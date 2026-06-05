Ilia Calderón rompe el silencio y confiesa el sacrificio que más le dolió como madre
Publicado el05/06/2026 a las 08:15
- Ilia Calderón rompe el silencio
- Confesión íntima inesperada
- Culpa por ausencia
Ilia Calderón, referente del periodismo hispano y actual presentadora del Noticiero Univision, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje íntimo tras varias semanas sin publicar contenidos personales.
En un video difundido en Instagram, la comunicadora reconoció: “Pocas veces comparto cosas personales de esta manera, pero, no sé, siento como la necesidad”.
La periodista explicó que su decisión de hablar abiertamente surgió luego de enfrentar un momento que la confrontó emocionalmente como madre y profesional.
Con casi medio millón de seguidores, Ilia suele mantener su vida privada lejos del foco público, por lo que su confesión generó inmediata reacción.
El día que no pudo estar con su hija
Calderón relató que recientemente no pudo acompañar a su hija Anna en un día clave: la culminación de la escuela inferior y su paso a la etapa superior.
“Hoy fue un día muy importante para mi hija… no pude estar con ella y estuve todo el día con un remordimiento horrible”, expresó con visible emoción.
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La periodista explicó que su compromiso laboral con la comunidad inmigrante en Los Ángeles coincidió con la fecha especial sin que lo advirtiera al organizar el viaje.
“Cuando yo planteé este viaje no tuve en cuenta que era el último día del colegio de Anna”, reconoció, admitiendo que la culpa la acompañó durante toda la jornada.
La respuesta que le partió el corazón
Ilia contó que, al comunicarse con su hija para disculparse, recibió palabras que la conmovieron profundamente.
“Le pedí perdón por no haber estado con ella… y me dijo: ‘Mami, yo entiendo lo que estás haciendo’”, compartió.
La periodista describió ese instante como un contraste de sentimientos, entre tristeza por la ausencia y orgullo por la comprensión demostrada.
“Se me partía el corazón, pero no hay nada más hermoso que tus hijos te vean comprometida con lo que estás haciendo”, reflexionó ante la cámara.
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Sacrificios que también construyen ejemplo
Calderón aseguró que equilibrar su carrera con la maternidad implica renuncias constantes que “sí duelen”, aunque insistió en que “vale la pena”.
Explicó que los inmigrantes a quienes informa y representa “también hacen parte” de su familia, lo que refuerza su sentido de propósito profesional.
La periodista celebró poder encontrar consuelo en pequeños gestos, como “una nota que te dejan en la mesa de noche”, que transforman la culpa en retribución.
Colegas como Jackie Guerrido y María Elena Salinas reaccionaron respaldando su mensaje y destacando que muchas madres trabajadoras se identifican con esos sacrificios silenciosos.