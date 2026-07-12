¿Huracán, tifón o ciclón? La diferencia que muchos desconocen va más allá del nombre

Diferencia entre huracán y ciclón

Mismo fenómeno meteorológico

Cambia forma de medición

Cada temporada de tormentas tropicales aparecen términos como huracán, tifón y ciclón, lo que suele generar dudas sobre si describen fenómenos distintos.

Aunque muchas personas creen que se trata de tormentas diferentes, en realidad comparten prácticamente las mismas características meteorológicas.

La principal diferencia entre estos sistemas no está en su fuerza ni en su formación, sino en la región del planeta donde se desarrollan.

Comprender esa distinción ayuda a interpretar mejor los pronósticos y los reportes emitidos por los servicios meteorológicos internacionales.

La ubicación determina el nombre de la tormenta

Los tres fenómenos corresponden a ciclones tropicales capaces de producir lluvias intensas, vientos destructivos y marejadas que representan un peligro para la población.

Para recibir cualquiera de estos nombres, las tormentas deben alcanzar vientos sostenidos de al menos 74 millas por hora, equivalentes a unos 119 kilómetros por hora.

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Cuando un sistema se forma en el Atlántico Norte o en el Pacífico Norte oriental y central recibe el nombre de huracán.

En cambio, si aparece en el Pacífico occidental se denomina tifón, mientras que en el océano Índico y el Pacífico Sur occidental se identifica como ciclón.