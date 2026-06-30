Escándalo en el teatro: señalan a Imelda Garza Tuñón por estar presuntamente ebria durante función

Imelda Tuñón presuntamente ebria

Interrupciones durante la función

Testimonios avivan debate

La actriz y cantante Imelda Garza Tuñón vuelve a generar controversia tras versiones que la vinculan con un comportamiento inapropiado durante una función teatral.

De acuerdo con testimonios difundidos en medios de espectáculos, la artista habría asistido a la obra “Grinder, el musical” en aparente estado inconveniente.

La situación, según los relatos, provocó incomodidad entre el público y parte del elenco durante la presentación.

Este nuevo episodio se suma a otras polémicas que han marcado la vida mediática de la actriz en los últimos años.

Relato del incidente dentro del recinto

Uno de los testimonios más comentados fue el del actor Julls Granados, conocido como “La Lupe”, quien describió lo ocurrido.

“Estaba gritando desde que llegó, estaba muy inquieta, no la podían sentar… estaba haciendo mucho relajo, hablaba, se volteaba, se reía, pues estaba borracha, bastante borracha”, relató.

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El actor aseguró que la actitud de la actriz era evidente para todos los presentes, incluyendo asistentes y miembros de la producción.

“No es algo que creo, la vimos todos… incluso interrumpía”, agregó al referirse al comportamiento durante la función.