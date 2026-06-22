ICE relaja reglas y apuesta por IA en centros de detención: crecen las dudas por trato a migrantes

ICE amplía uso de IA

Reglas más flexibles

Crecen críticas migratorias

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó cambios que modifican la operación de los centros de detención migratoria en Estados Unidos, ampliando el margen de acción de contratistas.

Las nuevas disposiciones aplican tanto a empresas privadas como a cárceles que albergan migrantes, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión diaria de estas instalaciones.

Según la agencia, los ajustes buscan “reducir la carga sobre nuestros operadores de detención”, tras recibir recomendaciones de distintos actores vinculados al sistema.

El anuncio llega en un momento de creciente presión sobre la infraestructura migratoria, marcada por un aumento en el número de personas bajo custodia federal.

Inteligencia artificial entra en la rutina diaria

Uno de los cambios más relevantes es la autorización del uso de inteligencia artificial para facilitar la comunicación con los detenidos en situaciones no críticas.

Esto incluye herramientas de traducción automática y sistemas generativos que podrían emplearse durante procesos de ingreso o interacciones cotidianas dentro de los centros.

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El uso de estas tecnologías también se extiende a la atención de solicitudes generales o quejas menores, como parte de una estrategia para agilizar procesos internos.

Sin embargo, especialistas advierten que estas herramientas podrían implicar riesgos si se aplican en contextos sensibles, como temas de salud o emergencias.