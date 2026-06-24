Video muestra forcejeo de ICE contra inmigrante en Nueva Jersey
Publicado el24/06/2026 a las 12:49
- ICE arresta a guatemalteco
- Video muestra forcejeo
- Enfrenta proceso de deportación
Un hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Trenton, Nueva Jersey.
El incidente quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales y que muestra el momento en que varios agentes federales intervienen para arrestar al individuo frente a una vivienda.
Por qué importa: Las imágenes del operativo han generado atención en redes sociales al mostrar el uso de la fuerza por parte de los agentes durante la detención.
ICE detiene a guatemalteco en Trenton
A video circulating online appears to show ICE agents detaining a man in Trenton, New Jersey. Many people are upset by the footage, while others support the enforcement action. What do you think? pic.twitter.com/QZbEfAl3CC
— Only in America (@onlyinamericatv) June 23, 2026
Las imágenes compartidas en plataformas digitales muestran a varios agentes federales forcejeando con el hombre en el exterior de una vivienda.
En el video se observa cómo los agentes intentan controlar al individuo mientras se desarrolla un enfrentamiento físico.
Posteriormente, los oficiales logran someter al hombre y colocarlo bajo custodia.
El material audiovisual se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde usuarios han compartido y comentado las escenas captadas durante el operativo.
DHS identifica al detenido
Agentes del #ICE detuvieron violentamente a un hombre, durante un operativo en #Trenton, #NuevaJersey. El hecho fue captado a través de un video en redes sociales.
Al respecto, un vocero del @DHSgov declaró que el detenido es un ciudadano guatemalteco que… pic.twitter.com/mpbd6psYzI
— TV Migrante (@TvMigrante) June 23, 2026
De acuerdo con un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre detenido es un ciudadano de Guatemala.
La autoridad confirmó que el individuo permanece actualmente bajo custodia de ICE, según Univision.
Hasta el momento, la información proporcionada por el DHS se limita a la identificación de la nacionalidad del detenido y a su situación migratoria tras el arresto.
Enfrenta un proceso de deportación
Según indicó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, el ciudadano guatemalteco enfrenta un proceso de deportación.
Las autoridades señalaron que continúa bajo custodia de ICE mientras dicho procedimiento avanza.
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El operativo ocurrió frente a una vivienda en Trenton, donde fue grabado el momento de la detención por personas que se encontraban en el lugar.
Las imágenes muestran la intervención de varios agentes federales antes de que el hombre fuera finalmente puesto bajo arresto.
Por ahora, las autoridades federales no han proporcionado información adicional sobre el caso más allá de confirmar la identidad nacional del detenido, su permanencia bajo custodia migratoria y el proceso de deportación que enfrenta.
Lo que sigue: El ciudadano guatemalteco continuará bajo custodia de ICE mientras se desarrolla su proceso migratorio.