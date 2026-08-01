Illinois rompe récord de tornados en 2026 mientras Texas registra una caída histórica
Publicado el01/08/2026 a las 09:51
- Temporada de tornados en 2026
- Texas reduce actividad tornádica
- Cambian patrones meteorológicos
La temporada de tornados de 2026 está mostrando un comportamiento muy distinto al habitual en Estados Unidos, con Illinois consolidándose como el estado con más reportes registrados.
Mientras el llamado «Corredor de los Tornados» presenta una actividad menor a la esperada, varios estados del Medio Oeste acumulan cifras que ya rompieron récords históricos.
Los datos preliminares del Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA muestran que Illinois amplió su ventaja durante julio tras un año marcado por repetidos brotes de tiempo severo.
Meteorólogos atribuyen este cambio a condiciones atmosféricas que desplazaron las tormentas hacia el norte del país, alterando el patrón observado en temporadas anteriores.
Illinois supera su propio récord con más de 220 tornados
Illinois cerró julio con 221 reportes preliminares de tornados, una cifra que supera ampliamente el récord estatal que ya había establecido semanas antes. El crecimiento fue acelerado después de los numerosos brotes registrados durante marzo, abril y junio.
El 17 de junio el estado acumulaba 164 reportes, pero en apenas unas semanas la cifra volvió a incrementarse considerablemente. Con esos datos, Illinois se mantiene muy por delante del resto del país en número de tornados reportados durante 2026.
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Indiana ocupa el segundo lugar con 89 reportes preliminares, menos de la mitad de los registrados por Illinois.
Misisipi, Misuri e Iowa completan la lista de los cinco estados con mayor actividad tornádica durante el año.
Texas rompe la tendencia histórica del Corredor de los Tornados
El comportamiento de la temporada ha sorprendido a especialistas porque los estados tradicionalmente más activos no encabezan las estadísticas.
En condiciones normales, Texas, Oklahoma y Kansas suelen liderar los reportes al finalizar julio. Sin embargo, Texas contabiliza únicamente 58 reportes preliminares, una cifra muy inferior a la esperada para esta época del año.
Illinois, por el contrario, suele registrar alrededor de 52 tornados a finales de julio, muy lejos de los 221 acumulados este año.
El meteorólogo de AccuWeather Peyton Simmers explicó parte de este comportamiento atmosférico.
«La dinámica meteorológica de este año ha favorecido a Illinois, con tormentas que se han mantenido al norte de Texas y Oklahoma».
También señaló que la sequía persistente en el oeste del país favoreció el desarrollo de una masa de aire cálido sobre Texas y Oklahoma.
«Además, la sequía en el oeste de Estados Unidos ha provocado que una gran cantidad de aire cálido se eleve sobre Texas y Oklahoma, lo que ha contribuido a limitar la intensidad de los fenómenos meteorológicos severos en el sur del país».
Algunos de los tornados más intensos dejaron daños importantes
Durante 2026 se han confirmado cinco tornados clasificados como EF3 en Illinois. El más intenso dentro del estado recorrió cerca de 57 kilómetros el pasado 10 de marzo.
Ese fenómeno alcanzó vientos de hasta 257 kilómetros por hora y provocó daños desde Kankakee, Illinois, hasta Roselawn, Indiana.
Aunque Illinois lidera en cantidad de tornados, el más poderoso del año ocurrió en Oklahoma. El tornado impactó la ciudad de Enid el 23 de abril y registró vientos de hasta 290 kilómetros por hora.
Las autoridades clasificaron ese fenómeno como un tornado EF4 debido a la magnitud de sus daños y su intensidad.
Otros estados también registran cifras fuera de lo común
Indiana igualó su récord anual de tornados confirmados y posteriormente lo superó, consolidándose como uno de los estados con mayor actividad en 2026.
Virginia Occidental, Pensilvania y Wisconsin también aparecen entre los estados con más reportes este año. Por su parte Virginia Occidental acumula 10 reportes preliminares, mientras que Wisconsin suma 51 tornados, su mayor cifra desde 2011, reflejando el desplazamiento de la actividad hacia el norte.
Además de los tornados, Illinois lidera los reportes de fuertes vientos con 793 registros recopilados durante el año.
En cuanto al granizo, Texas conserva el primer lugar nacional con 468 reportes, seguido por Kansas, Misuri, Nebraska e Iowa, manteniendo una tendencia distinta a la observada en la actividad tornádica, apuntó ‘AccuWeather‘.