Lowell se aleja de Hawái, pero deja una amenaza activa mientras el calor extremo golpea de Dallas a Chicago
Publicado el08/09/2026 a las 13:17
- Huracán Lowell y ola de calor
- Persiste riesgo de inundaciones
- Calor amenaza a millones
Estados Unidos enfrenta este martes dos extremos meteorológicos: el huracán Lowell comienza a alejarse de Hawái, mientras una extensa ola de calor amenaza a millones desde Texas hasta el Medio Oeste.
Lowell golpeó especialmente a Kauai con fuertes vientos, lluvias y cortes de electricidad durante la madrugada, aunque durante la mañana todas las alertas de huracán y tormenta tropical para las islas fueron canceladas.
El peligro, sin embargo, no terminó con el alejamiento del ciclón: las autoridades mantienen la atención sobre inundaciones repentinas, deslizamientos y oleaje peligroso mientras las bandas de lluvia continúan afectando partes del archipiélago.
Al mismo tiempo, una cúpula de calor se fortalece sobre las Grandes Llanuras y el centro del país, elevando las temperaturas muy por encima de lo habitual para septiembre y extendiendo el riesgo desde Dallas hacia ciudades como St. Louis y Chicago.
Huracán Lowell se debilita, pero Hawái aún enfrenta inundaciones
A las 11:00 a.m. hora de Hawái, Lowell mantenía vientos máximos sostenidos de 75 mph y se encontraba unas 230 millas al norte-noroeste de Lihue, desplazándose hacia el norte a 15 mph.
El cambio es considerable frente a la noche anterior: Lowell pasó cerca de Niihau con vientos de 110 mph y ráfagas de fuerza de huracán registradas en Kauai, antes de comenzar un proceso rápido de debilitamiento.
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La principal amenaza ahora es el agua. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las precipitaciones todavía pueden causar inundaciones repentinas y deslizamientos, especialmente en Kauai y sectores de la Isla Grande.
En Kauai, los acumulados totales asociados con Lowell podrían alcanzar localmente hasta 24 pulgadas, mientras el fuerte oleaje y las corrientes de resaca continuarán creando condiciones peligrosas en costas expuestas de Hawái.
Ola de calor amenaza con temperaturas cercanas a 100°F
Mientras Hawái comienza a evaluar los efectos de Lowell, millones de personas en el territorio continental enfrentan el problema contrario: una masa de aire excepcionalmente caliente que devuelve condiciones propias del verano en pleno septiembre.
La cúpula de calor se concentra sobre las Grandes Llanuras centrales y del sur, donde las temperaturas pueden situarse entre 10 y 15°F por encima de los valores habituales para esta época del año.
Cerca de 30 millones de personas podrían experimentar temperaturas próximas a los 100°F durante la mitad de la semana, mientras la humedad puede llevar el índice de calor hasta alrededor de 105°F en las áreas más afectadas.
Oklahoma, Arkansas, Missouri y Mississippi aparecen entre las zonas bajo mayor presión, mientras ciudades como Dallas y St. Louis podrían acercarse o superar récords de temperatura durante este episodio.
De Dallas a Chicago, septiembre podría sentirse como verano
El impacto resulta especialmente significativo porque varias ciudades del sur ya atraviesan un año excepcionalmente cálido, con Dallas, Houston y Oklahoma City entre las localidades que han acumulado temperaturas particularmente elevadas durante 2026.
La preocupación no se limita a unos pocos días: el patrón atmosférico podría favorecer temperaturas superiores al promedio y condiciones más secas en amplias zonas durante buena parte de septiembre.
Una cúpula de calor ocurre cuando un sistema persistente de alta presión favorece el descenso del aire y dificulta que el calor acumulado escape, prolongando las temperaturas elevadas incluso durante las noches.
Así, mientras Lowell pierde fuerza lejos de Hawái, el mapa meteorológico estadounidense mantiene dos focos de riesgo: inundaciones y deslizamientos en las islas, y un calor inusual que amenaza con prolongar el verano para millones en el centro del país, detalló ‘NBC News‘ y ‘La Nación‘.