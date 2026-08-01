Illinois rompe récord de tornados en 2026 mientras Texas registra una caída histórica

Temporada de tornados en 2026

Texas reduce actividad tornádica

Cambian patrones meteorológicos

La temporada de tornados de 2026 está mostrando un comportamiento muy distinto al habitual en Estados Unidos, con Illinois consolidándose como el estado con más reportes registrados.

Mientras el llamado «Corredor de los Tornados» presenta una actividad menor a la esperada, varios estados del Medio Oeste acumulan cifras que ya rompieron récords históricos.

Los datos preliminares del Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA muestran que Illinois amplió su ventaja durante julio tras un año marcado por repetidos brotes de tiempo severo.

Meteorólogos atribuyen este cambio a condiciones atmosféricas que desplazaron las tormentas hacia el norte del país, alterando el patrón observado en temporadas anteriores.

Illinois supera su propio récord con más de 220 tornados

Illinois cerró julio con 221 reportes preliminares de tornados, una cifra que supera ampliamente el récord estatal que ya había establecido semanas antes. El crecimiento fue acelerado después de los numerosos brotes registrados durante marzo, abril y junio.

El 17 de junio el estado acumulaba 164 reportes, pero en apenas unas semanas la cifra volvió a incrementarse considerablemente. Con esos datos, Illinois se mantiene muy por delante del resto del país en número de tornados reportados durante 2026.

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Indiana ocupa el segundo lugar con 89 reportes preliminares, menos de la mitad de los registrados por Illinois.

Misisipi, Misuri e Iowa completan la lista de los cinco estados con mayor actividad tornádica durante el año.