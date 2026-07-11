Identifican a exalcalde asesinado en Guadalajara México

Exalcalde asesinado en Jalisco

Identificación tardía del cuerpo

Ataque armado en comercio

Autoridades mexicanas confirmaron la identidad del exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, asesinado en un ataque armado en Guadalajara.

El caso refleja la persistente violencia en México y golpea a una figura pública reconocida, además de visibilizar riesgos para líderes locales.

Ataque directo en establecimiento

El crimen fue contundente.

Medrano Quezada fue atacado la noche del martes dentro de un local comercial por sujetos armados que presuntamente se desplazaban en motocicleta.

El ataque fue a corta distancia.

Identificación tardía del cuerpo