Lowell se aleja de Hawái, pero deja una amenaza activa mientras el calor extremo golpea de Dallas a Chicago

Huracán Lowell y ola de calor

Persiste riesgo de inundaciones

Calor amenaza a millones

Estados Unidos enfrenta este martes dos extremos meteorológicos: el huracán Lowell comienza a alejarse de Hawái, mientras una extensa ola de calor amenaza a millones desde Texas hasta el Medio Oeste.

Lowell golpeó especialmente a Kauai con fuertes vientos, lluvias y cortes de electricidad durante la madrugada, aunque durante la mañana todas las alertas de huracán y tormenta tropical para las islas fueron canceladas.

El peligro, sin embargo, no terminó con el alejamiento del ciclón: las autoridades mantienen la atención sobre inundaciones repentinas, deslizamientos y oleaje peligroso mientras las bandas de lluvia continúan afectando partes del archipiélago.

Al mismo tiempo, una cúpula de calor se fortalece sobre las Grandes Llanuras y el centro del país, elevando las temperaturas muy por encima de lo habitual para septiembre y extendiendo el riesgo desde Dallas hacia ciudades como St. Louis y Chicago.

Huracán Lowell se debilita, pero Hawái aún enfrenta inundaciones

A las 11:00 a.m. hora de Hawái, Lowell mantenía vientos máximos sostenidos de 75 mph y se encontraba unas 230 millas al norte-noroeste de Lihue, desplazándose hacia el norte a 15 mph.

El cambio es considerable frente a la noche anterior: Lowell pasó cerca de Niihau con vientos de 110 mph y ráfagas de fuerza de huracán registradas en Kauai, antes de comenzar un proceso rápido de debilitamiento.

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La principal amenaza ahora es el agua. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las precipitaciones todavía pueden causar inundaciones repentinas y deslizamientos, especialmente en Kauai y sectores de la Isla Grande.

En Kauai, los acumulados totales asociados con Lowell podrían alcanzar localmente hasta 24 pulgadas, mientras el fuerte oleaje y las corrientes de resaca continuarán creando condiciones peligrosas en costas expuestas de Hawái.