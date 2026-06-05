Ilia Calderón rompe el silencio y confiesa el sacrificio que más le dolió como madre

Ilia Calderón rompe el silencio

Confesión íntima inesperada

Culpa por ausencia

Ilia Calderón, referente del periodismo hispano y actual presentadora del Noticiero Univision, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje íntimo tras varias semanas sin publicar contenidos personales.

En un video difundido en Instagram, la comunicadora reconoció: “Pocas veces comparto cosas personales de esta manera, pero, no sé, siento como la necesidad”.

La periodista explicó que su decisión de hablar abiertamente surgió luego de enfrentar un momento que la confrontó emocionalmente como madre y profesional.

Con casi medio millón de seguidores, Ilia suele mantener su vida privada lejos del foco público, por lo que su confesión generó inmediata reacción.

El día que no pudo estar con su hija

Calderón relató que recientemente no pudo acompañar a su hija Anna en un día clave: la culminación de la escuela inferior y su paso a la etapa superior.

“Hoy fue un día muy importante para mi hija… no pude estar con ella y estuve todo el día con un remordimiento horrible”, expresó con visible emoción.

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La periodista explicó que su compromiso laboral con la comunidad inmigrante en Los Ángeles coincidió con la fecha especial sin que lo advirtiera al organizar el viaje.

“Cuando yo planteé este viaje no tuve en cuenta que era el último día del colegio de Anna”, reconoció, admitiendo que la culpa la acompañó durante toda la jornada.