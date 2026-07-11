Identifican a exalcalde asesinado en Guadalajara México
Publicado el10/07/2026 a las 18:57
- Exalcalde asesinado en Jalisco
- Identificación tardía del cuerpo
- Ataque armado en comercio
Autoridades mexicanas confirmaron la identidad del exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, asesinado en un ataque armado en Guadalajara.
El caso refleja la persistente violencia en México y golpea a una figura pública reconocida, además de visibilizar riesgos para líderes locales.
Ataque directo en establecimiento
El crimen fue contundente.
Medrano Quezada fue atacado la noche del martes dentro de un local comercial por sujetos armados que presuntamente se desplazaban en motocicleta.
El ataque fue a corta distancia.
Identificación tardía del cuerpo
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El proceso tomó tiempo.
El exalcalde no portaba identificación al momento del ataque, lo que retrasó su reconocimiento oficial por parte de las autoridades forenses.
La confirmación llegó días después.
Condolencias de autoridades
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Las reacciones no tardaron.
El municipio de Fresnillo expresó su pesar y envió condolencias a familiares y amigos, destacando la pérdida como irreparable.
El mensaje fue institucional.
Reconocimiento político
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También hubo pronunciamientos.
Figuras políticas, como la diputada Noemí Luna, lamentaron el asesinato del exalcalde y excompañero legislativo.
El impacto trascendió lo local.
Una figura relevante en México
Su perfil era singular.
Medrano Quezada fue el primer alcalde abiertamente gay en México, lo que lo convirtió en una figura destacada dentro de la política nacional.
Su legado fue visible.
Trayectoria en Fresnillo
Su gestión dejó huella.
Gobernó el municipio entre 2013 y 2015, en una región clave para el tránsito de drogas en el país.
El contexto es complejo.
Inseguridad en la región
El entorno es crítico.
Fresnillo ha sido catalogado como uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad en México en años recientes.
La violencia persiste.
Más allá de la política
Su vida tuvo varias facetas.
Además de su carrera pública, Medrano también era cantante, empresario y propietario de un bar enfocado a la comunidad LGBTQ+.
Su historia fue diversa.
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