto legal
Imelda Tuñón volvió al centro de la polémica tras responder a declaraciones recientes sobre su fallecido esposo, Julián Figueroa.
La cantante reaccionó a los comentarios de Aranza, quien aseguró haber vivido un momento incómodo con el artista.
“Lo lamento por ella porque qué ofensa que una persona que tiene un compromiso haga eso”, expresó Tuñón.
También afirmó que la versión le sorprendió, aunque consideró que existen elementos que respaldarían ese señalamiento.
Reconoce postura de Aranza y posibles pruebas
A pesar de la controversia, Tuñón destacó la reacción de Aranza ante la situación, valorando que marcara límites.
“Yo le agradezco mucho a Aranza… me parece que es una mujer bastante linda”, dijo en entrevista.
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La cantante incluso sugirió que podrían existir pruebas que confirmen el comportamiento del intérprete.
“Yo creo que ella tiene las pruebas de que fue verdad”, añadió al referirse al supuesto episodio.
Señalamientos hacia Maribel Guardia
La conversación también incluyó revelaciones sobre su relación con Maribel Guardia durante su matrimonio.
Tuñón aseguró que su suegra le pedía evitar confrontaciones directas con Julián Figueroa.
“A mí lo único que me decía Maribel era que por favor que no lo cuestionara”, declaró.
Incluso afirmó que se le recomendaba no provocarlo “como para que me pegara”, lo que encendió la polémica.
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Habla de adicciones y conflicto legal
Tuñón atribuyó algunos comportamientos del cantante a problemas personales relacionados con su salud.
“Yo veía cosas de una persona que tenía adicciones”, explicó al intentar dar contexto a la situación.
En paralelo, evitó profundizar sobre el conflicto legal por la tutoría de su hijo, señalando desconocer detalles.
Ante posibles acciones legales en su contra, respondió sin reservas: “Que lo inicien”, dejando clara su postura.