Agente de ICE se lanza a una piscina y salva a un niño inconsciente en Florida
Publicado el17/06/2026 a las 11:57
- Agente salva a menor
- Rescate captado en video
- Niño se recuperará completamente
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue reconocido por salvar la vida de un niño de seis años que se estaba ahogando en una piscina comunitaria de Florida.
El incidente ocurrió en el condado de Pasco, ubicado en la costa del Golfo de Florida.
Por qué importa: La acción del agente ocurrió en un momento en que ICE enfrenta fuertes críticas y protestas relacionadas con sus operaciones y centros de detención de inmigrantes.
Gregory Simmonds se encontraba en una piscina comunitaria cuando observó a un niño pequeño flotando inconsciente en el agua.
Agente de ICE salva a niño en piscina de Florida
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Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agente detectó la emergencia, según Fox News.
Las imágenes muestran a Simmonds mirando hacia el menor y reaccionando de inmediato.
Sin detenerse a pensarlo, saltó a la piscina completamente vestido.
El agente llegó rápidamente hasta el niño y logró llevarlo de regreso al borde de la piscina.
Una vez fuera del agua, comenzó la atención de emergencia.
Simmonds es agente de la oficina de Operaciones de Control y Deportación de ICE en Tampa.
Maniobras de emergencia fueron decisivas
A 6-year-old boy was found floating unconscious in a Florida pool. Seconds later, an ICE officer jumped in to save him.
ICE law enforcement officer Gregory Simmonds spotted the child in distress in Pasco County on May 16 and immediately pulled him from the water.
The child… pic.twitter.com/3JgwKPUmBe
— Fox News (@FoxNews) June 17, 2026
Tras sacar al menor de la piscina, Simmonds inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.
El agente continuó aplicando RCP hasta que el niño recuperó la consciencia.
Según informó ICE, las autoridades policiales señalaron que se espera que el menor tenga una recuperación completa.
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La rápida intervención permitió que el niño recibiera asistencia crítica en los primeros momentos de la emergencia.
Las imágenes de seguridad registraron tanto el rescate como la reacción inmediata del agente.
De acuerdo con las autoridades, la actuación ocurrió en cuestión de segundos.
La intervención fue considerada determinante para la supervivencia del menor.
Autoridades destacan el heroísmo del agente
La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, destacó la actuación de Simmonds.
«Este agente actuó con rapidez y proporcionó atención médica vital a este niño de 6 años que se estaba ahogando», afirmó.
Bis también elogió el trabajo de los agentes de ICE.
«Nuestros agentes son verdaderamente los mejores. Arriesgan sus vidas para arrestar a los peores criminales. En lugar de demonizar a las fuerzas del orden de ICE, los políticos que defienden las ciudades santuario deberían agradecerles por expulsar a los delincuentes de sus comunidades», declaró.
Por su parte, el cabo J. Leathers, de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco, también reconoció la actuación del agente.