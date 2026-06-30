Escándalo en el teatro: señalan a Imelda Garza Tuñón por estar presuntamente ebria durante función
Publicado el30/06/2026 a las 13:40
- Imelda Tuñón presuntamente ebria
- Interrupciones durante la función
- Testimonios avivan debate
La actriz y cantante Imelda Garza Tuñón vuelve a generar controversia tras versiones que la vinculan con un comportamiento inapropiado durante una función teatral.
De acuerdo con testimonios difundidos en medios de espectáculos, la artista habría asistido a la obra “Grinder, el musical” en aparente estado inconveniente.
La situación, según los relatos, provocó incomodidad entre el público y parte del elenco durante la presentación.
Este nuevo episodio se suma a otras polémicas que han marcado la vida mediática de la actriz en los últimos años.
Relato del incidente dentro del recinto
Uno de los testimonios más comentados fue el del actor Julls Granados, conocido como “La Lupe”, quien describió lo ocurrido.
“Estaba gritando desde que llegó, estaba muy inquieta, no la podían sentar… estaba haciendo mucho relajo, hablaba, se volteaba, se reía, pues estaba borracha, bastante borracha”, relató.
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El actor aseguró que la actitud de la actriz era evidente para todos los presentes, incluyendo asistentes y miembros de la producción.
“No es algo que creo, la vimos todos… incluso interrumpía”, agregó al referirse al comportamiento durante la función.
Momentos de tensión y reacción del elenco
Según los testimonios, la situación escaló hasta generar momentos de tensión dentro del teatro, obligando al elenco a reaccionar sobre la marcha.
En medio de la función, la actriz Gloria Toba habría lanzado un comentario en tono de humor desde el escenario.
“Por eso no hay que venir descompuesta a las funciones de teatro”, dijo, provocando risas entre el público y logrando calmar momentáneamente el ambiente.
Además, se señaló que la actriz habría estado cerca de sufrir un accidente. “Casi se cae de las escaleras”, mencionó el actor sobre uno de los momentos más delicados.
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Sin postura oficial y creciente debate mediático
Hasta ahora, ni la actriz ni la producción de “Grinder, el musical” han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.
La ausencia de una versión directa ha alimentado aún más la conversación en redes sociales y medios de entretenimiento.
El caso ha reabierto el debate sobre el comportamiento de figuras públicas en eventos culturales y el impacto en el trabajo del elenco.
Mientras tanto, el episodio sigue generando opiniones divididas, en un entorno donde la exposición mediática amplifica cada detalle.