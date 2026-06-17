ICE evacúa centro “Alligator Alcatraz” ante amenaza de huracanes en Florida
Publicado el17/06/2026 a las 08:55
- ICE evacúa Alligator Alcatraz
- Huracanes provocan evacuación
- Centro genera polémica
El inicio de la temporada de huracanes en Estados Unidos obligó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a tomar medidas urgentes con los migrantes detenidos en el controvertido centro conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida.
La agencia federal confirmó que las personas retenidas en esta instalación fueron trasladadas a otros centros como medida preventiva ante posibles tormentas en el Atlántico.
“Conforme entramos a la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida han trasladado a los extranjeros ilegales del sitio”, indicó un portavoz en un mensaje oficial.
El funcionario agregó que la decisión se tomó “por la seguridad de los extranjeros ilegales detenidos”, sin detallar cuántas personas fueron movilizadas ni hacia dónde fueron llevadas.
Opacidad sobre el destino y condiciones del centro
El silencio sobre el número de migrantes trasladados y su destino ha generado nuevas dudas sobre el funcionamiento del centro, que ya había sido cuestionado por organizaciones civiles.
“Alligator Alcatraz” está ubicado en los Everglades, una zona natural con presencia de fauna peligrosa, lo que desde su apertura generó críticas por las condiciones del lugar.
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La falta de información oficial sobre si el centro quedó completamente vacío o sigue operando parcialmente alimenta la incertidumbre en torno a su futuro inmediato.
Además, el hermetismo de las autoridades refuerza las denuncias previas sobre la falta de acceso a abogados y posibles abusos dentro de la instalación.
DeSantis niega cierre pese a rumores
El traslado ocurre en medio de versiones sobre una posible clausura del centro, debido a su alto costo operativo, que superaría el millón de dólares diarios.
Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, negó que el sitio haya dejado de funcionar, aunque reconoció que nunca se pensó como una instalación permanente.
“Nunca tuvo la intención de ser permanente. Así que no haremos eso”, afirmó el mandatario estatal al ser cuestionado sobre el futuro del lugar.
DeSantis también señaló que el centro ha servido para procesar a miles de migrantes, defendiendo su utilidad dentro de la estrategia migratoria estatal y federal.
Centro símbolo de política migratoria de Trump
Inaugurado en julio de 2025 tras una visita del presidente Donald Trump, el centro se convirtió en un emblema de la política migratoria impulsada desde la Casa Blanca.
El lugar ha sido utilizado como parte de la cooperación entre Florida y el gobierno federal para reforzar medidas contra la inmigración irregular.
De acuerdo con autoridades estatales, cerca de 25 mil migrantes han sido procesados en esta instalación desde su apertura, lo que refleja su papel dentro del sistema.
El traslado coincide con la alerta del Centro Nacional de Huracanes sobre la posible formación de la primera tormenta tropical de la temporada, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para garantizar condiciones seguras, señaló ‘EFE’ y ‘Telemundo‘.