Video muestra forcejeo de ICE contra inmigrante en Nueva Jersey

ICE arresta a guatemalteco

Video muestra forcejeo

Enfrenta proceso de deportación

Un hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Trenton, Nueva Jersey.

El incidente quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales y que muestra el momento en que varios agentes federales intervienen para arrestar al individuo frente a una vivienda.

Por qué importa: Las imágenes del operativo han generado atención en redes sociales al mostrar el uso de la fuerza por parte de los agentes durante la detención.

ICE detiene a guatemalteco en Trenton

A video circulating online appears to show ICE agents detaining a man in Trenton, New Jersey. Many people are upset by the footage, while others support the enforcement action. What do you think? pic.twitter.com/QZbEfAl3CC — Only in America (@onlyinamericatv) June 23, 2026

Las imágenes compartidas en plataformas digitales muestran a varios agentes federales forcejeando con el hombre en el exterior de una vivienda.

En el video se observa cómo los agentes intentan controlar al individuo mientras se desarrolla un enfrentamiento físico.

Posteriormente, los oficiales logran someter al hombre y colocarlo bajo custodia.

El material audiovisual se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde usuarios han compartido y comentado las escenas captadas durante el operativo.