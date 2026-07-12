¿Huracán, tifón o ciclón? La diferencia que muchos desconocen va más allá del nombre
Publicado el11/07/2026 a las 16:09
- Diferencia entre huracán y ciclón
- Mismo fenómeno meteorológico
- Cambia forma de medición
Cada temporada de tormentas tropicales aparecen términos como huracán, tifón y ciclón, lo que suele generar dudas sobre si describen fenómenos distintos.
Aunque muchas personas creen que se trata de tormentas diferentes, en realidad comparten prácticamente las mismas características meteorológicas.
La principal diferencia entre estos sistemas no está en su fuerza ni en su formación, sino en la región del planeta donde se desarrollan.
Comprender esa distinción ayuda a interpretar mejor los pronósticos y los reportes emitidos por los servicios meteorológicos internacionales.
La ubicación determina el nombre de la tormenta
Los tres fenómenos corresponden a ciclones tropicales capaces de producir lluvias intensas, vientos destructivos y marejadas que representan un peligro para la población.
Para recibir cualquiera de estos nombres, las tormentas deben alcanzar vientos sostenidos de al menos 74 millas por hora, equivalentes a unos 119 kilómetros por hora.
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Cuando un sistema se forma en el Atlántico Norte o en el Pacífico Norte oriental y central recibe el nombre de huracán.
En cambio, si aparece en el Pacífico occidental se denomina tifón, mientras que en el océano Índico y el Pacífico Sur occidental se identifica como ciclón.
Cada región utiliza listas distintas de nombres
Además del nombre general del fenómeno, cada cuenca oceánica cuenta con su propio listado oficial para bautizar las tormentas tropicales.
Esos nombres son definidos con varios años de anticipación por los organismos meteorológicos encargados de cada región.
Por esa razón, un huracán del Atlántico nunca compartirá la misma lista de nombres que un tifón del Pacífico occidental.
El objetivo es facilitar la identificación de cada sistema y evitar confusiones durante las labores de monitoreo y prevención.
La forma de medir los vientos también cambia
Otra diferencia importante aparece en la metodología utilizada para calcular la intensidad de estos fenómenos.
La Organización Meteorológica Mundial clasifica las tormentas utilizando el promedio de los vientos sostenidos durante un periodo de diez minutos.
Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emplea un promedio de un minuto para estimar la velocidad del viento.
Ese cambio en el método puede generar pequeñas variaciones cuando se comparan las cifras reportadas para huracanes, tifones y ciclones.
El hemisferio influye en la dirección del giro
Aunque todos estos sistemas presentan una estructura similar, no giran en el mismo sentido en todas las regiones del planeta.
Las tormentas que se desarrollan en el hemisferio norte rotan en sentido contrario a las agujas del reloj.
Por el contrario, los ciclones tropicales del hemisferio sur giran en el sentido de las agujas del reloj.
Esta diferencia no depende del tipo de tormenta, sino de la ubicación geográfica donde se forma.
El efecto Coriolis explica este comportamiento
La dirección del giro está relacionada con el llamado efecto Coriolis, provocado por la rotación de la Tierra.
Este fenómeno modifica el movimiento de grandes masas de aire y contribuye al desarrollo de los ciclones tropicales.
El mismo principio físico también interviene en otros sistemas atmosféricos de gran escala alrededor del mundo.
Por ello, no solo influye en huracanes, tifones y ciclones, sino también en otros fenómenos meteorológicos intensos.
Un mismo fenómeno con distintos nombres
A pesar de las diferencias en nomenclatura y medición, los tres sistemas representan amenazas capaces de provocar daños significativos.
Sus fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones pueden afectar extensas zonas costeras e interiores cuando alcanzan tierra.
Por ello, las autoridades recomiendan seguir siempre los avisos oficiales sin importar si el fenómeno es denominado huracán, tifón o ciclón.
Al final, el nombre cambia según la región del mundo, pero el potencial destructivo de estas tormentas sigue siendo prácticamente el mismo, señaló ‘AccuWeather‘.