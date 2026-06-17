Agente de ICE se lanza a una piscina y salva a un niño inconsciente en Florida

Agente salva a menor

Rescate captado en video

Niño se recuperará completamente

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue reconocido por salvar la vida de un niño de seis años que se estaba ahogando en una piscina comunitaria de Florida.

El incidente ocurrió en el condado de Pasco, ubicado en la costa del Golfo de Florida.

Por qué importa: La acción del agente ocurrió en un momento en que ICE enfrenta fuertes críticas y protestas relacionadas con sus operaciones y centros de detención de inmigrantes.

Gregory Simmonds se encontraba en una piscina comunitaria cuando observó a un niño pequeño flotando inconsciente en el agua.

Agente de ICE salva a niño en piscina de Florida

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Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agente detectó la emergencia, según Fox News.

Las imágenes muestran a Simmonds mirando hacia el menor y reaccionando de inmediato.

Sin detenerse a pensarlo, saltó a la piscina completamente vestido.

El agente llegó rápidamente hasta el niño y logró llevarlo de regreso al borde de la piscina.

Una vez fuera del agua, comenzó la atención de emergencia.

Simmonds es agente de la oficina de Operaciones de Control y Deportación de ICE en Tampa.