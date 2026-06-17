ICE evacúa centro “Alligator Alcatraz” ante amenaza de huracanes en Florida

ICE evacúa Alligator Alcatraz

Huracanes provocan evacuación

Centro genera polémica

El inicio de la temporada de huracanes en Estados Unidos obligó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a tomar medidas urgentes con los migrantes detenidos en el controvertido centro conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida.

La agencia federal confirmó que las personas retenidas en esta instalación fueron trasladadas a otros centros como medida preventiva ante posibles tormentas en el Atlántico.

“Conforme entramos a la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida han trasladado a los extranjeros ilegales del sitio”, indicó un portavoz en un mensaje oficial.

El funcionario agregó que la decisión se tomó “por la seguridad de los extranjeros ilegales detenidos”, sin detallar cuántas personas fueron movilizadas ni hacia dónde fueron llevadas.

Opacidad sobre el destino y condiciones del centro

El silencio sobre el número de migrantes trasladados y su destino ha generado nuevas dudas sobre el funcionamiento del centro, que ya había sido cuestionado por organizaciones civiles.

“Alligator Alcatraz” está ubicado en los Everglades, una zona natural con presencia de fauna peligrosa, lo que desde su apertura generó críticas por las condiciones del lugar.

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La falta de información oficial sobre si el centro quedó completamente vacío o sigue operando parcialmente alimenta la incertidumbre en torno a su futuro inmediato.

Además, el hermetismo de las autoridades refuerza las denuncias previas sobre la falta de acceso a abogados y posibles abusos dentro de la instalación.