Imelda Garza prepara demanda contra Maribel Guardia y escala el conflicto legal
Publicado el02/06/2026 a las 09:44
- Imelda Garza demanda contra Maribel
- Cruce de acusaciones públicas
- Respuesta y contrademanda
El enfrentamiento entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo tras el anuncio de una demanda por presunto daño moral. Pues el equipo legal de la cantante confirmó que la acción se interpondrá por la vía civil.
La controversia se intensificó luego de declaraciones hechas en 2025, en las que se le atribuyeron supuestos problemas de consumo y estabilidad mental. Además, se cuestionó públicamente su capacidad para el cuidado de su hijo, José Julián.
El litigio ocurre meses después de que se hiciera pública una denuncia previa por presunta violencia familiar. Aquella acción, según se explicó, buscaba proteger la integridad física y emocional del menor.
Ahora, la cantante sostiene que las declaraciones en su contra afectaron su imagen y reputación. Por ello, su defensa considera que existe fundamento para reclamar daño moral.
Argumentos del equipo legal de Imelda Garza
Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Garza Tuñón, detalló que la demanda también incluirá señalamientos por violencia. El jurista aseguró que se analizará el impacto de ciertos hechos en el entorno del menor.
“Es violencia (…) Se pide que sea investigado, que sea determinado”, declaró el abogado al explicar el enfoque de la querella. Según su postura, hubo acciones que deben ser revisadas por la autoridad.
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“Hubo una violencia injustificada, basada en mentiras y sin ninguna prueba, totalmente injusta y por tanto genera daño a la que era la acusada en ese momento, y que ahora es la víctima”, añadió. El equipo legal insiste en que las acusaciones carecen de sustento.
La defensa sostiene que el proceso busca esclarecer responsabilidades. También pretende reparar los efectos personales y profesionales derivados del conflicto.
Respuesta del entorno de Maribel Guardia
Marco Chacón, esposo y abogado de Maribel Guardia, respondió con firmeza ante el anuncio de la demanda. Aseguró que no existe preocupación frente a la posible acción judicial.
“No tenemos ningún tema, pueden tomar la decisión que sientan más conveniente”, expresó. Advirtió que, de ser necesario, presentarán una contrademanda.
“Evidentemente, no nos quedaremos de brazos cruzados, la vamos a reconvenir”, afirmó durante una entrevista. También defendió la trayectoria pública de la actriz costarricense.
Chacón describió a su esposa como “Nobel, intachable y correcta”. Destacó que el proceso inicial se emprendió pensando en la seguridad del nieto.
Un conflicto que continúa en tribunales
El caso combina disputas legales con un intercambio público de declaraciones. Ambas partes mantienen posiciones firmes y anticipan nuevas acciones jurídicas.
Dicho enfrentamiento comenzó a inicios de 2025 y desde entonces ha evolucionado en distintos frentes. Ahora el eje se centra en la reputación y el presunto daño moral.
Mientras los abogados afinan estrategias, el proceso seguirá su curso en instancias civiles. Las declaraciones públicas han añadido presión mediática al litigio.
Por el momento, ninguna de las partes ha anunciado un acuerdo. El conflicto entre ambas figuras continúa abierto y bajo atención pública, detalló ‘El Heraldo de México‘.