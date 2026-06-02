Imelda Garza prepara demanda contra Maribel Guardia y escala el conflicto legal

Imelda Garza demanda contra Maribel

Cruce de acusaciones públicas

Respuesta y contrademanda

El enfrentamiento entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo tras el anuncio de una demanda por presunto daño moral. Pues el equipo legal de la cantante confirmó que la acción se interpondrá por la vía civil.

La controversia se intensificó luego de declaraciones hechas en 2025, en las que se le atribuyeron supuestos problemas de consumo y estabilidad mental. Además, se cuestionó públicamente su capacidad para el cuidado de su hijo, José Julián.

El litigio ocurre meses después de que se hiciera pública una denuncia previa por presunta violencia familiar. Aquella acción, según se explicó, buscaba proteger la integridad física y emocional del menor.

Ahora, la cantante sostiene que las declaraciones en su contra afectaron su imagen y reputación. Por ello, su defensa considera que existe fundamento para reclamar daño moral.

Argumentos del equipo legal de Imelda Garza

Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Garza Tuñón, detalló que la demanda también incluirá señalamientos por violencia. El jurista aseguró que se analizará el impacto de ciertos hechos en el entorno del menor.

“Es violencia (…) Se pide que sea investigado, que sea determinado”, declaró el abogado al explicar el enfoque de la querella. Según su postura, hubo acciones que deben ser revisadas por la autoridad.

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“Hubo una violencia injustificada, basada en mentiras y sin ninguna prueba, totalmente injusta y por tanto genera daño a la que era la acusada en ese momento, y que ahora es la víctima”, añadió. El equipo legal insiste en que las acusaciones carecen de sustento.

La defensa sostiene que el proceso busca esclarecer responsabilidades. También pretende reparar los efectos personales y profesionales derivados del conflicto.