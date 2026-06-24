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Video muestra forcejeo de ICE contra inmigrante en Nueva Jersey
ICE detiene a guatemalteco durante un operativo en Nueva Jersey. Un video captó el momento del arresto y el forcejeo con agentes federales.
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Video muestra forcejeo de ICE contra inmigrante en Nueva Jersey

Publicado el24/06/2026 a las 12:49

  • ICE arresta a guatemalteco
  • Video muestra forcejeo
  • Enfrenta proceso de deportación

Un hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Trenton, Nueva Jersey.

El incidente quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales y que muestra el momento en que varios agentes federales intervienen para arrestar al individuo frente a una vivienda.

Por qué importa: Las imágenes del operativo han generado atención en redes sociales al mostrar el uso de la fuerza por parte de los agentes durante la detención.

ICE detiene a guatemalteco en Trenton

Las imágenes compartidas en plataformas digitales muestran a varios agentes federales forcejeando con el hombre en el exterior de una vivienda.

En el video se observa cómo los agentes intentan controlar al individuo mientras se desarrolla un enfrentamiento físico.

Posteriormente, los oficiales logran someter al hombre y colocarlo bajo custodia.

El material audiovisual se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde usuarios han compartido y comentado las escenas captadas durante el operativo.

DHS identifica al detenido

De acuerdo con un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre detenido es un ciudadano de Guatemala.

La autoridad confirmó que el individuo permanece actualmente bajo custodia de ICE, según Univision.

Hasta el momento, la información proporcionada por el DHS se limita a la identificación de la nacionalidad del detenido y a su situación migratoria tras el arresto.

Enfrenta un proceso de deportación

Según indicó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, el ciudadano guatemalteco enfrenta un proceso de deportación.

Las autoridades señalaron que continúa bajo custodia de ICE mientras dicho procedimiento avanza.

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El operativo ocurrió frente a una vivienda en Trenton, donde fue grabado el momento de la detención por personas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes muestran la intervención de varios agentes federales antes de que el hombre fuera finalmente puesto bajo arresto.

Por ahora, las autoridades federales no han proporcionado información adicional sobre el caso más allá de confirmar la identidad nacional del detenido, su permanencia bajo custodia migratoria y el proceso de deportación que enfrenta.

Lo que sigue: El ciudadano guatemalteco continuará bajo custodia de ICE mientras se desarrolla su proceso migratorio.

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